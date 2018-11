VOLEBNÝ ONLINE Slovensko sa prebúdza do povolebného rána! Takto to dopadlo

BRATISLAVA - Približne 4,45 milióna Slovákov včera odovzdávalo dôveru kandidátom v rámci komunálnej politiky. Spočítanie hlasov trvalo približne do druhej ráno. Niektoré výsledky prekvapili, v menších obciach si udržali svoju pozíciu prechádzajúci starostovia. V Bratislave vyhral Matúš Vallo, v Košiciach Jaroslav Polaček, v Nitre Marek Hattas a v Žiline Peter Fiabáne. V Banskej Bystrici obhájil svoj post Ján Nosko, v Trnave Peter Bročka, v Trenčíne Richard Rybníček a v Prešove Andrea Turčánová.

- predbežné výsledky prekvapili najmä vo veľkých krajských mestách, hovorí sa o porážke Smeru

- v Bratislave zvíťazil Matúš Vallo, v Košiciach Jaroslav Polaček

- v Nitre vystrieda Jozefa Dvonča Marek Hattas, Žilinu získal Peter Fiabáne

- svoje posty obhájili Peter Bročka v Trnave, Richard Rybníček v Trenčíne, Andrea Turčanová v Prešove a Ján Nosko v Banskej Bystrici.

- Janu Vaľovú v Humennom porazil kandidát pravice Miloš Meričko

8:20 Staronovou primátorkou Zvolena je Lenka Balkovičová

Primátorkou Zvolena na ďalšie volebné obdobie bude Lenka Balkovičová (nezávislá). S počtom získaných hlasov 5059 (37,4 percenta) tak v sobotných komunálnych voľbách obhájila svoju doterajšiu pozíciu. Vyplýva to z výsledkov, ktoré po sčítaní 100 percent hlasov zverejnila internetová stránka Štatistického úradu SR.

Vo Zvolene odovzdalo hlas kandidátom na primátora 13.530 voličov. Účasť vo voľbách dosiahla 39 percent. Voliči si vyberali hlavu mesta spomedzi piatich kandidátov.

Zdroj: TASR - Andrej Galica

8:05 Reakcie porazených kandidátov v Bratislave.

8:00 Starostom v Devínskej Novej Vsi bude Dárius Krajčír

Starostom bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves bude podľa neoficiálnych výsledkov Dárius Krajčír, ktorého podporovali opozičné parlamentné strany. Krajčír získal 3 170 hlasov z celkového počtu 6 255, čo predstavuje viac ako 50 percent. Volebná účasť prekonala hranicu 44 percent.

7:55 Zaťovič v Dúbravke, Drotován v Rači

V bratislavskej mestskej časti Dúbravka uspel podľa neoficiálnych výsledkov Martin Zaťovič, v Rači nezávislý kandidát Michal Drotován. Zaťovič získal v Dúbravke jasnú prevahu, keď dostal 11 007 všetkých hlasov, čo predstavuje viac ako 90 percent.

Volebná účasť v Dúbravke dosiahla viac ako 39 percent. Drotován zvíťazil s počtom 3 889 hlasov, z celkového počtu 8 949, čo je viac ako 43 percent. V Rači dosiahla volebná účasť viac ako 45 percent.

Michal Drotován

Zdroj: Michal Drotován

7:40 Komárno má nového šéfa

Novým primátorom Komárna sa stal 42-ročný Béla Keszegh, ktorý kandidoval ako nezávislý. Svoj hlas mu odovzdalo 4189 voličov. Súčasný viceprimátor nahradí vo funkcii doterajšieho primátora Lászlóa Stubendeka, ktorý nekandidoval. O post primátora sa uchádzalo šesť kandidátov. Voliči odovzdali celkovo 8187 platných hlasov, informovala o tom mestská volebná komisia v Komárne.

7:35 Bytču obhájil Minarčík

Z neoficiálnych výsledkov vyplýva, že Bytču naďalej povedie doterajší primátor, 51-ročný Miroslav Minárčik (Smer-SD), ktorý zvíťazil spomedzi troch kandidátov. Minárčik získal 2918 hlasov (68,83 percenta) z 4239 platných hlasov. Volebná účasť v Bytči dosiahla 46,59 percenta.

7:27 Primátorom Senca bude podľa neoficiálnych výsledkov nezávislý kandidát Dušan Badinský. Ten získal 2 974 z celkového počtu 6 678 odovzdaných hlasov, čo predstavuje viac ako 44 percent. Volebná účasť v meste Senec prekročila úroveň 43 percent.

7:25 Jasné víťazstvo Valla

V hlavnom meste je v súčasnosti sčítaných viac ako 99 percent všetkých volebných okrskov. Novým primátorom bude Matúš Vallo, ktorý jasným spôsobom zdolal svojich najväčších konkurentov.

Vallo do súčasnosti získal 58 153 hlasov, druhý Václav Mika 36 394, tretí skončil súčasný primátor Ivo Nesrovnal, ktorý získal 29 335 a štvrtý Ján Mrva so ziskom 27 376. V rámci Bratislavy prekročila volebná účasť 40 percent.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

7:10 Veľké víťazstvo Hattasa

Novým primátorom Nitry sa stal Marek Hattas. Kandidoval ako nezávislý. Z celkového počtu 29.289 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora, získal 12.385 hlasov, čo predstavuje podiel 42,28 percenta, informovala mestská volebná komisia v Nitre.

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

7:00 Prekvapivé výsledky, porážka Smeru

V kľúčových krajských mestách nastalo pre mnohých prekvapenie. V Bratislave podľa predbežných výsledkov zvíťazil Matúš Vallo, v Nitre 31-ročný Marek Hattas, v Žiline porazil kandidáta Smeru Peter Fiabáne. Svoje posty obhájili Peter Bročka v Trnave, Richard Rybníček v Trenčíne, Andrea Turčanová v Prešove a Ján Nosko v B. Bystrici.

Po desiatej hodine večer sa brány všetkých volebných okrskov uzavreli a čakalo sa na výsledky. Voliči mali možnosť voliť svojich zástupcov na komunálnej úrovni od siedmej hodiny rannej vo viac ako šiestich tisícoch volebných miestnostiach po celom Slovensku. Jednotlivé miestnosti sa nachádzali v 2 926 obciach a mestách našej krajiny. V nich mali voliči možnosť rozhodnúť sa medzi 62-tisícmi kandidátov na post primátorov, starostov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev.

6:45 Trnava bez zmeny na primátorskom poste: Občania opätovne zvolili Petra Bročku

Staronovým primátorom Trnavy sa stal Peter Bročka. Potvrdil to hovorca Trnavy Pavol Tomašovič.„To, čo rozhodlo, je skôr otázka pre voličov. Ja dúfam, že za tie štyri roky sme posunuli mesto naozaj dopredu, ľudia si to všimli a ocenili to," povedal Bročka.

Na otázku, aké sú jeho plány s mestom na najbližšie štyri roky odpovedal, že najprv musí vedieť, ako bude vyzerať mestské zastupiteľstvo.

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

6:10 Bratislavské Nové Mesto naďalej v réžii Kusého

Staronovým starostom bratislavskej mestskej časti Nové Mesto bude podľa neoficiálnych výsledkov nezávislý kandidát Rudolf Kusý. Súčasný starosta získal 9 011, z celkového počtu 15 404 odovzdaných hlasov, čo je viac ako 58 percent. Volebná účasť presiahla podľa dostupných informácií hranicu 42 percent.

5:50 Prešov má staronovú primátorku: Mesto opäť povedie Andrea Turčanová

Súčasná primátorka Prešova Andrea Turčanová (KDH, OĽaNO, NOVA) povedie mesto aj v ďalšom volebnom období. Podľa oficiálnych výsledkov podpísaných mestskou volebnou komisiou Turčanová získala 14.205 hlasov a jej protikandidát Pavel Hagyari 8921 hlasov.

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

4:40 Nosko suverénne zvíťazil vo všetkých 77 okrskoch

Úradujúci banskobystrický primátor Ján Nosko suverénne zvíťazil v meste pod Urpínom a má silný mandát viesť Banskú Bystricu po ďalšie štyri roky. Zvíťazil vo všetkých 77 okrskoch, kde získal 18.281 hlasov.

Noskov najväčší súper, mestský a krajský poslanec Igor Kašper, ktorý kandidoval ako nezávislý a podporovali ho SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina a Progresívne Slovensko, dostal 5490 hlasov. Peter Peuker (NAJ-Nezávislosť a Jednota) 140 a Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku) 401 hlasov.

Zdroj: TASR - Dušan Hein

4:35 Šimko sa udržal v Rimavskej Sobote

Ako vyplýva z neoficiálnych výsledkov, mesto Rimavská Sobota povedie aj v nasledujúcom volebnom období doterajší primátor Jozef Šimko (nezávislý). Získal dovedna 5081 hlasov (58,02 percenta) z celkovo 8757 platných hlasov. Volebná účasť v Rimavskej Sobote dosiahla úroveň 46,88 percenta.

4:10 Polaček víťazstvo venoval synovi

„Dovoľte mi, aby som toto víťazstvo venoval svojmu synovi, ktorého som rok nevidel. Toto víťazstvo je pre neho," vyhlásil počas volebnej noci nový primátor Košíc Jaroslav Polaček. Reagoval tým na kauzu, ktorá rezonovala v predvolebnej kampani.

Podľa jeho slov stojí za víťazstvom s približne 20-percentným priebežným náskokom čestnosť. „Tento tím sa volá Fungujúce Košice. Ďakujem Košičanom, ktorí mi dali hlas. Ďakujem tým, ktorí pochybovali, a aj tým, ktorí mi hlas nedali - sú Košičania a my sme tu pre nich," povedal.

Zdroj: TASR – František Iván

Spolu so svojím tímom chce, ako hovorí, zastaviť rodinkárstvo a parazitovanie na mestskom majetku. „Chceme, aby sa Košice vrátili naspäť Košičanom a nepatrili vyvoleným," vyhlásil.

3:55 Mrva gratuluje, no neskrýva sklamanie

Kandidát na primátora mesta Bratislava Ján Mrva priznal porážku. Uviedol, že neskrýva sklamanie a zablahoželal Matúšovi Vallovi. „Neviem skryť sklamanie z tohto výsledku, ale je slušné pogratulovať víťazovi," uviedol v reakcii na predbežné výsledky volieb Mrva.

„Ja som ponúkal ako kandidát demokratickej opozície skúsenosť, výsledky, odbornosť, Bratislavčania si vybrali sympatie mladého muža, jeho plán a tím. Tak som zvedavý, ako ho naplní. Budem mu v tom držať palce, ale budem ho ako demokratická opozícia kontrolovať, či ho napĺňa tak, ako to sľúbil, hlavne transparentne a odborne," avizoval.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

3:40 Fiabáne ovládol Žilinu

Primátorom mesta Žilina bude 55-ročný Peter Fiabáne, nezávislý kandidát s podporou OĽaNO, SaS, Sme rodina, Nova, Progresívne Slovensko, OKS, Šanca. V sobotňajších komunálnych voľbách zvíťazil spomedzi siedmich kandidátov.

Vyplýva to zo zápisnice, ktorú zverejnila mestská volebná komisia na internetovej stránke mesta Žilina. Peter Fiabáne získal 13.876 hlasov (48,06 percenta) z 28.872 platných hlasov. Volebná účasť v Žiline dosiahla 41,30 percenta.

Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

2:40 Nesrovnal gratuloval Vallovi

Súčasný primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý chcel tento post obhájiť v sobotných (10.11.) komunálnych voľbách ako nezávislý kandidát, zablahoželal svojmu súperovi Matúšovi Vallovi (kandidát s podporou Progresívneho Slovenska a Spolu – občianskej demokracie) k víťazstvu vo voľbách. Sčítaných v tom čase však nebolo ešte ani 30 percent hlasov.

„Bratislavčania rozhodli. Chcem sa všetkým Bratislavčanom poďakovať, všetkým tým, ktorí prišli k voľbám a prejavili záujem o svoje mesto. Osobitne sa chcem poďakovať tým, ktorí ma podporili. Boli ich veľmi veľa, ale tentoraz to na víťazstvo očividne nestačilo," vyhlásil Nesrovnal. Svojmu protikandidátovi Vallovi zatelefonoval a zagratuloval mu k víťazstvu v komunálnych voľbách.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Pokojný priebeh s niekoľkými incidentmi

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa zaoberala niekoľkými podozreniami z kupovania hlasov, porušovania moratória či nespokojnosti s činnosťou okrskových volebných komisií. Počas dňa sa v niektorých obciach vyskytli incidenty. Napríklad v obci Lozorno mali k voľbám privážať Rómov v dodávke, na Luníku IX došlo ku krátkemu narušeniu volieb.

Na bezpečnosť a pokojný priebeh volieb dozerali policajné hliadky. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová potvrdila, že polícia počas volebného dňa dostala viacero podnetov od občanov. Týkali sa najmä možného narušenia prípravy volieb, podozrenia z porušenia moratória či volebnej korupcie. Počas volebného dňa bolo otvorených viac ako 6000 volebných miestností. V týchto voľbách bolo možné voliť o dve hodiny dlhšie oproti minulosti.