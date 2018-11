VOLEBNÝ ONLINE Slovensko sa prebudilo do povolebného rána! Veľké zmeny, koalícii dochádza dych

BRATISLAVA - Približne 4,45 milióna Slovákov včera odovzdávalo dôveru kandidátom v rámci komunálnej politiky. Spočítanie hlasov trvalo približne do druhej ráno. Niektoré výsledky prekvapili, v menších obciach si udržali svoju pozíciu prechádzajúci starostovia. V Bratislave vyhral Matúš Vallo, v Košiciach Jaroslav Polaček, v Nitre Marek Hattas a v Žiline Peter Fiabáne. V Banskej Bystrici obhájil svoj post Ján Nosko, v Trnave Peter Bročka, v Trenčíne Richard Rybníček a v Prešove Andrea Turčánová.

- predbežné výsledky prekvapili najmä vo veľkých krajských mestách, hovorí sa o porážke Smeru

- v Bratislave zvíťazil Matúš Vallo, v Košiciach Jaroslav Polaček

- v Nitre vystrieda Jozefa Dvonča Marek Hattas, Žilinu získal Peter Fiabáne

- svoje posty obhájili Peter Bročka v Trnave, Richard Rybníček v Trenčíne, Andrea Turčanová v Prešove a Ján Nosko v Banskej Bystrici.

- Janu Vaľovú v Humennom porazil kandidát pravice Miloš Meričko

Zdroj: Topky.sk

12:10 Beblavý a Štefunko sa zhodli: Urobili sme zárez, na ktorom sa dá stavať

12:06 Nová starostka Starého Mesta

Staromešťanov podľa Aufrichtovej presvedčila autentickosť, keďže podľa vlastných vyjadrení je jednou z nich, pozná ich problémy i požiadavky na ich riešenia. Verila ich zdravému úsudku, pričom vnímala ich túžbu po zmene pri správe vecí verejných.

„Vážim si to, lebo len veľkorysý prístup prináša priestor pre rozvoj. Voliči ocenili novú tvár a špeciálne si cením, že pochopili odkaz, že obsah je dôležitejší ako obal," uviedla Aufrichtová.

12:05 Vallo o nástupe novej generácie: VIDEO Je to nezastaviteľné, ľudia na Slovensku chcú zmenu

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

11:59 Robert Fico sa zamyslel, či by Slovensko nemalo prejsť na český model komunálnych volieb, kde starostovia a primátori nie sú volení priamo občanmi, ale obsadzovanie týchto postov je výsledkom koaličných dohôd.

11:55 Danko tvrdí, že komunál sa ešte dá riadiť nezávislými politikmi, ale nevie si ich predstaviť 150 v parlamente. „Tam, kde končia politické strany, začína diktatúra,“ hovorí.

11:52 „Pred dvanístimi rokmi som v kancelárii Paľa Pašku mudroval, ako sa dá svet zmeniť, dnes vidím, že to nie je také ľahké," povedal Danko. Kritizuje aj systém, podľa ktorého môžu médiá v spolupráci s veľkými firmami vytvoriť z kandidáta prezidenta jednoducho.

11:45 Bývalého premiéra vystriedal na TA3 predseda parlamentu Andrej Danko.

„Musím poďakovať našim štruktúram v regiónoch za tento výsledok. Je to historický úspech, Nikdy predtým nemala strana SNS 160 primátorov," hovorí šéf národniarov.

Zdroj: Topky.sk

11:41 „Som zvedavý, čo ten chlapec v Nitre urobí,“ povedal Fico a poďakoval Dvončovi za prácu v Nitre. Jeho prehra ho prekvapila.

11:38 Pravica v Bratislave totálne prepadla, myslí si Fico. „Je na čase uvažovať o tom, či neprijať český model,“ uviedol.

11:37 Opozícia sa vyparila, tvrdí Fico po komunálnych voľbách, v ktorých koalícia stratila kľúčové mestá

„Koalícia nemá stranícku konkurenciu. Opozícia reálne neexistuje, to sú bubliby. Jediný komu blahoželám je KDH a pán Hlina, pretože je to štandardná opozičná strana,“ povedal Fico. Podľa neho Smer stranícky vyhral. „Napriek mediálnemu lynču je to uspokojivý výsledok.“

Zdroj: TASR - Martin Baumann

11:34 Robert Fico pogratuloval všetkým, ktorí vyhrali. „A je mi naozaj jedno, či je to nezávislý alebo ako. Ľudia si vyberajú zástupcov podľa toho, ako ich poznajú, to čo je v zátvroke sa nepočíta,“ povedal Robert Fico v TA3.

11:26 Vládna koalícia prehrala primátorské voľby aj v Snine

Primátorkou bude nezávislá kandidátka Daniela Galandová. Neuspel kandidát SNS a bývalý šéf Slovenského pozemkového fondu Dušan Hačko, ktorý ako Matečnej nominant nechal predať dôležité pozemky pri miestnej železničnej stanici.

Dušan Hačko Zdroj: TASR - Michal Svítok

11:25 Novým primátorom Starej Turej bude Leopold Barszcz (nezávislý)

Barszcz získal v komunálnych voľbách 1431 platných hlasov (48,90 %) a na druhé miesto odsunul doterajšiu primátorku Annu Halinárovú (Smer-SD), ktorá získala 1113 hlasov. Volebná účasť v Starej Turej dosiahla 38,65 %.

11:23 Svoj post primátora Dunajskej Stredy si znovu obhájil Zoltán Hájos

Novým primátorom mesta Dunajská Streda sa v komunálnych voľbách s počtom hlasov 3127 (44,19 %) stal 51-ročný advokát Zoltán Hájos zo Strany maďarskej komunity (Magyar Közösség Pártja: SMK-MKP). Bude tak viesť mesto už tretie volebné obdobie po sebe. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov, ktoré Štatistický úrad SR zverejnil na svojej internetovej stránke.

11:20 V Bratislavskom zastupiteľstve dominujú pravicová koalícia a kandidáti okolo Matúša Valla. Ak by sa nový primátor dohodol s pravicou, mal by pohodlnú väčšinu. Postaviť sa zaňho môžu aj viacerí nezávislí.

11:12 Novým šéfom mesta Senec sa stal doterajší viceprimátor Badinský

Novým primátorom Senca sa stal doterajší viceprimátor okresného mesta v Bratislavskom kraji Dušan Badinský. Kandidoval ako nezávislý. Podľa neoficiálnych výsledkov získal 44,53 percenta všetkých odovzdaných hlasov. V Senci si mohli vyberať z troch kandidátov, končiaci primátor Karol Kvál sa o mandát opätovne neuchádzal.

Zdroj: TASR/František Iván

Samospráva tiež uvádza mená poslancov, ktorí sa dostali do mestského zastupiteľstva (MsZ). Výrazne prevažujú občianski kandidáti, v 19-člennom poslaneckom zbore mesta ich bude sedieť 15, ďalší traja sú nominantmi SMK a jeden Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Takmer polovicu z úspešných kandidátov zastupujú ženy, je ich osem, oproti doterajšiemu zloženiu sa ich počet mierne navýšil.

11:07 Primátorom Zlatých Moraviec zostáva Dušan Husár

Primátorom Zlatých Moraviec zostáva aj na nasledujúce štyri roky 60-ročný Dušan Husár, ktorý kandidoval s podporou strán Smer-SD a SNS a obhájil tak svoju funkciu. Z celkového počtu 4360 odovzdaných platných hlasovacích lístkov získal 3268 hlasov. Husára tak vo funkcii potvrdilo 74,95 percenta hlasujúcich voličov. Volebná účasť v Zlatých Moravciach dosiahla 42,69 percenta.

10:52 Zahorčák obhájil post primátora Michaloviec

Primátor Michaloviec Viliam Zahorčák, ktorého v sobotňajších komunálnych voľbách podporovali Smer-SD, SNS, Most-Híd a Strana zelených Slovenska, obhájil svoj titul a mesto povedie ďalšie štyri roky. Získal 4655 z 11.760 platných hlasov, čo predstavuje 39,58 %. Primátorom bude tak už štvrté volebné obdobie po sebe.

10:48 Jozefa Gašparíka strieda v Dubnici nad Váhom po 12 rokoch Peter Wolf

Novým primátorom Dubnice nad Váhom bude 32-ročný manažér Peter Wolf (nezávislý). Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov komunálnych volieb, ktoré na svojej webovej stránke zverejnil Štatistický úrad SR. Wolf získal v sobotných (10.11.) komunálnych voľbách 3554 hlasov (41,01 %) a po 12 rokoch vystrieda v primátorskom kresle doterajšieho primátora Jozef Gašparíka (nezávislý). V Dubnici nad Váhom odovzdalo platné hlasy 44,39 % voličov.

10:41 Štatistický úrad sčítal všetky hlasy vo všetkých krajoch. Volebná účasť je 48,67 %.

10:35 Zo Smeru zatiaľ voľby nikto nekomentoval

Na Facebooku zverejnila status len Monika Beňová. „Volebné výsledky, podobne ako v regionálnych voľbách, potvrdili dominanciu nezávislých kandidátov. Je na politických stranách a hnutiach, aby sme si zanalyzovali dovody. Koaličné aj opozičné strany,“ uviedla.

10:30 Richarda Rybníčka prekvapila agresivita kampane. V Trenčíne napriek tomu obhájil post primátora.

10:23 Starosta Štrby je rekordérom, vo funkcii bude desiate volebné obdobie

Starosta Štrby Michal Sýkora je slovenským rekordérom, vo funkcii bude jubilejný desiatykrát. Po prvý raz v histórii však v komunálnych voľbách nemal súpera a svoju podporu mu vyjadrilo 767 tamojších obyvateľov. „Chcel by som hlavne dokončiť to, čo máme rozrobené," uviedol Sýkora.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

10:21 Primátor Hlohovca priznal prehru vo voľbách predčasne, zvíťazil

Víťazom volieb v Hlohovci sa podľa zatiaľ neoficiálnych výsledkov stal doterajší primátor Miroslav Kollár (nezávislý). Svojho najväčšieho súpera Olivera Pestúna prekonal o 32 hlasov, keď v konečnom spočítaní získal 2610 a Pestún 2578. Kollár okolo 2. hodiny rannej pritom na svojej stránke na facebooku priznal volebnú porážku.

„Musím sa vám všetkým hlboko ospravedlniť - podľa predbežných informácií od našich pozorovateľov z okrskov som to nedal. Podľa oficiálnej zápisnice áno. Prepáčte všetci, ktorých to vyprovokovalo k emotívnym reakciám,“ napísal okolo 5. hodiny na rovnakom mieste. Dodal, že je po voľbách, dajme bokom staré spory a poďme pracovať. Spolu.

10:15 Podľa politológa Jána Baránka to, že na Slovensku vyhrali nezávislí kandidáti je silným signálom. Mainstreamovým stranám dochádza dych.

10:08 Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková obhájila svoj post

Primátorka Banskej Štiavnice Nadežda Babiaková (Smer-SD, SNS, SMS) obhájila v sobotných komunálnych voľbách svoj post a mesto povedie aj v ďalšom volebnom období. Podľa neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, ju volilo 2164 obyvateľov, čo je 54,22 percenta. Vo voľbách mala dvoch protikandidátov. Volebná účasť dosiahla v Banskej Štiavnici 49,78 percenta.

10:07 Matúš Vallo je aj basgitarista Para. „Myslím, že Bratislavčania mi odpustia, že primátor si občas zahrá na basu. Samozrejme, Bratislava je moja priorita.“

10:06 Oficiálne výsledky budú známe dnes o 16:00

Vyhlásenie výsledkov komunálnych volieb 2018 sa očakáva dnes, v nedeľu 11. novembra po zasadnutí Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o 16.00 h na Drieňovej 22, na 10. poschodí v Bratislave.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

10:05 Stropkov opäť povedie Ondrej Brendza

Stropkov povedie nasledujúce volebné obdobie 45-ročný súčasný primátor Ondrej Brendza (nezávislý). Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov komunálnych volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR na svojej internetovej stránke. Brendza získal 2566 hlasov (80,84 percenta) z celkovo 3174 platných hlasov. Volebná účasť v Stropkove dosiahla úroveň 38,56 percenta.

10:03 Primátorom Sabinova sa stal Michal Repaský

Novým primátorom Sabinova sa stal Michal Repaský. V sobotných komunálnych voľbách kandidoval ako nezávislý. Z celkového počtu 4633 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora získal 2669 hlasov (57,60 percenta). Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov komunálnych volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR na svojej internetovej stránke.

O post primátora Sabinova sa uchádzalo šesť kandidátov. Repaský, ktorý je v súčasnosti prednostom mestského úradu, vystrieda vo funkcii Petra Molčana, ktorý sa už o miesto primátora neuchádzal. V zozname voličov bolo zapísaných 9774 voličov, celková účasť dosiahla 48,13 percenta.

9:50 V Púchove vystrieda Katarína Heneková v primátorskom kresle manžela

V Púchove zostane primátorský post v rodine. Rastislava Heneka vystrieda v primátorskom kresle jeho manželka Katarína (nezávislá). Podľa neoficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR, získala Heneková 2272 platných hlasov (28,35 %). V Púchove bola účasť voličov 53,92 %.

9:40 Prekvapenie v Trenčianskych Tepliciach

Prekvapením sa skončili primátorské voľby v Trenčianskych Tepliciach. Novou primátorkou kúpeľného mesta bude v nasledujúcom štvorročnom volebnom období Zuzana Frajková Ďurmeková (nezávislá). Vyplýva to z údajov zverejnených na stránke Štatistického úradu SR.

Frajková Ďurmeková získala v sobotných (10. 11.) komunálnych voľbách 634 hlasov (35,26 %) a po 12 rokoch vystrieda vo funkcii Štefana Škultétyho (nezávislý). V Trenčianskych Tepliciach sa o post primátora uchádzal okrem Frajkovej Ďurmekovej a Škultétyho aj 72-ročný filmový režisér, scenárista, producent a spoluzakladateľ medzinárodného filmového festivalu Art Film Fest Peter Hledík.

9:36 Ivan Štefunko (Progresívne Slovensko) hovorí o tom, že zmena nie je iba v Bratislave, ale aj na celom Slovensku. Miroslav Beblavý (Spolu) hovorí o krásnom novom ráne pre celú krajinu.

9:34 Vallo sa prihovára po zvolení. Ďakuje stranám Spolu aj Progresívne Slovensko, svojmu tímu aj voličom. „Ďakujem všetkým Bratislavčanom a Bratislavčankám za podporu. Budem sa usilovať zo všetkých síl, aby som ich nesklamal." povedal.

9:32 Status Natálie Blahovej

9:25 Krupina (Radoslav Vazan), Detva (Ján Šufliarsky) aj Veľký Krtíš (Dalibor Surkoš) budú mať staronových primátorov.

9:20 Novým primátorom Pezinka bude Igor Hianik

Novým primátorom Pezinka bude kandidát strán Strana Sloboda a Solidarita (SaS), hnutie OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), hnutie Progresívne Slovensko (PS) a strana Spolu – občianska demokracia Igor Hianik. Podporilo ho 53,98 voličov.

9:03 Staré Mesto volilo zmenu, vyhrala Aufrichtová

Novozvolenou starostkou v bratislavskej mestskej časti Staré mesto sa stala podľa neoficiálnych výsledkov Zuzana Aufrichtová, ktorá kandidovala s podporou strán Sloboda a Solidarita (SaS), Občianska konzervatívna strana (OKS), hnutí Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), NOVA, strany Zmena zdola - Demokratická únia Slovenska, hnutia Sme rodina - Boris Kollár a Kresťanskodemokratického hnutia (KDH). Získala 6 104 hlasov voličov, čo predstavuje viac ako 36 percent. Celkový počet voličov starostu Starého mesta bol 16 680.

Zdroj: FB / Zuzana Aufrichtová

8:59 Veronika Remišová (OĽaNO) o voľbách:

8:50 Jasná porážka Vaľovej, zvíťazil Meričko

Novozvoleným primátorom mesta Humenné sa stal podľa neoficiálnych výsledkov Miloš Meričko. Získal hlasy 6 912 voličov, čo predstavuje viac ako 54 percent, z celkového počtu 12 710 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora Humenného. Meričko kandidoval za hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti.

Zdroj: FB / Miloš Meričko ​​

8:42 Post primátora Trebišova obhájil Marek Čižmár

V Trebišove obhájil post primátora Marek Čižmár, ktorý v sobotných komunálnych voľbách kandidoval ako nezávislý. Získal 51,56 percenta hlasov. Vyplýva to z výsledkov, ktoré po sčítaní 100 percent hlasov zverejnila internetová stránka Štatistického úradu SR. V Trebišove odovzdalo hlas kandidátom na primátora 7932 voličov.

Zdroj: FB / Marek Čižmár ​

8:40 Bardejov opäť povedie Boris Hanuščak

Bardejov povedie aj nasledujúce volebné obdobie 63-ročný Boris Hanuščak (Smer-SD, Most-Híd, SNS). Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov komunálnych volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR na svojej internetovej stránke. Hanuščak získal 4838 hlasov (42,56 percenta) z celkovo 11.367 platných hlasov. Volebná účasť v Bardejove dosiahla úroveň 45 percent.

8:34 Starostom Petržalky sa stal Ján Hrčka

V bratislavskej mestskej časti Petržalka uspel podľa neoficiálnych výsledkov Ján Hrčka (SaS, NOVA, KDH, Sme rodina, OKS). Hrčka získal celkovo 10 659 odovzdaných hlasov, čo predstavuje viac ako 32 percent z celkového počtu 32 614 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu Petržalky.

Zdroj: TASR - Marko Erd ​

8:20 Staronovou primátorkou Zvolena je Lenka Balkovičová

Primátorkou Zvolena na ďalšie volebné obdobie bude Lenka Balkovičová (nezávislá). S počtom získaných hlasov 5059 (37,4 percenta) tak v sobotných komunálnych voľbách obhájila svoju doterajšiu pozíciu. Vyplýva to z výsledkov, ktoré po sčítaní 100 percent hlasov zverejnila internetová stránka Štatistického úradu SR.

Vo Zvolene odovzdalo hlas kandidátom na primátora 13.530 voličov. Účasť vo voľbách dosiahla 39 percent. Voliči si vyberali hlavu mesta spomedzi piatich kandidátov.

Zdroj: TASR - Andrej Galica

8:05 Reakcie porazených kandidátov v Bratislave.

8:00 Starostom v Devínskej Novej Vsi bude Dárius Krajčír

Starostom bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves bude podľa neoficiálnych výsledkov Dárius Krajčír, ktorého podporovali opozičné parlamentné strany. Krajčír získal 3 170 hlasov z celkového počtu 6 255, čo predstavuje viac ako 50 percent. Volebná účasť prekonala hranicu 44 percent.

7:55 Zaťovič v Dúbravke, Drotován v Rači

V bratislavskej mestskej časti Dúbravka uspel podľa neoficiálnych výsledkov Martin Zaťovič, v Rači nezávislý kandidát Michal Drotován. Zaťovič získal v Dúbravke jasnú prevahu, keď dostal 11 007 všetkých hlasov, čo predstavuje viac ako 90 percent.

Volebná účasť v Dúbravke dosiahla viac ako 39 percent. Drotován zvíťazil s počtom 3 889 hlasov, z celkového počtu 8 949, čo je viac ako 43 percent. V Rači dosiahla volebná účasť viac ako 45 percent.

Michal Drotován

Zdroj: Michal Drotován

7:50 V Prievidzi svoj post primátorky obhájila Katarína Macháčková

Staronovou primátorkou mesta Prievidza sa stala Katarína Macháčková, ktorá kandidovala za politickú stranu Spolu – občianska demokracia. Podľa neoficiálnych výsledkov získala 8 508 hlasov z celkového počtu 15 526 platných hlasovacích lístkov, čo predstavuje viac ako 54 percent platných hlasov.

Zdroj: SITA

7:40 Komárno má nového šéfa

Novým primátorom Komárna sa stal 42-ročný Béla Keszegh, ktorý kandidoval ako nezávislý. Svoj hlas mu odovzdalo 4189 voličov. Súčasný viceprimátor nahradí vo funkcii doterajšieho primátora Lászlóa Stubendeka, ktorý nekandidoval. O post primátora sa uchádzalo šesť kandidátov. Voliči odovzdali celkovo 8187 platných hlasov, informovala o tom mestská volebná komisia v Komárne.

7:35 Bytču obhájil Minarčík

Z neoficiálnych výsledkov vyplýva, že Bytču naďalej povedie doterajší primátor, 51-ročný Miroslav Minárčik (Smer-SD), ktorý zvíťazil spomedzi troch kandidátov. Minárčik získal 2918 hlasov (68,83 percenta) z 4239 platných hlasov. Volebná účasť v Bytči dosiahla 46,59 percenta.

7:27 Primátorom Senca bude podľa neoficiálnych výsledkov nezávislý kandidát Dušan Badinský. Ten získal 2 974 z celkového počtu 6 678 odovzdaných hlasov, čo predstavuje viac ako 44 percent. Volebná účasť v meste Senec prekročila úroveň 43 percent.

7:25 Jasné víťazstvo Valla

V hlavnom meste je v súčasnosti sčítaných viac ako 99 percent všetkých volebných okrskov. Novým primátorom bude Matúš Vallo, ktorý jasným spôsobom zdolal svojich najväčších konkurentov.

Vallo do súčasnosti získal 58 153 hlasov, druhý Václav Mika 36 394, tretí skončil súčasný primátor Ivo Nesrovnal, ktorý získal 29 335 a štvrtý Ján Mrva so ziskom 27 376. V rámci Bratislavy prekročila volebná účasť 40 percent.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

7:10 Veľké víťazstvo Hattasa

Novým primátorom Nitry sa stal Marek Hattas. Kandidoval ako nezávislý. Z celkového počtu 29.289 platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby primátora, získal 12.385 hlasov, čo predstavuje podiel 42,28 percenta, informovala mestská volebná komisia v Nitre.

Zdroj: TASR - Henrich Mišovič

7:00 Prekvapivé výsledky, porážka Smeru

V kľúčových krajských mestách nastalo pre mnohých prekvapenie. V Bratislave podľa predbežných výsledkov zvíťazil Matúš Vallo, v Nitre 31-ročný Marek Hattas, v Žiline porazil kandidáta Smeru Peter Fiabáne. Svoje posty obhájili Peter Bročka v Trnave, Richard Rybníček v Trenčíne, Andrea Turčanová v Prešove a Ján Nosko v B. Bystrici.

Po desiatej hodine večer sa brány všetkých volebných okrskov uzavreli a čakalo sa na výsledky. Voliči mali možnosť voliť svojich zástupcov na komunálnej úrovni od siedmej hodiny rannej vo viac ako šiestich tisícoch volebných miestnostiach po celom Slovensku. Jednotlivé miestnosti sa nachádzali v 2 926 obciach a mestách našej krajiny. V nich mali voliči možnosť rozhodnúť sa medzi 62-tisícmi kandidátov na post primátorov, starostov a poslancov obecných a mestských zastupiteľstiev.

6:45 Trnava bez zmeny na primátorskom poste: Občania opätovne zvolili Petra Bročku

Staronovým primátorom Trnavy sa stal Peter Bročka. Potvrdil to hovorca Trnavy Pavol Tomašovič.„To, čo rozhodlo, je skôr otázka pre voličov. Ja dúfam, že za tie štyri roky sme posunuli mesto naozaj dopredu, ľudia si to všimli a ocenili to," povedal Bročka.

Na otázku, aké sú jeho plány s mestom na najbližšie štyri roky odpovedal, že najprv musí vedieť, ako bude vyzerať mestské zastupiteľstvo.

Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj

6:35 Kto vyhral v Rusovciach a Devíne?

Posť starostky Devína podľa neoficiálnych výsledkov obhájila nezávislá kandidátka Ľubica Kolková. Podľa dostupných informácií získala Kolková 489 z celkového počtu 798 odovzdaných hlasov. Volebná účasť v bratislavskej mestskej časti presiahla úroveň 57 percent.

V bratislavskej mestskej časti Rusovce uspela podľa neoficiálnych výsledkov nezávislá kandidátka Lucia Tuleková Henčelová. Tá získala 990 z celkového počtu 1950 odovzdaných hlasov, čo je viac ako 50 percent. Volebná účasť presiahla hranicu 60 percent

6:10 Bratislavské Nové Mesto naďalej v réžii Kusého

Staronovým starostom bratislavskej mestskej časti Nové Mesto bude podľa neoficiálnych výsledkov nezávislý kandidát Rudolf Kusý. Súčasný starosta získal 9 011, z celkového počtu 15 404 odovzdaných hlasov, čo je viac ako 58 percent. Volebná účasť presiahla podľa dostupných informácií hranicu 42 percent.

Zdroj: Vlado Anjel

5:50 Prešov má staronovú primátorku: Mesto opäť povedie Andrea Turčanová

Súčasná primátorka Prešova Andrea Turčanová (KDH, OĽaNO, NOVA) povedie mesto aj v ďalšom volebnom období. Podľa oficiálnych výsledkov podpísaných mestskou volebnou komisiou Turčanová získala 14.205 hlasov a jej protikandidát Pavel Hagyari 8921 hlasov.

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

5:30 V Považskej Bystrici zvíťazil Karol Janas

V Považskej Bystrici zvíťazil kandidát Karol Janas s podporou strán Smer-SD, Slovenskej národnej strany (SNS) a Strany zelených. Janas získal 7 294 hlasov z celkového počtu 12 322, čo je viac ako 59 percent. Volebná účasť v Považskej Bystrici prekonala podľa dostupných informácií 37 percent.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa

5:20 V Záhorskej Bystrici zvíťazil Jozef Krúpa

V bratislavskej mestskej časti Záhorská Bystrica obhájil post starostu Jozef Krúpa, ktorý sa uchádzal o post ako nezávislý kandidát. Krúpa získal 1 605, z celkového počtu 2 648 odovzdaných hlasov, čo je takmer 61 percent. Volebná účasť presiahla podľa dostupných informácií v mestskej časti 62 percent.

5:05 Novým starostom Ružinova bude Martin Chren

V Ružinove podľa neoficiálnych výsledkov, ktoré robil štáb Martina Chrena, po sčítaní všetkých okrskov, zvíťazil v súboji o post starostu Chren pred Jánom Bôcikom. Na treťom mieste má byť Jana Poláčiková a až na štvrtom súčasný starosta Dušan Pekár. „Nesmierne si vážim dôveru Ružinovčanov. Oslavovať však budem až o štyri roky, keď sa nám podarí vyriešiť problémy, ktoré dedíme,“ povedal Chren, ktorý zvíťazil v 64 zo 68 okrskov.

Chren vraví, že dnes oslavuje len meniny, nie výsledok volieb. „Slovom dnešného dňa je pokora. Čaká nás nesmierne veľa práce. Dali ste nám však šancu zlepšiť Ružinov a my urobíme všetko preto, aby ste o štyri roky videli, že ste sa rozhodli správne. Až vtedy budem oslavovať. Vtedy, keď sa tu, v Ružinove, bude nám všetkým žiť lepšie,“ dodal.

Zdroj: Facebook/Martin Chren ​

4:50 Richard Rybníček zostáva vo funkcii: Trenčín povedie ako primátor aj naďalej

Staronovým primátorom Trenčína bude najbližšie štyri roky podľa neoficiálnych výsledkov Richard Rybníček. Ten obhájil svoj post s jasnou prevahou, keď podľa dostupných štatistík získal 13 855 hlasov, čo predstavuje viac ako 72 percent platných hlasov. Rybníček sa uchádzal o dôveru voličov ako nezávislý kandidát.

Zdroj: TASR - Radovan Stoklasa ​

4:40 Nosko suverénne zvíťazil vo všetkých 77 okrskoch

Úradujúci banskobystrický primátor Ján Nosko suverénne zvíťazil v meste pod Urpínom a má silný mandát viesť Banskú Bystricu po ďalšie štyri roky. Zvíťazil vo všetkých 77 okrskoch, kde získal 18.281 hlasov.

Noskov najväčší súper, mestský a krajský poslanec Igor Kašper, ktorý kandidoval ako nezávislý a podporovali ho SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina a Progresívne Slovensko, dostal 5490 hlasov. Peter Peuker (NAJ-Nezávislosť a Jednota) 140 a Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku) 401 hlasov.

Zdroj: TASR - Dušan Hein

4:35 Šimko sa udržal v Rimavskej Sobote

Ako vyplýva z neoficiálnych výsledkov, mesto Rimavská Sobota povedie aj v nasledujúcom volebnom období doterajší primátor Jozef Šimko (nezávislý). Získal dovedna 5081 hlasov (58,02 percenta) z celkovo 8757 platných hlasov. Volebná účasť v Rimavskej Sobote dosiahla úroveň 46,88 percenta.

4:25 Popradu bude opäť vládnuť Anton Danko

Primátorom Popradu sa po štvorročnej prestávke stal bývalý hokejový rozhodca Anton Danko. Podporilo ho 5 941 voličov, čím získal 29,29 percenta odovzdaných platných hlasov.

V Levoči sa stal primátorom nezávislý kandidát Miroslav Vilkovský. Mesto Svit ako primátorka povedie Dáša Vojsovičová. Vo Vranove nad Topľou bude primátor Ján Ragan.

4:10 Polaček víťazstvo venoval synovi

„Dovoľte mi, aby som toto víťazstvo venoval svojmu synovi, ktorého som rok nevidel. Toto víťazstvo je pre neho," vyhlásil počas volebnej noci nový primátor Košíc Jaroslav Polaček. Reagoval tým na kauzu, ktorá rezonovala v predvolebnej kampani.

Podľa jeho slov stojí za víťazstvom s približne 20-percentným priebežným náskokom čestnosť. „Tento tím sa volá Fungujúce Košice. Ďakujem Košičanom, ktorí mi dali hlas. Ďakujem tým, ktorí pochybovali, a aj tým, ktorí mi hlas nedali - sú Košičania a my sme tu pre nich," povedal.

Zdroj: TASR – František Iván

Spolu so svojím tímom chce, ako hovorí, zastaviť rodinkárstvo a parazitovanie na mestskom majetku. „Chceme, aby sa Košice vrátili naspäť Košičanom a nepatrili vyvoleným," vyhlásil.

3:55 Mrva gratuluje, no neskrýva sklamanie

Kandidát na primátora mesta Bratislava Ján Mrva priznal porážku. Uviedol, že neskrýva sklamanie a zablahoželal Matúšovi Vallovi. „Neviem skryť sklamanie z tohto výsledku, ale je slušné pogratulovať víťazovi," uviedol v reakcii na predbežné výsledky volieb Mrva.

Kandidát na primátora mesta Bratislava Ján Mrva priznal porážku. Uviedol, že neskrýva sklamanie a zablahoželal Matúšovi Vallovi. „Neviem skryť sklamanie z tohto výsledku, ale je slušné pogratulovať víťazovi," uviedol v reakcii na predbežné výsledky volieb Mrva.

„Ja som ponúkal ako kandidát demokratickej opozície skúsenosť, výsledky, odbornosť, Bratislavčania si vybrali sympatie mladého muža, jeho plán a tím. Tak som zvedavý, ako ho naplní. Budem mu v tom držať palce, ale budem ho ako demokratická opozícia kontrolovať, či ho napĺňa tak, ako to sľúbil, hlavne transparentne a odborne," avizoval.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

3:40 Fiabáne ovládol Žilinu

Primátorom mesta Žilina bude 55-ročný Peter Fiabáne, nezávislý kandidát s podporou OĽaNO, SaS, Sme rodina, Nova, Progresívne Slovensko, OKS, Šanca. V sobotňajších komunálnych voľbách zvíťazil spomedzi siedmich kandidátov.

Vyplýva to zo zápisnice, ktorú zverejnila mestská volebná komisia na internetovej stránke mesta Žilina. Peter Fiabáne získal 13.876 hlasov (48,06 percenta) z 28.872 platných hlasov. Volebná účasť v Žiline dosiahla 41,30 percenta.

Zdroj: TASR - Erika Ďurčová

2:40 Nesrovnal gratuloval Vallovi

Súčasný primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal, ktorý chcel tento post obhájiť v sobotných (10.11.) komunálnych voľbách ako nezávislý kandidát, zablahoželal svojmu súperovi Matúšovi Vallovi (kandidát s podporou Progresívneho Slovenska a Spolu – občianskej demokracie) k víťazstvu vo voľbách. Sčítaných v tom čase však nebolo ešte ani 30 percent hlasov.

„Bratislavčania rozhodli. Chcem sa všetkým Bratislavčanom poďakovať, všetkým tým, ktorí prišli k voľbám a prejavili záujem o svoje mesto. Osobitne sa chcem poďakovať tým, ktorí ma podporili. Boli ich veľmi veľa, ale tentoraz to na víťazstvo očividne nestačilo," vyhlásil Nesrovnal. Svojmu protikandidátovi Vallovi zatelefonoval a zagratuloval mu k víťazstvu v komunálnych voľbách.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Pokojný priebeh s niekoľkými incidentmi

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán sa zaoberala niekoľkými podozreniami z kupovania hlasov, porušovania moratória či nespokojnosti s činnosťou okrskových volebných komisií. Počas dňa sa v niektorých obciach vyskytli incidenty. Napríklad v obci Lozorno mali k voľbám privážať Rómov v dodávke, na Luníku IX došlo ku krátkemu narušeniu volieb.

Na bezpečnosť a pokojný priebeh volieb dozerali policajné hliadky. Hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová potvrdila, že polícia počas volebného dňa dostala viacero podnetov od občanov. Týkali sa najmä možného narušenia prípravy volieb, podozrenia z porušenia moratória či volebnej korupcie. Počas volebného dňa bolo otvorených viac ako 6000 volebných miestností. V týchto voľbách bolo možné voliť o dve hodiny dlhšie oproti minulosti.