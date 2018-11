Budú sa preverovať výsledky: Neúspešný kandidát v Novákoch požiadal o prepočítanie hlasov

NOVÁKY - Jeden z neúspešných kandidátov na primátora Novák v novembrových voľbách do orgánov samosprávy obcí požiadal Ústavný súd (ÚS) SR o prepočítanie hlasov. Podanie odôvodnil tesným rozdielom hlasov voličov medzi ním a zvoleným kandidátom.

Sťažovateľ prostredníctvom podania na ÚS napáda výsledok volieb na primátora mesta Nováky, konkrétne pre rozdiel desiatich hlasov medzi ním a zvoleným kandidátom. Svoje podanie tiež odôvodnil tým, že pre voľby primátora bolo mestskou volebnou komisiou (MVK) vyhlásených podľa neho až 28 neplatných odovzdaných voličských hlasov. Obálku podľa výsledkov volieb odovzdalo 1998 voličov, pričom počet platných hlasovacích lístkov pre voľby primátora bol 1970.

"Sťažovateľ sa domnieva, že v prípade prepočítania hlasov môže súd dospieť k poznaniu, že hlasy boli mestskou volebnou komisiou nesprávne sčítané v neprospech sťažovateľa, a preto by mohol nastať dôvod pre zrušenie rozhodnutia volebnej komisie o zvolenom kandidátovi na primátora mesta Nováky a, naopak, na vydanie rozhodnutia o vyhlásení za zvolenie toho kandidáta na primátora mesta, ktorý bol voličmi riadne zvolený, teda sťažovateľa," uviedol v zastúpení advokátom v podaní pre ÚS. Z tohto dôvodu tam podľa neho nastáva odôvodnená obava, že by Ústavou SR zaručené politické právo na prístup k volenej funkcii sťažovateľa mohlo byť ohrozené a narušené.

ÚS jeden z neúspešných kandidátov preto žiada, aby opätovne prepočítal volebné hlasy na primátora mesta, ktoré sa nachádzajú na odovzdaných hlasovacích lístkoch zapečatených MVK v Novákoch a tento výsledok porovná s výsledkami podľa zápisnice komisie. Ak podľa neho ÚS zistí, že sťažovateľ dostal viac platných hlasov ako zvolený kandidát, má tento zrušiť rozhodnutie MVK a vyhlásiť za zvoleného primátora sťažovateľa.

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré boli 10. novembra, si podľa výsledkov volieb zvolili obyvatelia Novák za primátora Dušana Šimku (nezávislý). Nováčania mu odovzdali 533 platných hlasov. Súčasný primátor Daniel Daniš (nezávislý) dostal od voličov 523 platných hlasov. Podľa zákona ÚS rozhodne o sťažnosti na neústavnosť alebo nezákonnosť volieb alebo proti výsledku volieb do orgánu miestnej samosprávy do 90 dní od jeho doručenia.