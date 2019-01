Chmelár odovzdal podpisy pre svoju prezidentskú kandidatúru

BRATISLAVA - Politický analytik a pedagóg Eduard Chmelár odovzdal v pondelok hárky so 17.953 podpismi potrebnými na svoju prezidentskú kandidatúru.

Chmelár vyhlásil, že chce byť prezidentom bežných ľudí. Slovenská spoločnosť je podľa neho rozdelená. "Vstupujem do tohto zápasu s presvedčením, že Slovensko viac ako predtým potrebuje človeka, ktorý ho zjednotí. Spoločnosť môže zjednotiť len veľká myšlienka, veľký plán. Slovensko trpí tým, že prestalo diskutovať o najzávažnejších otázkach, ktoré trápia nielen túto spoločnosť, ale aj Európu a svet," uviedol.

"Dnes Slovensko z týchto príčin prešľapuje na mieste. Práve prezident republiky by mal mať nielen ambíciu, ale aj intelektuálnu kapacitu viesť takéto diskusie," doplnil. Prezidentské voľby budú v sobotu 16. marca, prípadné druhé kolo 30. marca. Návrhy kandidátov je možné doručovať do 31. januára 2019 do polnoci.