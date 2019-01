NAŽIVO Je to definitívne! Smer má kandidáta na prezidenta: Do boja o palác ide Šefčovič

NAŽIVO Tlačovka Maroša Šefčoviča

Šefčovič oficiálne oznámil kandidatúru

Zaujímavé je, že Šefčovič nezvolal tlačovú konferenciu v centrále Smeru, ako bývalo zvykom pri podobných zásadných témach. Rozhodol sa pre neutrálnu pôdu bratislavského hotela. Na úvod oznámil, že vždy bojoval za Slovensko. Ako príklad uvidedol meno Milana Rastislava Štefánika, ktorého označil za svoj vzor.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Dnes pred vami stojím ako kandidát na prezidenta. Cítim pokoru, odhodlanie" vyhlásil s tým, že chce využiť svoje skúsenosti pre Slovensko. Označil súčasnú situáciu vo svete aj na Slovensku ako zlomové časy. Chce prispieť k zmieru doma a chce otvárať dvere Slovensku vo svete."Celý život som zastupoval Slovensko a bojoval za jeho záujmy. Vždy som to robil s cieľom, aby bolo Slovensko rešpektované a so sebavedomým hlasom. Dnes pred vami stojím ako kandidát na prezidenta SR," vyhlásil Šefčovič.

Podľa neho je Slovensko úspešné a chce prispieť k pokračovaniu tohto úspešného príbehu. Spomenul úspechy, pri ktorých nechýbal. "Budem garantovať pevné ukotvenie v EÚ," povedal. Byť vo vyspelej Európe je naším hlavným záujmom. Ak by bol zvolený za prezidenta SR, pri každom zákone by vyžadoval, aby vláda predložila dokument s dopadom na dôchodcov, mladých ľudí a podnikateľské prostredie.

"Otázka dnes nestojí tak, či potrebujeme koaličného alebo opozičného prezidenta. Nepotrebujeme ustavičný trvalý konflikt. Je to neproduktívne a oslabuje nás to. Slovensko potrebuje prezidenta všetkých občanov, ktorý bude vláde nastavovať rovné zrkadlo," uviedol Šefčovič s tým, že je odhodlaný to robiť za ľudí.

Šefčovič chce byť ako prezident čo najbližšie k ľuďom, hovorí o potrebe modernizácie, zmenách v zdravotníctve, školstve a sociálnych veciach. Chce chrániť a podporovať oznamovateľov korupcie aj pozíciu európskeho prokurátora. Upozornil aj na trend extrémizmu a jeho hrozby. Do kampane sa rozhodol vstúpiť aj vďaka podpore manželky Heleny, s ktorou majú tri deti. "Určite by bola skvelou prvou dámou," dodal.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Druhým pilierom je hlboké presvedčenie, že Slovensko potrebuje dobrého prezidenta, ktorý nikdy nezaváha o zakotvení Slovenska v civilizovanom svete.

Všetkých Slovákov pozval na osobné stretnute, ktoré plánuje už od budúceho týždňa.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

V Bruseli sa dočkal potlesku a podpory, keď oznámil svoje rozhodnutie. Počas kampane požiadal o neplatené voľno. Prisľúbil , že splní všetky limity finančných nákladov v kampani a dodrží všetky zákony. Už dnes si plánuje založiť transparentný účet.

Manželka Helena oznámila, že plne podporuje svojho manžela. A je pripravená s pokorou a vložiť srdce a čas do charity, ak by sa stala prvou dámou.

Logo Šefčoviča v kampani Zdroj: Jan Zemiar

Ponuka od Fica

Eurokomisár Maroš Šefčovič pred pár dňami uviedol, že dostal ponuku kandidovať na prezidenta od Roberta Fica. O ponuke uvažoval niekoľko dní. Stretol sa aj s ostatnými členmi v strane na pondelkovom predsedníctve. Svoje oficiálne rozhodnutie však stále odkladal. Podľa jeho slov má toto rozhodnutie vplyv na jeho diplomatickú kariéru i rodinný život. Šefčovič predtým takúto možnosť dlhodobo odmietal.

Ostatní členovia strany s jeho nomináciou súhlasili. Podľa nich je to dobrý kandidát. V minulosti bol horúcim kandidátom Miroslav Lajčák, no ten túto možnosť nepripúšťal, aj keď si vážil podporu od ľudí. Koaličný trojlístok prezidentských kandidátov je takmer hotový. Jediná strana, ktorá svojho kandidáta ešte nepredstavila, je SNS. Koncom januára by však po predsedníctve malo padnúť rozhodnutie.