Podľa opozície sa potvrdzuje zapletenie Slovenska do únosu Vietnamca: Žiadajú Sakovej odchod

Ako uvádzajú liberáli, na slovenskej strane sú podozriví z napomáhania, respektíve zahladzovania tohto trestného činu bývalý minister vnútra Robert Kaliňák, vtedajšia štátna tajomníčka a dnes ministerka vnútra Denisa Saková a šéf protokolu ministerstva vnútra Radovan Čulák.

„Ministerka Saková sa ocitla v ťažkom konflikte záujmov, pretože môže zasahovať do vyšetrovania a preto by mala funkciu dobrovoľne opustiť a netlačiť premiéra Petra Pellegriniho k tomu, aby rozhodnutie urobil za ňu,“ píše sa v stanovisku, pod ktorým sú podpísaní predseda SaS Richard Sulík a podpredsedovia strany Ľubomír Galko a Jana Kiššová. „Svedectvo slovenských policajtov v kontexte toho, že sa predstaviteľom štátu darilo rok ututlávať unesenie vietnamského občana Thanha cez slovenské územie, a to dokonca slovenským vládnym špeciálom, dáva do popredia potrebu väzobného stíhania Roberta Kaliňáka a Radovana Čuláka,“ dodali. Strana SaS zároveň oceňuje policajtov, ktorí aj oficiálne popísali to, čo pred rokom videli. „Ich svedectvo pomáha presadiť spravodlivosť a napraviť aj reputačné škody, ktoré svojimi lžami a zavádzaním napáchal zvlášť bývalý minister vnútra Kaliňák,“ uzavreli liberáli.

Podľa hnutia Sme rodina sa skutok stal

Hnutie Sme rodina - Boris Kollár je presvedčené, že sa preukazuje, že skutok sa naozaj stal. "Výpoveď dvoch policajtov, ktorí vypovedali, že videli zavlečenie vietnamského občana do lietadla slovenskej letky ministerstva vnútra potvrdzuje zapletenie Slovenska do únosu vietnamského štátneho manažéra Trinh Xuan Thanha. Ministerstvo vnútra v tomto absolútne pochybilo. Nebudeme vyvodzovať súdy, ale trváme na dôkladnom prešetrení celého prípadu," uviedlo hnutie vo svojom stanovisku a pripomína podpredsedovi NR SR Bélovi Bugárovi jeho vyjadrenie, keď uviedol, že "konáme na základe faktov, nie indícií. Ak sa potvrdí, že vedome a aktívne sa zúčastnili niektoré z našich štátnych orgánov tohto únosu, tak vystúpime z koalície“.

Vládny Most-Híd vníma pozitívne, že po dôraznom posune v prípade úkladnej vraždy Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vyšetrovatelia napredujú aj v prípade únosu vietnamského občana. Strana opakuje svoje stanovisko, že ak sa potvrdí vedomá a aktívna účasť niektorých zo slovenských štátnych orgánov na únose, vie, ako má konať. Zdôrazňuje tiež, že politici musia nechať pracovať vyšetrovateľov, políciu a prokuratúru. "To je dôležité, a nie politické vyhlásenia," doplnila hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár.

OĽaNO tiež vyzýva Sakovú, aby odstúpila z funkcie

Opozičné hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti sa domnieva, že únos Vietnamca nebolo možné zrealizovať bez pomoci zo slovenskej strany. Hnutie navyše vyzýva ministerku Sakovú, aby odstúpila z funkcie. "Dnes je takmer isté, že sa stal závažný trestný čin. Slovenská polícia sa len prizerala. Neverím, že niečo také by sa mohlo stať bez účasti nejakého vysokopostaveného človeka v štruktúrach ministerstva vnútra. Je dôležité, aby polícia a prokuratúra tento trestný čin vyšetrili bez ohľadu na koho z koaličných strán padá podozrenie a zodpovednosť za únos," uvádza opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO) v stanovisku, ktoré poskytol hovorca hnutia Matúš Bystriansky.

"Vyzývame ministerku vnútra Denisu Sakovú, aby odstúpila. Občania Slovenska si nezaslúžia, aby bol majetok štátu zneužitý na operácie cudzej služby a koaliční predstavitelia poškodzovali dobré meno Slovenska a klamali našich kľúčových partnerov," doplnila Remišová.

Denník N v pondelok informoval o tom, že dvaja policajti vypovedali pred slovenskými vyšetrovateľmi, že na letisku videli, ako vlečú do nášho vládneho lietadla vietnamského štátneho manažéra Trinh Xuan Thanha. Hovorca Krajskej prokuratúry v Bratislave Michal Šúrek dnes potvrdil informáciu, že v prípade údajného únosu Vietnamca Trinh Xuan Thana bol vydaný pokyn na začatie trestného stíhania. "Dozorujúci prokurátor vydal pokyn na začatie trestného stíhania vo veci prečinu obmedzovania osobnej slobody spolupáchateľstvom," uviedol.

Prípad na slovenskej strane dozoruje Krajská prokuratúra v Bratislave, na prácu vyšetrovateľov dohliadajú traja prokurátori. Vietnamec bol údajne unesený ešte počas minulého leta pomocou slovenského vládneho špeciálu. Vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD) akúkoľvek úmyselnú účasť Slovenska odmieta. Kauzu údajného únosu od 3. augusta tohto roka vyšetrujú slovenské orgány činné v trestnom konaní. Na prípade spolupracuje aj Generálna prokuratúra SR spoločne s nemeckými a českými kolegami.