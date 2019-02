EXKLUZÍVNY PRIESKUM: Mistríkove hlasy nepripadnú len Čaputovej: Časť pôjde aj Smeru

BRATISLAVA – Po tom, ako sa včera Robert Mistrík vzdal kandidatúry v blížiacich sa prezidentských voľbách, sa začalo hovoriť okrem iného o tom, kto si rozdelí jeho hlasy. Zuzana Čaputová, ktorú on sám podporil, môže byť totiž pre časť jeho voličov príliš liberálna. Hlasy, ktoré by dostal Mistrík tak môžu byť rozptýlené medzi viacerých kandidátov. Ukazujú to aj výsledky exkluzívneho prieskumu, ktorý bol vypracovaný pre Zoznam.sk a po odstúpení Roberta Mistríka aktualizovaný o nové dáta.