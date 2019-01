Andrej Danko nebude kandidovať na prezidenta, SNS nebude mať vlastného kandidáta!

BRATISLAVA - Slovenská národná strana (SNS) nepostaví do tohtoročných prezidentských volieb žiadneho kandidáta. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V Politike to vyhlásil predseda strany a zároveň predseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko.

"Spoločnosť je napätá, nemali by sa trieštiť národné hlasy," vyhlásil. Danko povedal, že o svojej kandidatúre neuvažoval. "Nikdy som nechcel kandidovať," zdôraznil. Dodal, že on sám má jasné predstavy, aký by mal byť budúci prezident Slovenska, on sám však musí ešte získať viac skúseností, aby mohol tento post zastávať.

Zdroj: SITA/Diana Černáková

"Musím byť dlhšie vo verejnom priestore, musím mať viac šedín, viac životných skúseností," vyhlásil Danko s tým, že SNS povedie do parlamentných volieb 2020 ako líder strany.