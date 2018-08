Ministri si pripomínajú okupáciu: Zdôrazňujú, že nesmieme zabudnúť

BRATISLAVA - Hodnotami Slovenska by mali byť múdrosť a ľudskosť. Zdôrazňuje to ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD) pri príležitosti 50. výročia vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa (21. augusta 1968).

Udalosti z augusta 1968 si ministerka spája najmä s menom Alexandra Dubčeka. "Cez jeho myšlienky ho vnímam ako poctivého človeka, veľkého Slováka, ktorý prinášal do politiky toľko potrebnú slušnosť a ľudskosť," uviedla Saková na sociálnej sieti. Pripomína, že aj preto sa o Dubčekovi začiatkom 90-tych rokov hovorilo ako o možnom prezidentovi. "Dnes si však nepripomíname len jeho, ale každého, koho sa pred 50-timi rokmi situácia dotkla. Všetci spoločne by sme sa mali snažiť, aby sa niečo podobné už nikdy nezopakovalo," napísala ministerka.

Okupáciu si pripomína aj podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). "Počas okupácie zabili na Slovensku minimálne 38 ľudí, stovky zranili a ďalšie desaťtisíce postihla následná normalizácia. A toto sú fakty, na ktoré nesmieme zabudnúť a musíme ich pripomínať aj našim deťom," zdôrazňuje vicepremiér.

Na sociálnej sieti tiež pripomína výstavu fotografií fotoreportéra Ladislava Bielika, ktoré zachytávajú udalosti turbulentných dní a občiansky odpor voči okupácii. "Okupantské tanky a obrnené vozidlá takzvaných spojeneckých vojsk pred 50-timi rokmi prišli aj pred bývalý Letný arcibiskupský palác, dnešný Úrad vlády. Objektívom ich zachytil fotograf Laco Bielik," píše Raši. Výstava je prístupná verejnosti, pozrieť si ju ľudia môžu do konca augusta.

"Obete, ktoré si dnes pripomíname, sa pred 50-timi rokmi rozhodli neustúpiť. V rozhodujúcich minútach, uvedomujúc si hrozbu smrti, bránili svoju krajinu a spoločnosť vlastným telom. Za to im bude vždy patriť naša vďaka a uznanie. Česť ich pamiatke, nikdy nezabudneme," uviedol minister obrany Peter Gajdoš (SNS). Vyzdvihol aj osobnosť Alexandra Dubčeka, muža, ktorý priniesol do politiky ľudskosť s cieľom dosiahnuť sociálnu rovnosť.

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) zdôrazňuje, že dnešné výročie by malo byť varovaním, aby sa nič podobné v budúcnosti nezopakovalo. "Pred 50 rokmi sa naši rodičia nezobudili do slobodného dňa, tak ako dnes my. Dnešný deň nech je pre nich už len spomienkou na to, čo museli prežiť a pre nás ostatných, najmä mladú generáciu, nech je varovaním a aj záväzkom, aby sa nič podobné viac nezopakovalo," napísal Gál na sociálnej sieti. Spomína na obete boja za slobodu a upozorňuje, že slobodu a ľudskosť si nesmieme dať nikdy vziať.

Vojská Varšavskej zmluvy začali s inváziou územia Československa v noci z 20. na 21. augusta 1968. Okrem vojakov Sovietskeho zväzu boli súčasťou tzv. operácie Dunaj aj jednotky z Maďarska, Bulharska, Poľska a NDR. V dôsledku okupácie Československa zahynulo najmenej 108 ľudí a stovky obyvateľov bolo zranených.