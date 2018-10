Starosta mestskej časti Košíc: Terasa ostane dobrým miestom pre život

Všetko sa zmenilo výstavbou Východoslovenských železiarní, ktoré potrebovali byty pre zamestnancov a tak v priebehu desiatich rokov vyrástlo osem „Luníkov“ spojených do najľudnatejšieho košického sídliska, ktoré domáci nevolajú inak ako Terasa.

„Keďže lokalita, kde sa výstavba realizovala sa nachádzala na planine, z ktorej bol veľmi dobrý výhľad na centrum Košíc, medzi Košičanmi sa pre Nové mesto udomácnil názov Terasa. Po nežnej revolúcii v roku 1989 a po schválení nového územného členenia mesta toto sídlisko dostalo oficiálny názov Mestská časť Košice-Západ, ktorá je v súčasnosti s takmer 40-tisíc obyvateľov a je najľudnatejšou mestskou časťou Košíc,“ vysvetľuje starosta mestskej časti Ján Jakubov. Keď sa v roku 1962 začali stavať prvé obytné bloky sídliska mal starosta 5 rokov.

„Reálne som výstavbu sídliska prvý raz vnímal ako žiak základnej školy, keď sme pomáhali pri sadení stromčekov v lokalite dnešného Borovicového hája. Neskôr ako študent stavebnej fakulty v Košiciach som mal možnosť v rámci exkurzie navštíviť niektoré rozostavané stavby občianskej vybavenosti a obchodných centier na Terase,“ spomína Jakubov.

Výstavba nového sídliska priniesla viacero zaujímavosti. Od začiatku ho jeho architekti vnímali ako komplexné mesto. Pamätníci spomínajú na to, ako už počas výstavby pútala pozornosť široká dopravná tepna pretínajúca sídlisko, súčasná Trieda SNP, ale napríklad aj na to, ako medzi vyrastajúcimi blokmi stavbári nechávali veľké voľné plochy pre zeleň a ako do nich sadili už dospelé stromy.

„Terasa je sídlisko, ktorého urbanizmus je veľmi kvalitne prepracovaný a výnimočný. Hlavná dopravná tepna – Trieda SNP bola navrhnutá nadčasovo, veľkoryso, ako štvorprúdová komunikácia so širokou električkovou traťou uprostred, so širokými, až bulvárnymi chodníkmi, oddelenými od cesty širokým pásom zelene. Kolmicami na Triedu SNP sú priečne dopravné tepny, ktoré zabezpečujú dobrú logistiku vozidlovej i pešej dopravy. Všetkých osem Lunikov Terasy má ideálne riešený nielen dopravný systém, ale aj potrebnú občiansku vybavenosť – obchody, služby, školy, dostatok zelených plôch a parkových oddychových zón. Terasa je určite urbanisticky najlepšie riešenou sídliskovou mestskou časťou Košíc,“ hovorí starosta Jakubov.

Terasa prechádza v posledných rokoch obdobím revitalizácie a aj vďaka investíciám z eurofondov získava novú tvár. „Modernizácia električkových tratí v ostatných rokoch, vrátane rekonštrukcie hlavných dopravných tepien (Trieda SNP, Moldavská, Bernolákova, Šafárikova, Idanská, Bardejovská), obnova niektorých zelených plôch, parkov, detských ihrísk, nové športoviská, kynologické parky, budovanie uzamkýnateľných kontajnerovísk, parkovísk, ale aj súkromné investície do obnovy obytných budov. To všetko prispelo a prispieva k rozvoju a postupnej premene Terasy na moderné sídlisko 21. storočia,“ rekapituluje Jakubov. Ako starosta má však plne jasno aj v tom, aké ďalšie výzvy ešte pred samosprávou stoja.

„Potrebujeme ukončiť procesy modernizácie sídliska, obnovy fontán, zelených plôch, prvkov drobnej dopravnej architektúry ako sú umelecké diela, oddychové zóny, revitalizovanie zelene, prestavba Borovicového hája na parkovú a športovo-rekreačnú zónu. Dlhodobou témou je finalizácia humanizácie kontajnerovísk, modernizácie detských ihrísk, postupná úprava a oprava chodníkov a parterov, dostavba infraštruktúry v lokalite GROT. To všetko bude slúžiť skvalitneniu života a životného prostredia Terasy. Postupnou cieľavedomou prácou v spolupráci s majiteľmi obytných budov, podnikateľmi a obyvateľmi Terasy sa to dá zvládnuť v horizonte najbližších rokov,“ myslí si Jakubov, ktorý chce v začatej práci pokračovať aj v ďalšom volebnom období.

Podľa Jakubova Terasa za viac ako päť desaťročí prešla viacerými fázami vývoja a rozvoja a vďaka kvalitnému urbanizmu a dopravnej infraštruktúre patrí medzi najkrajšie a najkomplexnejšie „sídliská“ nielen na Slovensku, ale aj v celom bývalom Československu. „Je našou úlohou a povinnosťou udržať a rozvíjať našu mestskú časť tak, aby sme udržali a zveľadili to, čo Terasu robí dobrým miestom pre život. Po postupnej obnove obytných domov a infraštruktúry sídliska a zrealizovaní všetkých vyššie spomínaných verejných investícií, s maximálnym dôrazom na skvalitnenie životného prostredia bude Terasa aj v budúcnosti nádherné zelené sídlisko, ktoré poskytne svojim obyvateľom všetko, čo potrebujú pre každodenný život, relax, rodinnú pohodu, fyzickú i duševnú rovnováhu. Verím, že to všetko sa prejaví už v najbližších rokoch. K tomu môže prispieť aktívny, ale citlivý prístup novozvoleného poslaneckého zboru, vedenia mestskej časti, dobrá a aktívna spolupráca so subjektami, ktoré pôsobia na Terase, ale najmä s nami, obyvateľmi Terasy. Som rád , že môžem byť už niekoľko rokov súčasťou tohto procesu,“ dodáva starosta Ján Jakubov.