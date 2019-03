VOLEBNÝ ONLINE Je rozhodnuté! Zuzana Čaputová bude prezidentkou, Šefčovičová so slzami v očiach

​ volebné miestnosti sa zatvárajú o 22:00

Slováci si vyberajú medzi dvoma kandidátmi, preto aj na hlasovacom lístku nájdete len dve mená​​​​ ​

PRIEBEŽNÉ VÝSLEDKY volieb budeme zverejňovať TU ​

Prečítajte si poslednú debatu Zuzany Čaputovej a Maroša Šefčoviča ​

Voliť prezidenta môžu občania, ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov.

Celý volebný deň sme sledovali TU

_________________________________________________________________________________

23:54 Medzi ľudí a novinárov prichádza aj víťazka prezidentských volieb Zuzana Čaputová. Ľudia ju vítajú potleskom a ováciami a skandujú jej meno.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Som šťastná z tohto výsledku a viem, źe zajtra si prečítame mnoho jeho interpretácií," povedala Čaputová.

23:44 Vystúpenie Maroša Šefčoviča sledujú aj u Zuzany Čaputovej.

23:41 Šefčovič prišiel medzi novinárov. "Pred malou chvíľou som telefonoval so Zuzanou Čaputovou a zablahoželal som jej k víťazstvu," povedal Šefšovič. Čaputovej posiela kyticu.

"Chcem zároveň poďakovať všetkým, ktorí mi dali svoj hlas, je to veľký záväzok," povedal Šefčovič. Po svojom boku mal svoju manželku Helenu, ktorej rovnako poďakoval a dal jej veľkú kyticu. Helena Šefčovičová mala po celý čas slzy v očiach.

23:36 Maroš Šefčovič avizoval, že predstúpi pred novinárov.

23:31 Spočítaných je vyše 58% hlasov.

23:29 Do volebnej centrály Zuzany Čaputovej prišli aj herci Ján Koleník, Táňa Pauhofová či Tereza Nvotová a Anka Šišková

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

23:24 Strana SaS gratuluje Zuzane Čaputovej k zvoleniu. "Má všetky predpoklady byť dobrou prezidentkou, ktorá bude dôstojne reprezentovať Slovensko navonok a rozvážne pristupovať k domácim problémom, ktoré rozdeľujú spoločnosť. Prvá prezidentka v dejinách Slovenska, ale aj Československa znamená výrazný modernizačný krok, ktorým prešla naša spoločnosť a je krehkým víťazstvom liberálnej demokracie," uvádza stra SaS v stanovisku.

"Je to zároveň ďalšia vážna porážka strany Smer-SD, ktorá však bude Roberta Fica naďalej radikalizovať a stranu Smer-SD viesť k vyhľadávaniu spojencov medzi extrémistami, ako sme to videli v minulých dňoch v parlamente. Odkaz týchto volieb zreteľne hovorí, že demokratické sily môžu poraziť mafiu a politické extrémy, len keď sa dokážu spájať," dodali liberáli.

23:22 Spočítaných je necelý 40% hlasov, s jasným náskokom vedie Zuzana Čaputová. Podporiť ju prišiel aj herec Ján Koleník. Čaputová prišla opäť medzi novinárov a hostí.

23:20 U Zuzany Čaputovej panuje výborná nálada

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

23:11 Spočítaných je necelých 14% hlasov. Stále vedie Zuzana Čaputová s 57,57%, Maroš Šefčovič má 42,43%.

Pribežné výsledky druhého kola prezidentských volieb. Spočítaných je necelých 14% hlasov. Zdroj: Topk.sk

23:10 Martin Huba hovorí o hlúpej antikampani, ktorá podľa neho len pridala percentá.

23:09 Robert Mistrík je presvedčený o víťazstve zuzany Čaputovej

22:53 Kandidáta Maroša Šefčoviča prišiel podporiť aj bývalý prezident Ivan Gašparovič.

22:51 V centrále Maroša Šefčoviča je aj jeho sestra Marína Korčoková. Pre televíziu Markíza opísala, že atmosféra vo VIP priestoroch je výborná. Na svojho brata je vraj hrdá. "Celkovo kampaň hodnotím, že bola náročná pre Maroša, ale podľa mňa to zvládol na výbornú," povedala s tým, že silným momentom pre ňu bolo rozhodnutie ísť do kampane.

"Ja som optimista a som presvedčená, že to dopadne dobre," povedala na margo priebežných výsledkov.

22:50 Zuzana Čaputová pozvala do centrály aj prezidenta Andreja Kisku. Každú chvíľu by mal prísť.

22:49 Sledujte priebežné výsledky 2. kola prezidentských volieb.

22:44 Spočítaných je 5% hlasov. Zuzana Čaputová by zatiaľ voľby vyhrala s 57,20%, Maroš Šefčovič má zatiaľ 42,79%.

22:43 U Maroša Šefčoviča sú novinári oddelení od hostí.

22:41 "Budem vďačná, ak to bude niekto, za koho sa nebudem musieť hanbiť, bude prezidentkou nás všetkých," povedala herečka Zuzana Mauréry, ktorá tiež prišla podporiť Zuzanu Čaputovú.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

22:39 Reakcia na prvé čísla v centrále Zuzany Čaputovej

22:33 Podľa Štefunka, ak by sa Čaputová stala prezidentkou, bude sa snažiť o celospoločenský zmier. Zároveň vyhlásil, že Zuzana Čaputová chce byť nadstraníckou kandidátkou. Jej kampaň hodnotí ako presvedčivú, s pozitívnymi emóciami.

22:31 Zuzanu Čaputovú podporuje aj herečka Zuzana Fialová.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

22:29​ Nálada vo volebnom štábe Maroša Šefčoviča je pokojná. "Boli to intenzívne týždne, nič intenzívnejšie som nezažil. Prešiel som viacerými hearingami, boli veľmi tvrdé, odborné, ale predsa len, toto je vaša krajina, vaša vlasť," povedal.

Uviedol, že vo volebnom štábe nikto zo Smeru-SD nie je. „Určite si zavoláme. Od začiatku som hovoril, že kandidujem ako Maroš Šefčovič, nezávislý a nadstranícky kandidát. Sú tu všetci moji podporovatelia, priatelia,“ povedal.

22:26 Zuzana Čaputová by podľa exkluzívneho prieskumu Medianu pre RTVS získala u voličov SNS 26 % a u voličov ĽS NS 30,5 % hlasov.

Maroš Šefčovič najvýraznejšie bodoval u voličov strany Smer-SD (91,5 %). Z. Čaputová u opozičných strán SAS a OĽANO.

U voličov porazených kandidátov by získala Z. Čaputová najvýraznejšiu podporu u podporovateľov Františka Mikloška, Bélu Bugára a Milana Krajniaka. Maroš Šefčovič by získal väčšinu hlasov od voličov Štefana Harabina a Mariana Kotlebu.

22:23 V druhom kole prezidentských volieb v bratislavskom väzení, Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody, zaznamenali v sobotu len 11,18-percentnú volebnú účasť väzňov. Vo väzení sa nachádzalo v sobotu celkovo 202 obvinených, z nich právo malo voliť 184 a využilo ho len 17 obvinených. V prvom kole bola účasť vyššia a väčšina väzňov volila Štefana Harabina.

22:21 V centrále Zuzany Čaputovej je aj Robert Mistrík, ktorý sa v jej prospech vzdal kandidatúry na prezidenta.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

22:19 Atmosféra na fotografiách v centrále Zuzany Čaputovej.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

22:16 Maroš Šefčovič na chvíľu pustil novinárov medzi svojich hostí. Členovia Smeru sa tam nenachádzajú, na výsledky čaká prevažne so svojou rodinou a blízkymi či vzdialenými príbuznými.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

22:14 Politológ Jozef Lenč v RTVS hovorí, že prieskumy naznačujú, že Slovensko búra stereotypy. „Možno sa ukáže, že mladí rozhodujú výsledky volieb,“ povedal.

22:09 Ovácie vo volebnom štábe Zuzany Čaputovej po výhlasení prvých odhadov

Zdroj: Topky/Ján Zemiar ​

22:11 Aj podľa prieskumu agentúry Median pre RTVS by zvíťazila Zuzana Čaputová so 60,5%. Maroš Šefčovič by skončil s 39,5%.

22:04 Podľa prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza by mala zvíťaziť Zuzana Čaputová. Rozdiel medzi ňou a Marošom Šefčovičom je však minimálny. Voliť by ju malo 55?2 percenta voličov. Šefčoviča 44,8%.

22:00 Je rozhodnuté. Volebné miestnosti sa zatvorili, komisie začínajú sčítavať hlasy. Druhé kolo prezidentských volieb na Slovensku malo pokojný priebeh bez väčších problémov, nezaobišlo sa však bez podnetov.

Priebeh volieb bol pokojný, nevyskytli sa žiadne incidenty.

21:59 Agentúra AKO pre TA3 zverejnila prieskum aj o tom, komu ľudia z politikov dôverujú najmenej

Zdroj: Reprofoto/TA3

21:57 O necelé tri minúty sa zatvoria volebné miestnosti a začnú sa sčítavať hlasy.

21:53 Televízia TA3 su dala urobiť prieskum najsôveryhodnejších politikov. Prvým je Andrej Kiska, po ňom Peter Pellegrini. Na treťom mieste je Igor Matovič.

Zdroj: TA3

21:43 Aj Maroš Šefčovič poďakoval všetkým, ktorí prišli voliť. Zároveň dodal, že sa obáva, že účasť môže byť nižšia ako v prvom kole. „Obávam sa, že účasť môže byť nižšia ako v prvom kole. Verím však, že sa mýlim,“ povedal.

21:37 Zuzana Čaputová ďakuje voličom tesne pred uzavretím volebných miestností.

"Ďakujem, že ste dnes večer prišli stráviť spolu s nami tieto chvíle očakávania na výsledky. Ešte predtým, ako sa ich dozvieme a bez ohľadu na to, aké budú, by som sa chcela poďakovať všetkým ľuďom, ktorí umožnili, aby som sa mohla druhého kola vôbec zúčastniť," povedala Zuzana Čaputová.

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

21:34 Mariš Šefčovič prišiel medzi novinárov.

21:30 Zuzanu Čaputovú prišla podporiť aj herečka Kristína Tormová. Na snímke sa rozpráva so ženou Martina Poliačika.

Zdroj: Ján Zemiar,

21:26 Na príchod Maroša Šefčoviča sa stále čaká. Novinári sú v oddelenej miestnosti, hostia kandidáta sú vo VIP.

21:15 V štábe Zuzany Čaputovej vládne pokojná atmosféra

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Ján Zemiar,

Hostia postávajú pri stolíkoch, hrá hudba a zhovárajú sa.

21:09 Na príchod Maroša Šefčoviča sa stále čaká. Prítomní sú aj zahraniční novinári, ktorí naňho čakajú vo foyer hotela Devín.

21:05 Oficiálne výsledky druhého kola prezidentských volieb budú vyhlásené na tlačovej konferencii, ktorá bude zajtra v nedeľu.

21:00 Do zatvorenia volebných miestností ostáva necelá hodina.

20:45 Zuzana Čaputová prišla medzi novinárov​. Štáb má v budove Starej tržnice v Bratislave. Prítomný je aj Ivan Štefunko či poslanec Národnej rady Martin Poliačik. Okolo polnoci by mal prísť aj primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Zdroj: Jan Zemiar