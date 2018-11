Volebný ONLINE: Slovensko odvolilo, miestnosti sa uzavreli, prvé reakcie z volebných štábov

- volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22:00, priebežné výsledky by mali byť známe postupne, najprv v Bratislave a Košiciach

- približne 4,45 milióna Slovákov si bude voliť svojich zástupcov v 2 926 obciach a mestách, a v prípade Bratislavy a Košíc aj ich mestských častí

- o kreslo starostu či primátora sa uchádza 7 131 kandidátov

- otvorených bude 6 021 volebných miestností

- o posty vo vedení miest a obcí Slovenska má záujem približne 62-tisíc kandidátov

- pozrite si veľký ZOZNAM kandidátov

Václav Mika sa vyjadril k voľbám po zatvorení miestností

Ivo Nesrovnal z volebnej centrály

23:51 Veronika Remišová je presvedčená, že postavili dobrého a skúseného kandidáta. Momentálne sa nachádza vo velebnej centrále Jána Mrvu. „Pevne veríme, že zvíťazí,“ povedala.

23:50 Do volebnej centrály Václava Miku dorazila jeho partnerka

23:49 V Hurbanovej Vsi obhájil svoj post Ľubomír Petrák (Smer-SD)

Poslanec parlamentu Ľubomír Petrák obhájil svoj post starostu Hurbanovej Vsi. Vyplývy to z neoficiálnych výsledkov, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Petrák bol v obci jediným kandidátom, získal 144 hlasov. Účasť v týchto voľbách bola 51,47 %.

23:47 Podľa priebežných neoficiálnych výsledkov vedie v TRENČÍNE Richard Rybníček

Po zrátaní 14 percent odovzdaných hlasovacích lístkov v Trenčíne vedie v súboji dvojice kandidátov na primátora mesta úradujúci primátora Richard Rybníček (nezávislý), ktorému zatiaľ odovzdalo hlas 74 percent voličov. Vyplýva to z priebežných neoficiálnych výsledkov volieb, informovala zapisovateľka mestskej volebnej komisie v Trenčíne Iveta Plešová.

23:43 Miroslav Beblavý a Ivan Štefunko čakajú na výsledky v centrále Matúša Valla.

23:33 Košického kandidáta na primátora prišli podporiť Žiga, Raši aj Kažimír

So svojou kampaňou vyjadril spokojnosť a celkovo dobrý pocit. „Všetci štyria máme veľké šance a ja som človek, ktorý nerád tipuje, takže ja si počkám na výsledok. Samozrejme, išiel som do toho s tým, že by som rád vyhral, ale nechajme to na ľudí, ako rozhodnú. Ja mám však z toho dobrý pocit,“ povedal pre novinárov.

Petruško, ktorý je od marca poverený riadením mesta, sa vyjadril aj k svojej kampani a predsavzatiam, ako ju bude viesť.

„Viac ako mesiac a pol sme každý deň boli v uliciach, chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí prišli k stánku, mojim priaznivcom, aj tým, ktorí sa len tak zastavili. Takže to bolo gro kampane. Ja som veľmi rád, že to prebiehalo slušne a že to, čo sme si naplánovali, sme aj splnili. Takže ja som veľmi spokojný,“ povedal.

23:30 Smer-SD má zatiaľ istých 38 starostov.

23:25 Prvé predbežné výsledky môžeme očakávať po polnoci. Zatiaľ je zrátaných 103 menších obcí vo viacerých krajoch. Najrýchlejšie počítajú hlasy v Banskobystrickom kraji, kde je spočítaných necelých šesť percent hlasov.

23:20 Polaček uvažuje o výhre

Jaroslav Polaček (SaS, KDH, SMK, Nova, OKS) ako jeden z kandidátov na post primátora Košíc prišiel do svojej volebnej centrály v jednom z košických hotelov približne o 22.40 h. „Myslím si, že už dávno sme sa vyjadrili, že uvažujeme o výhre. Verím, že nám to vyjde," povedal pre novinárov.

„Človek je, prirodzene, v napätí. V rámci volebnej kampane analyzuje, či urobil všetko, či niečo nezanedbal. Samozrejme, sme v očakávaní," povedal s tým, že počas volebnej noci ho prídu podporiť priatelia, rodina, odborníci aj poslanci. „Postupne budú prichádzať, takže si myslím, že to bude veľký kolektív," dodal.

Podľa jeho slov bol dnešný deň náročný, ako dôvod označil napätie. „Nakoniec som dve tretiny dňa prespal, i napriek tomu, že som chcel viac času stráviť v práci, potom som šiel do práce a napokon som aj tak nič neurobil," vysvetlil.

23:07 Nosko verí vo viac obbčanov

V predchádzajúcich rokoch bola účasť v komunálnych voľbách v Banskej Bystrici nízka, súčasný primátor Ján Nosko, ktorý v nich kandidoval ako nezávislý s podporou Smeru-SD a SNS, verí, že teraz prišlo viacej občanov. Na výsledky volieb čaká s rodinou, známymi a priateľmi v jednej z banskobystrických reštaurácií na Námestí SNP. „Myslím, že máme za sebou dobré štyri roky. Čakáme, aké vysvedčenie mi obyvatelia nášho mesta vystavia,“ konštatoval Nosko. Zatiaľ nemá žiadne priebežné výsledky z okrskov.

23:03 Atmosféra vo volebnej centrále Václava Miku.

Václava Miku prišiel povzbudiť do štábu bývalý guvernér NBS Ivan Šramko, herečka Zuzana Haasová, herec Ľubo Roman či spevák a herec Martin Madej.

22:59 Smer-SD poďakoval voličom za účasť

Strana Smer–SD chce bez ohľadu na výsledky komunálnych volieb poďakovať všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí sa ich zúčastnili. „Smer-SD chce poďakovať samospráve za to, čo pre občanov SR urobila a vníma, že dnešné voľby prebehli viac na báze osobnostnej ako straníckej. Občania si vyberali najmä starostov a primátorov podľa toho, čo pre nich urobili,“ píše sa ďalej v stanovisku strany, v ktorom ďakuje aj kandidátom, ktorí kandidovali pod hlavičkou Smeru-SD alebo s jeho podporou. Berie na vedomie, že "pod tlakom spoločenskej atmosféry dávali kandidáti priestor nezávislej kandidatúre, hoci sa vo svojom živote prakticky hlásia ku konkrétnej politickej strane".

22:57 Matúš Vallo sa po príchode do svojej volebnej centrály zvítal s Miroslavom Beblavým.

22:40 „Oproti kampaňovým dňom to bol ľahší deň,“ uviedol Mrva. Na ceste do centrály je Eduard Heger a Veronika Remišová. V Liberálnom dome čakajú na výsledky volieb. Mrvu prišiel podporiť aj Juraj Droba.

22:34 Vallo sa najbližšie k voľbám vyjadrí o polnoci. Poďakoval všetkým za pomoc a podporu.

22:29 Václav Mika poprial všetkým príjemnú volebnú noc a poďakoval voličom Bratislavčanom. „Podstatne pre mňa je bojovať o dôveru ľudí,“ povedal Mika po zatvorení volebných miestností. „Pocity nechajme bokom, je to pre mňa silné, zažívam to prvýkrát. Zatvorme túto knihu a otvorme novú,“ povedal.

„S pánom Mrvom a Vallom som našiel veľakrát spoločnú reč. So súčasným to bolo tažšie, ale rešpektujem ich,“ uviedol na adresu svojich rivalov.

22:28 Matúša Valla podporuje v jeho štábe aj prezidentská kandidátka Progresívneho Slovenska Zuzana Čaputová. Vallo ďakuje svojim dobrovoľníkom aj stranám.

22:26 Vo volebnom štábe kandidáta na primátora Bratislavy Jána Mrvu už boli šéf SaS Richard Sulík či šéf Nova Gábor Grendel.

22:24 Matúš Vallo má momentálne príhovor pred svojimi hosťami.

22:23 Vysoké očakávania cítiť vo volebnom štábe nezávislého kandidáta na primátora Nitry Mareka Hattasa. V podniku v centre Nitry sa zišlo niekoľko desiatok jeho podporovateľov. Hattas si netrúfa odhadnúť, ako voľby dopadnú, hovorí však, že už teraz sa mu spolu s jeho tímom podarilo dosiahnuť veľa. „Na kampani spolupracovalo viac ako 180 ľudí, ktorí boli ochotní prispieť buď finančne, svojím časom, alebo svojím rozumom a radami. Nech to dopadne akokoľvek, už teraz sme víťazi. Dosiahli sme to, že mladí ľudia sa začali zaujímať o politiku, že prišli voliť,“ povedal.

22:20 Vo volebnom štábe kandidáta Martina Petrušku čakajú na výsledky volieb i Richard Raši a Peter Žiga.

22:15 V Michalovciach malo dôjsť v súvislosti s voľbami k porušeniu zákona

K porušeniu zákona o voľbách a zákona o volebnej kampani malo dôjsť počas soboty v Michalovciach. Mestská volebná komisia (MVK) v tejto súvislosti podala podnet na Štátnu komisiu pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

22:11 „O tom, kto bude primátorom, rozhodnú Bratislavčania,“ uviedol Nesrovnal. „Myslím mi, že to bude na základe toho, čo vidia občania v uliciach.“

22:04 „Samozrejme, že by sme boli radi, keby sme vyhrali. Urobili sme pre to všetko,“ povedal Vallo novinárom. „Môže to byť zradné, cítil som však veľkú podporu verejnosti,“ povedal.

22:03 V centrále Iva Nesrovnala sa nachádza aj jeho mama.

22:00 Volebné miestnosti sa v tejto chvíli uzatvárajú, komisie začínajú sčítavať hlasy.

21:57 U Iva Nesrovnala vládne príjemná atmosféra.

21:55 Václav Mika dorazil medzi novinárov a ostatných hostí s dobrými pocitmi. Privítal ho potlesk.

21:54 Medzi hosťami Matúša Valla je kapela IMT Smile i šéf Progresívneho Slovensko Ivan Štefunko.

21:49 Václav Mika rovnako, ako ostatní kandidáti, čaká na výsledky.

21:46 O pár minút sa volebné miestnosti uzavrú.

21:41 Matúš Vallo a Václav Mika sú už takisto niekoľko desiatok minút vo svojich centrálach.

21:37 Vo volebnej centrále Iva Nesrovnala sa pomaly zhromažďujú ľudia. Jeden z nich mu doniesol ako darček štrúdľu. Prišla aj jeho mama.

21:20 V Tisovci je účasť vysoká,k zmene na poste primátora dôjde po 28 rokoch

Vysokú účasť oprávnených voličov zaznamenali komisie v niektorých volebných okrskoch v meste Tisovec na severe Rimavskosobotského okresu. Informovala predsedníčka okrskovej volebnej komisie v okrsku číslo 3 Gabriela Kéry. „Voľby prebiehajú pokojne a voličov máme dosť. V našej okrskovej komisii už pred ôsmou večer odvolila v podstate polovica voličov,“ uviedla Kéry s tým, že pomer mladých a starších voličov je prakticky vyrovnaný.

Podľa vyjadrenia predsedníčky i ďalšieho člena komisie je účasť vyššia nielen oproti minuloročným voľbám do vyšších územných celkov, ale tiež v porovnaní s predchádzajúcimi komunálnymi v roku 2014. Dôvodom vyššej volebnej účasti je podľa Kéry i skutočnosť, že v meste dôjde po 28 rokoch k zmene na poste primátora, keďže súčasný už po siedmich funkčných obdobiach ďalej nekandidoval.

20:49 Polícia dostala v súvislosti s voľbami viac ako dvesto podnetov

Polícia počas volebného dňa dostala viacero podnetov od občanov, ktoré sa týkajú najmä možného narušenia prípravy volieb, podozrenia z porušenia moratória a volebnej korupcie. Potvrdila to hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Baloghová. „Ku dňu konania volieb to bolo viac ako dvesto podnetov, z nich bola približne polovica trestných oznámení, asi štyridsiatka priestupkov a evidujeme aj 60 iných podnetov,“ informovala Baloghová.

V priebehu volebného dňa prijali policajti ďalšie podnety, ktoré je potrebné preveriť. „Týkali sa najmä možného narušenia prípravy volieb, podozrenia z porušenia moratória a volebnej korupcie,“ dodala.

20:21 Ivo Nesrovnal dorazil do svojej volebnej centrály v Hoteli Devín

20:17 V Košickom kraji prebiehajú voľby v celku pokojne, bez vážnejších rušivých momentov. Peter Pollák uviedol, že podobný prípad ako sa stal dopoludnia na košickom Luníku IX sa vyskytol aj v obci Boťany, v okrese Trebišov.

20:15 V Nitre prebiehajú voľby zatiaľ hladko. Mestská volebná komisia nemusela riešiť žiadne závažnejšie problémy. „Boli sme skontrolovať niektoré okrsky, kde sme mali nahlásené, že tam chodia voliť väčšie skupiny. Preverovali sme, či to nemá spojitosť s nejakým zvážaním alebo kupovaním hlasov, ale nepreukázalo sa to,“ informoval zapisovateľ mestskej volebnej komisie Igor Kršiak. V súčasnosti sa volebná účasť v Nitre pohybuje nad 20 percent. Kršiak odhaduje, že do 22:00 sa môže vyšplhať na 25 až 35 percent.

20:14 V Trnave je volebná účasť medzi 20 až 30 percentami. Povedal to hovorca mesta Trnava Pavol Tomašovič s tým, že počas volieb zatiaľ nezaznamenali žiadne problémy.

20:10 Volebná účasť v Šali sa zatiaľ pohybuje na úrovni 20 percent, voľby majú pokojný priebeh. Obyvatelia si vyberajú poslancov mestského zastupiteľstva, meno primátora je známe už teraz. Súčasný primátor Jozef Belický (nezávislý) je totiž jediným kandidátom.

19:57 Výsledky je možné sledovať

Priebežné výsledky hlasovania v dnešných voľbách do orgánov samosprávy obcí zverejní Štatistický úrad (ŠÚ) SR tradične na webstránke www.volbysr.sk.

19:05 Slabá účasť v okrese Lučenec

Volebná účasť v mestách Lučenec a Fiľakovo v Lučeneckom okrese je zatiaľ dosť nízka. Väčší záujem o prebiehajúce komunálne voľby je v dedinách tohto okresu, hlavne tam, kde je viac kandidátov na starostu. Informoval o tom zapisovateľ okresnej volebnej komisie Jaroslav Morháč.

18:46 Stúpajúci záujem v Dražovciach

Komisia v nitrianskej mestskej časti Dražovce zaznamenala vysoký záujem tunajšej rómskej komunity o voľby. Situácia v Dražovciach bola pred voľbami dlhodobo napätá. Ľudia hovorili, že sa boja vychádzať na ulicu, či cestovať autobusom, sťažovali sa na slovné i fyzické útoky zo strany neprispôsobivých občanov i na rabovanie v záhradách.

18:41 K volebnej urne prišiel aj líder KDH Alojz Hlina s manželkou Martinou

18:30 V Šamoríne požiadali aj o prenosnú urnu

V Šamoríne využili aj možnosť voľby do prenosnej urny. „Prenosná urna sa využíva v každom okrsku hlavne pri starších a chorých ľuďoch. Ide o asi päť či šesť prípadov v každom okrsku a hoci skoro každý okrsok je bezbariérový, sú aj takí ľudia, ktorí ani z domu nemôžu vyjsť,“ uviedol zapisovateľ mestskej volebnej komisie Tomáš Szerda a dodal, že v meste z jedného okrsku vyžiadali urnu i z domova seniorov.

18:04 Volia aj príslušníci žilinského špeciálneho pluku

Svoje hlasy odovzdali aj príslušníci 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline. Podľa hovorcu pluku Mária Pažického pokryli 24-hodinové služby personálom s trvalým pobytom v Žiline. "Tento personál má prístup k prenosným volebným urnám. Koľkí z nich toto právo využili, nebudeme zverejňovať," uviedol Pažický.

17:49 V obci, kde zabili Kuciaka, prebiehajú voľby pokojne

Voľby v obci Veľká Mača v okrese Galanta, kde začiatkom roka zavraždili novinára Jána Kuciaka a jeho partnerku, sú pokojné a poznamenané zatiaľ nižším záujmom voličov. Podľa zapisovateľky volebnej komisie Rozálie Lancz to mohla ovplyvniť skutočnosť, že na post starostu evidujú iba jedného uchádzača - súčasného starostu. S tragickou udalosťou menší záujem obyvateľov o veci verejné Lancz nespája.

17:32 Odvoliť stihol aj Andrej Danko

Líder SNS a predseda parlamentu Andrej Danko volil v obci Miloslavov – Alžbetin Dvor.

17:16 Štátna komisia rieši podnety o volebnej korupcii aj o činnosti komisií

Podozrenia z kupovania hlasov, porušovanie moratória či nespokojnosť s činnosťou okrskových volebných komisií. To sú podnety, ktoré počas volebného dňa rieši Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Potvrdila to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.

16:52 Polícia varuje voličov

16:47 V Dojči mužom nevadí, že im vládnu ženy, nezmení sa to ani teraz

V obci Dojč v okrese Senica sú na poste starostu od roku 1998 iba ženy. Za posledných päť volebných období sa na čele obce vystriedali tri starostky a nezmení sa to ani po týchto voľbách, keďže do volieb sa prihlásili opäť iba dve ženy.

Prevahu mali nežné polovičky aj medzi poslancami, keď z deviatich poslancov v obecnom zastupiteľstve bolo šesť žien. „Nemám s tým žiadny problém, že nám v obci na poste starostu figurujú už dlhú dobu ženy. Keďže ja do krčmy nechodím, hovorím za seba, ale myslím, že ani ostatným chlapom v obci to nevadí,“ uviedol k situácii v obci 66-ročný volič Pavol. Voľby v obci majú pokojný priebeh, volebná komisia nezaznamenala žiadnu udalosť, ktorá by ich narušila. „Ženy majú prevahu aj vo volebnej komisii, kde je medzi nami iba jediný muž,“ informovala predsedníčka volebnej komisie Vilma Mikulová.

16:45 Obec Detrík má 43 voličov, viacerí sú odcestovaní za prácou

Obec Detrík, ktorá je jednou z najmenších vo Vranovskom okrese, má 55 obyvateľov, z toho je 43 voličov. Niektorí z nich už svoje volebné právo využili. Viacerí sú však odcestovaní za prácou. Povedala to predsedníčka miestnej volebnej komisie Michaela Kľučárová.

„Najmladší volič mal v septembri 18. Najstaršie voličky sú dve a budú mať 92 rokov,“ uviedla ďalej s tým, že členovia komisie už boli s volebnou urnou aj pri občanoch, ktorí požiadali o to, aby svoje volebné právo mohli využiť z domu. „Volených máme piatich poslancov, piati aj kandidujú,“ spomenula. O starostovskú stoličku má záujem len jedna kandidátka, a to súčasná hlava obce, ktorá túto pozíciu zastáva 20 rokov. Problémy počas volebného dňa nepredpokladajú.

16:34 Voličov v Zborove nad Bystricou jeden kandidát na starostu neodradil

Zborov nad Bystricou v okrese Čadca je jednou z kysuckých obcí s jediným kandidátom na starostu. Napriek tomu je podľa predsedníčky miestnej volebnej komisie Pavlíny Kocifajovej vo volebných miestnostiach dvoch okrskov v budove základnej školy rušno už od ich otvorenia. „Ľudia začali chodiť ako prišla siedma hodina. Po omši v kostole si prišli odvoliť babky a poobede idú mladší. Už majú porobené, tak si prídu odvoliť,“ povedala Kocifajová s tým, že v predchádzajúcich komunálnych voľbách dosiahla účasť približne 75 percent.

16:22 Zo 126 cudzincov v Púchove nebol zatiaľ voliť ani jediný

Vo volebnom okrsku číslo osem v piatom volebnom obvode v Púchove nebol doteraz voliť ani jeden cudzinec. Nenapĺňajú sa tak predvolebné obavy niektorých kandidátov, že cudzinci môžu ovplyvniť voľby. Podľa členky okrskovej volebnej komisie Kataríny Roháčovej právo voliť má v ich okrsku asi 1000 voličov. Na zoznamoch je v okrsku zapísaných aj 615 ľudí bez trvalého pobytu a 126 cudzincov. „Voľby majú zatiaľ pokojný priebeh, nevyskytol sa žiadny problém, ktorý by bolo treba oznámiť,“ skonštatovala Roháčová.

16:15 Polícia preveruje podozrenie z porušenia moratória v Humennom

Malo k nemu dôjsť v piatok. „Polícia prijala oznámenie a vec preveruje,“ povedala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová. V tomto prípade malo ísť o roznášanie letákov, v ktorých bola preferovaná konkrétna kandidátka na post primátora mesta Humenné.

16:09 Martina z Ľubele volila dvakrát, vo voľbách aj v živote

Pred dvomi voľbami stála v sobotu ráno Martina Červeňová z liptovskej obce Ľubeľa. Najskôr prišla odovzdať svoj hlas v komunálnych voľbách, potom sa aj s budúcim manželom Patrikom Oleňákom odobrala do kostola, kde si zvolili spoločnú cestu životom. „Myslím si, že každý občan by si mal nájsť čas na takú dôležitú záležitosť, akou sú voľby. Nech mu do toho príde čokoľvek. Preto som dnes prišla voliť aj ja,“ povedala.

Jej nastávajúci manžel ju po celý čas sprevádzal, čakal, kým odvolí, a stál pri nej aj tesne po tom, ako vhodila svoj hlasovací lístok do schránky. Dátum svadby si vybrali spontánne. „Nemalo to žiadny vyšší zámer, ako by sa mohlo zdať. Dá sa povedať, že to bola skôr náhoda. S voľbami to nesúvisí,“ uviedol ženích pochádzajúci z Košíc.

Svoje spoločné áno si povedali o 14.30 h vo farskom kostole v neďalekých Liptovských Kľačanoch. „Na svadbe sa zúčastní asi 70 hostí,“ prezradila šťastná nevesta.

16:03 V okresnom meste Skalica si voliči vyberajú z rekordného počtu kandidátov na primátora

Od roku 1990 až po rok 2006 vždy kandidoval na pozíciu primátora iba jeden kandidát. V roku 2010 boli traja, o štyri roky neskôr sa ich počet rozšíril ešte o jedného. V tohtoročných komunálnych voľbách je to nakoniec osem kandidátov.

Niektorým voličom vyšší počet kandidátov nevadí, iným, naopak, áno. „Podľa mňa je taký vysoký počet kandidátov moc. Privítala by som ich menej, lebo tiež som uvažovala, či dať hlas môjmu favoritovi, alebo svojej druhej voľbe, kvôli šanciam na zvolenie. Možno by pri takomto množstve kandidátov bol lepší dvojkolový systém,“ uviedla volička Želmíra Macháčková. Skalica bola v predchádzajúcich voľbách typická nízkou volebnou účasťou.

15:32 Václav Mika sa už chystá do Rače. „Práve sa chystám do Rače, kde mám volebnú miestnosť,“ napísal na Facebooku.

15:29 Aj Austrálčan žijúci 6 rokov v Nitre Philip Le Mottee prišiel odovzdať svoj hlas.

15:28 V Holíči ľudia spojili voľby s jarmokom

V Holíči obyvatelia mesta spojili návštevu volebných miestností s Martinským jarmokom. Niektorí odvolili ešte pred jeho návštevou, niektorí zvolili opačný postup. Na Holíčskom zámku mali možnosť návštevníci ochutnať zákusky z dielne členiek záhoráckych organizácií Únie žien a Jednoty dôchodcov Slovenska. Na námestí Sv. Martina a Námestí mieru návštevníkov čakal kultúrny program na čele s folklórnou skupinou Valša a množstvom predajných stánkov. „Voliť som bola pred jarmokom, keďže to považujem za svoju občiansku povinnosť. Chcela som vyjadriť svoj názor na doterajšie dianie v meste. Potom som s dcérou a vnučkami išli pozrieť jarmok, keďže nám vyšlo počasie,“ uviedla 61-ročná volička.

15:03 Polícia počas volieb posilnila hliadky v mestách a obciach

Na verejný poriadok dohliadajú nielen motorizované, ale aj pešie policajné hliadky. V teréne sú aj príslušníci kriminálnej polície a v prípade potreby sú pripravení pyrotechnici a tiež špeciálne policajné útvary.

15:00 Pacienti z nemocnice chceli voliť mimo svojho okrsku, avšak neúspešne

Sedem hodín po otvorení 77 volebných miestností na území mesta Banská Bystrica majú voľby do orgánov samospráv pokojný priebeh až na nepríjemnosť, keď niektorým občanom museli predsedovia okrskových volebných komisií oznámiť, že nemôžu prísť za nimi s prenosnými volebnými schránkami.

Ako informoval predseda mestskej volebnej komisie Juraj Olejček, niektorí ľudia hospitalizovaní v Rooseveltovej nemocnici sa dožadovali prenosných urien, vyhovieť im však nemohli. Zákon totiž hovorí jasne. Členovia okrskových volebných komisií nemôžu ísť s prenosnou volebnou schránkou za "svojimi" voličmi do iného okrsku. Niektorí to však vnímajú ako porušenie ich volebného práva.

14:47 Záujem o komunálne voľby je v niektorých okrskoch v najväčších bratislavských mestských častiach enormný. Potvrdili to predsedovia okrskových volebných komisií či hovorcovia miestnych samospráv. Príkladom je volebný okrsok v Základnej škole na Dudovej ulici č. 2. „Ľudia chodia vo vlnách už od rána, od siedmej hodiny, kedy sme otvorili volebné miestnosti. Niektorí čakajú pred volebnou miestnosťou aj 15 či 20 minút. Záujem je naozaj enormný,“ povedal predseda okrskovej volebnej komisie Martin Petráš.

14:38 V prešovskej časti Nižná Šebastová volia ľudia v bývalých kúpeľoch

V prešovskej miestnej časti Nižná Šebastová volia ľudia v reštaurácii v areáli bývalých kúpeľov Išľa. Volebné miestnosti sú zriadené v priestoroch Technických služieb, hostinci i v športovom areáli. Tie podľa obyvateľa Michala Jendruša zanikli v 60. rokoch. „Niekedy tu bolo kúpalisko. Bolo okolo sedem obyvateľov, ktorí to spravovali, ale všetko vyšlo nazmar,“ povedal.

Vo volebnom okrsku je zapísaných 1278 obyvateľov. „Myslím si, že to je úplne jedno, kde sa odohrávajú voľby, v akej miestnosti sú, čiže aj táto miestnosť je podľa mňa úplne postačujúca a dobrá,“ uviedol Jakub Vaško s tým, že v prvom rade je potrebné v tejto časti Prešova riešiť ihrisko a zvýšiť možnosti nakupovania, aby ľudia nemuseli chodiť na Sekčov.

14:14 V Senci predpokladajú vysokú účasť

Volebnú účasť v okresnom meste Senec v Bratislavskom kraji predpokladajú vysokú, od rána sa vo volebnej miestnosti pred jednou zo seneckých škôl tvorili rady. „Priebeh volieb je doteraz pokojný, ľudia chodia, približne okolo desiatej ráno začalo chodiť viac ľudí," povedala predsedníčka okrskovej volebnej komisie v jednej zo škôl v Senci Gabriela Halajová. Dodala, že odhadom do desiatej ráno prišlo voliť do desať percent ľudí. Podľa predsedníčky komisie zatiaľ volili skôr starší ako mladí, uviedla ďalej Halajová.

14:01 So svojou rodinou bola voliť aj poslankyňa parlamentu Simona Petrík.

13:54 Dôchodcovia odkázali všetkým nevoličom, že treba ísť voliť, pokiaľ človek vládze. „Voliť treba. Na čo sa potom sťažuješ, keď pre to nerobíš, aby sa to zmenilo,“ odkazuje nevoličom 72-ročný Milan.

13:47 Svoj hlas odovzdal aj prezidentský kandidát za stranu Sme rodina Milan Krajniak

Na dnešných komunálnych voľbách v Bratislave sa zúčastnil osobne aj kandidát na post prezidenta Slovenskej republiky Milan Krajniak. „V Bratislave som dnes odovzdal svoj hlas aj ja. Komunálne voľby majú pravidelne veľmi nízku účasť napriek tomu, že naše životy ovplyvňujú v mnohých veciach najviac. Sú to zástupcovia, ktorých ľudia často poznajú. Veľakrát ich stretnú. Sú to bežní občania, ktorí chcú spraviť niečo pre svoje bezprostredné okolie,“ vyjadril sa Milan Krajniak na margo celospoločenského významu komunálnych volieb.

„Nájdite si dnes chvíľku a odovzdajte svoj hlas, lebo aj ak vás politika nezaujíma, má na vaše životy veľký vplyv,“ vyzval na záver Milan Krajniak k urnám všetkých voličov.

13:36 Pri sčítavaní hlasov odovzdaných v sobotňajších komunálnych voľbách môže byť prítomný aj pozorovateľ. Ten si môže robiť audio, video či audio-video záznam zo sčítavania, ale musí dodržať pár podmienok. Rovnako si môže robiť poznámky, ale iba na papier a nesmie ich šíriť skôr, ako okrsková volebná komisia nepodpíše zápisnicu o výsledku volieb.

13:30 Každé voľby majú svoju atmosféru

Prezident Andrej Kiska dnes odvolil spolu s manželkou v rodnom Poprade. „V každých voľbách sa rozhoduje o niečom inom,“ povedal. „Ide o dosť veľa. Ide o 1,4 miliardy z verejných zdrojov,“ povedal na adresu volieb.

13:25 Komunálne voľby majú v meste Prešov bezproblémový priebeh. Zaujímavosťou oproti minulosti je pomerne vysoká účasť voličov už dopoludňajších hodinách.

13:06 Odvolil aj Richard Rybníček.

12:50 V obci Tajov pri Banskej Bystrici je rozhodnuté, ľudia napriek tomu volia

Volebná účasť v jedinom volebnom okrsku v obci Tajov pri Banskej Bystrici bola dopoludnia nižšia. Podľa podpredsedníčky okrskovej volebnej komisie Kataríny Hrčkovej ľudia ešte prídu voliť aj napriek tomu, že o starostovi i poslancoch je už vopred rozhodnuté. V obci je zapísaných 544 oprávnených voličov, pričom voliť bolo zatiaľ necelých desať percent z nich. „Za jednou 70-ročnou pani, ktorá mala úraz, pôjdeme aj s prenosnou urnou,“ dodala podpredsedníčka.

12:41 Aktivisti v Bratislave zbierajú podpisy proti hazardu pred volebným okrskom na Mudroňovej ulici.

12:33 Komunálne voľby 2018 považujú ľudia z regiónov, ktorí žijú v hlavnom meste SR Bratislave, za dôležité, viacerí sa ich však vo svojich rodných mestách zúčastniť nemôžu. Dôvodmi sú práca, rodina, či iné súkromné aktivity.

12:28 Volič, ktorý sám nevie upraviť hlasovací lístok, môže mať asistenta

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok, či už pre zdravotné postihnutie, alebo preto, že nevie čítať alebo písať, si môže vziať so sebou za plentu asistenta. Ten za neho môže vyplniť hlasovací lístok podľa pokynov voliča.

Uviedol to predseda Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Bárány. „Touto osobou však nesmie byť člen okrskovej volebnej komisie. Musí byť zachovaná tajnosť hlasovania a dôležité je, že asistentom má byť osoba, ktorú si sám volič vybral a má k nemu dôveru,“ zdôraznil Bárány.

12:13 Rudolf očakáva novú kanalizáciu

Vybudovanie kanalizácie či nových chodníkov s osadenými odpadkovými košmi, aj to sú veci, ktoré od novej samosprávy, ktorá vzíde zo sobotňajších komunálnych volieb, očakáva pán Rudolf zo Svätého Antona (okres Banská Štiavnica). Ako uviedol, voliť chodí pravidelne, dôvod je jednoduchý. „Žijem v tejto obci a záleží mi na tom, kto tu bude, kto ju bude spravovať. Dnešné rozhodovanie bolo ťažké, dúfajme, že som vybral správne. To sa ukáže po štyroch rokoch,“ uviedol.

12:06 Mnohým obyvateľom bratislavskej Petržalky nie je osud ich mestskej časti či mesta ľahostajný. Cestu do volebných miestností si v sobotných komunálnych voľbách nachádzajú zástupcovia mladšej, strednej i staršej generácie. Ako sami hovoria, nechcú, aby za nich rozhodoval niekto druhý.

12:03 S pasom sa voliť nedá. Musí ísť o dokument, ktorý preukazuje trvalé bydlisko.

12:00 Rozhodovanie mi trvalo asi dve sekundy

„Kandidátov som si vyberal podľa toho, či budú schopní priniesť zmenu, ktorú si myslím, že ľudia chcú a je potrebná pre naše mesto a pre našu krajinu,“ povedal Vallo. Rozhodovanie mu trvalo asi dve sekundy. „Som absolútne pravidelným voličom.“

11:55 Aj kandidát na primátora Bratislavy Matúš Vallo už odovzal svoj hlas. Musel si však predtým vystáť rad.

11:48 Mužovi ukázali, koho má voliť

Na najväčšom rómskom sídlisku na Slovensku na Luníku IX. už od skorého rána prichádzajú občania uplatniť svoje volebné právo. Priebeh volieb narušil len menší incident s voličom, ktorý si už do volebnej miestnosti doniesol lístok aj s menom svojho kandidáta.

11:35 Fico odovzdal svoj hlas s manželkou Svetlanou

Svoj hlas spoločne s manželkou odovzdal aj expremiér a súčasný poslanec parlamentu Robert Fico. „Ako každý občan som si nenechal ujsť možnosť voliť v komunálnych voľbách a vybrať si svojich zástupcov vo vedení samospráv na najbližšie 4 roky. Dúfam, že účasť prekoná tú spred štyroch rokov. Nájdite si, prosím, čas a choďte dnes voliť,“ uviedol na sociálnej sieti.

11:32 Rozhodujeme o tom my sami, preto musíme nájsť dôveryhodných ľudí

„Ja si myslím, keďže trochu mám záujem o niečo, čo by malo byť v štáte dobre, že si to robíme my sami ľudia. Musíme nájsť takých, ktorým dôverujeme, aby tomu pomohli. Aj dnes som išiel a hľadal som tých, o ktorých si myslím, že by mohli spraviť niečo pozitívne pre našich občanov,“ povedal Gašparovič. „Ja si vyberám kandidátov podľa veku a vzdelania a to určite vyjde,“ dodala jeho manželka.

11:29 Kandidát na primátora Nitry Marek Hattas spolu s manželkou Monikou a deťmi takisto odovzdali svoj hlas.

11:18 Dnes sa rozhoduje o osude Bratislavy

„Dnes sa rozhoduje, či mesto bude pokračovať v zmenách a či pôjde ďalej aj dynamika alebo naopak budeme odovzdávať priestor politickým stranám alebo neskúseným začiatočníkom. O výsledku rozhodnú Bratislavčania,“ povedal Nesroval.

11:12 Krátko po Nesrovnalovi prišiel do volebnej miestnosti aj exprezident Ivan Gašparovič s manželkou.

11:05 Ivo Nesrovnal sa volieb zúčastnil aj s rodinou. „A kde som ja?“ opýtalo sa jedno z jeho detí za plentou.

10:53 Danko je v zahraničí, ale určite odvolí

Predseda Slovenskej národnej strany a Národnej rady SR Andrej Danko je momentálne v zahraničí a nie je možné určiť čas jeho návratu. Určite však do zatvorenia volebných miestností využije svoje občianske právo a voliť pôjde.

10:52 Polícia prijala osem podnetov týkajúcich sa podozrení z volebnej korupcie, v štyroch z nich sa už začalo konať.

10:47 Peter Pellegrini si dával pozor na krúžkovanie

Svoj hlas vo voľbách odovzdal aj premiér SR Peter Pellegrini.

„Je dôležité, aby ľudia využili aj voľby do samospráv,“ povedal a pripomenul, že 70 % percent z daní pracujúcich a živnostníkov nejde štátu, ale do našich miest a obcí. „Ani jedno euro z výplaty človeka na Slovensku nejde do štátnej pokladnice,“ povedal.

10:34 Andrej Kiska odovzdal spolu s manželkou svoj hlas

V spoločnosti svojej manželky v sobotu v dopoludňajších hodinách odovzdal svoj hlas v komunálnych voľbách aj prezident SR Andrej Kiska. Vo volebnom obvode číslo 2. v Poprade si zvolil jednak primátora a zároveň aj poslancov do mestského zastupiteľstva. Ako sám priznal, pri študovaní zoznamu kandidátov mu bolo veľa mien neznámych a prvýkrát zažil aj „rodinný lobing“.

10:27 Miestny úrad v Petržalke „hasil“ situáciu

Vedúca oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu Silvia Vnenková uviedla, že tak ako po minulé roky aj tentoraz mala mestská časť pred voľbami problém s nedostatkom členov niektorých okrskových volebných komisií. „Politické strany majú zo zákona povinnosť niekoho nominovať, ale na to kašlú. Z vonka sa veľa ľudí nehlási, lebo to nie je lukratívna práca. Preto musel opäť situáciu 'hasiť' miestny úrad, a tak sú mnohí úradníci členmi komisií,“ vysvetlila Vnenková.

10:18 S podnetmi či otázkami k sobotňajším komunálnym voľbám sa môžu voliči obrátiť na viacero liniek. Ministerstvo vnútra zriadilo informačnú linku a k dispozícii je aj linka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán, kde môžu hlásiť najmä podnety.

10:11 Ján Mrva prišiel odovzdať svoj hlas s rodinou. „Myslím, že mám veľkú šancu na úspech, pretože som kandidátom veľkej pravicovej demokratickej opozície a mám pocit, že finiš bol výborný,“ uviedol Mrva.

10:08 Voliči by si pred hlasovaním mali dobre pozrieť hlasovací lístok, najmä pokiaľ ide o voľbu komunálnych poslancov. Ak totiž zakrúžkujú viac kandidátov, ako sa v danom volebnom obvode volí, hlasovací lístok bude neplatný. Upozornila na to riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán na ministerstve vnútra Eva Chmelová.

10:03 Svoj hlas odovzdal aj exprezident Slovenska Rudolf Schuster.

9:45 Václav Mika sa na Facebooku ohradil voči antikampani voči jeho osobe. Uviedol to na sociálnej sieti na Facebooku.

9:33 Vo voľbách hlasoval aj kandidát na primátora v Trnave Peter Bročka a kandidát na primátora v Nitre Jozef Dvonč.

9:24 Voľby má za sebou aj jeden z kandidátov na primátora Košíc Jaroslav Polaček.

9:20 Svoj hlas odovzdal aj kandidát na primátora mesta Košice Martin Petruško vo volebnej miestnosti v Košiciach.

9:01 V Košiciach už odvolil aj Richard Raši s manželkou.

8:49 Na druhom najväčšom rómskom sídlisku na Slovensku, Dúžavskej ceste v Rimavskej Sobote, otvorili volenú miestnosť načas a voľby sa začali bez problémov. „Do 7.45 h sme mali iba jediného voliča, ktorý práve odišiel. Voľby zatiaľ prebiehajú pokojne a k dispozícii máme všetko potrebné,“ uviedla predsedníčka okrskovej volebnej komisie Aneta Vargicová, podľa ktorej pri otvorení miestnosti nečakal žiadny volič.

8:43 Zdá sa, že zverejňovanie výsledkov bude komplikovanejšie

Priebežné výsledky po sčítaní jednotlivých okrskov s pribúdajúcimi percentami spočítaných hlasov budú ľudia vidieť v noci zo soboty na nedeľu len pri kandidátoch na primátorov Bratislavy a Košíc. Informoval o tom Denník N.

8:37 V obci Martovce už odvolili aj členovia folklórneho súboru.

8:16 Okolo ôsmej prišiel odvoliť aj Václav Mika. Sprevádzala ho jeho partnerka Kristína.

8:10 Voliči prichádzajú postupne voliť už od skorých ranných hodín aj v Bratislave.

8:05 V Marianke, obci, známej ako najstaršie pútnické miesto na Slovensku, sa sobotňajšie komunálne voľby začali načas a bez rušivých vplyvov. Prvým bol Ladislav Takáč, ktorý žije v obci od roku 2002 a hlasovať prišiel ešte pred odchodom do práce. „Kandidátov poznám len z informácií v rámci predvolebnej kampane, z toho viem, koho voliť určite nechcem. Podľa toho odovzdám svoj hlas,“ uviedol.

8:01 V 97 obciach a mestách v Nitrianskom kraji kandiduje na post primátora či starostu jediný kandidát. Najväčší záujem o post starostu je v obciach Kolta v okrese Nové Zámky, Krušovce v okrese Topoľčany a Lužianky v okrese Nitra, kde volebné komisie zaevidovali zhodne po osem kandidátov.

7:58 V Ondavke v Bardejovskom okrese sa komunálne voľby v sobotu nekonajú. V obci so 16 obyvateľmi dlhodobo nemá nikto záujem o miesto starostu i poslancov. Väčšina zo 16 prihlásených obyvateľov sú dôchodcovia.

7:45 Prvá volička vhadzuje obálku s hlasovacími lístkami do volebnej schránky krátko po siedmej hodine ráno v Trenčianskych Stankovciach.

7:37 S otázkami, ktoré sa týkajú komunálnych volieb, sa môžu voliči obrátiť na informačnú linku zriadenú ministerstvom vnútra. Zamestnanci ministerstva na nej poskytujú informácie, ktoré sa týkajú voličov, ich práv a povinností či informácie o organizačnom zabezpečení volieb. Informačná linka je prístupná od 7.00 do 22.00 h na telefónnych číslach 02/5094 2317 a 02/5094 2312.

7:28 Na dve desiatky miest pôjdu členovia volebných komisií v Nitre počas soboty s urnami, do ktorých môžu svoj hlas vhodiť voliči, ktorým ich zdravotný stav neumožňuje prísť priamo do volebnej miestnosti. Počet výjazdov sa môže v priebehu volieb ešte zvýšiť.

7:10 K porušeniu volebného moratória, ktoré platí od štvrtka rána, malo dôjsť v meste Humenné i na ďalších miestach v regióne.

7:05 Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán už riešila prvé podnety o podozreniach z volebnej korupcie.

7:02 Objavili sa informácie, že v Starom meste odstúpil Radoslav Števčík, ktorý chybu komentoval na sociálnej sieti.

Za chybu sa ospravedlnilo jedno zo slovenských médií. Odstúpil Sven Šovčík.

7:00 Volebné miestnosti sa oficiálne otvorili.

Starostov obcí, primátorov miest a poslancov obecných, mestských a v prípade Bratislavy a Košíc aj miestnych zastupiteľstiev môžu v obecných voľbách na najbližšie štyri roky voliť všetci, ktorí v mestách a obciach majú trvalý pobyt, občania SR aj cudzinci, ak majú aspoň 18 rokov. Voličské právo si v obecných voľbách môže po prvý raz v živote uplatniť približne 55 500 prvovoličov. Počet prvovoličov, ktorí už v iných voľbách volili, ale vo voľbách do orgánov samosprávy obcí môžu voliť po prvý raz, sa odhaduje na 227-tisíc.

Pri obecných voľbách sa dá voliť iba v mieste trvalého bydliska. Neexistuje tu voličský preukaz, keďže v každom meste a obci si voliči vyberajú z iných kandidátov. Voliť sa dá na základe občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca. Do zastupiteľstiev miest, obcí a mestských častí volíme v sobotu 20 789 poslancov, ktorých si voliči vyberú z odhadovaného počtu 55-tisíc kandidátov.

Výsledky ovplyvnia život v každej obci či meste

Výsledky obecných volieb ovplyvnia život v každej obci, meste či mestskej časti na najbližšie štyri roky. Obecné, mestské či miestne zastupiteľstvá rozhodujú o tom, ako sa využijú miestne dane a poplatky od obyvateľov, starajú sa napríklad o miestne cesty, materské školy, základné umelecké školy, osvetlenie, čistotu, verejnú zeleň, zásobovanie pitnou vodou, komunálny odpad a ďalšie oblasti.

Medzi najdôležitejšie originálne kompetencie samosprávy patria tiež školské jedálne a centrá voľného času, opatrovateľské služby, kultúrne zariadenia. Zároveň majú obce kompetencie súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy, ktoré financuje štát a patria medzi ne základné školy, stavebné konanie, matriky, životné prostredie a organizácia volieb a referend. Sobotňajšie komunálne voľby sú prvé, ktoré sa riadia novou volebnou legislatívou, zákonom o volebnej kampani a zákonom o podmienkach výkonu volebného práva.

Voľby sa nebudú konať všade

Sobotňajšie obecné voľby sa nebudú konať všade. Ako informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová, z aktuálnych údajov vyplýva, že v piatich obciach voľby vôbec nebudú, v ďalších šiestich obciach nebudú voliť starostu a v 24 obciach vyberú obyvatelia menej poslancov obecného zastupiteľstva, ako by mali.

Už vopred však bolo známe, že pre nezáujem o volené funkcie budú v 35 obciach potrebné nové obecné voľby. V tých obciach, kde sa voľby neuskutočnia vôbec alebo nebudú voliť starostu, či vyberať potrebný počet obecných poslancov, sa do 30 dní od vykonania volieb vyhlásia nové voľby. Keďže posledné riadne obecné voľby boli v sobotu 15. novembra 2014, súčasným mestským a obecným zástupcom uplynie štvorročné volebné obdobie 15. novembra tohto roka.

Dôvodom je nezáujem

Dôvodom je nezáujem o volebné funkcie, teda skutočnosť, že buď nikto nepodal kandidačnú listinu, alebo - v prípade nižšieho počtu poslancov, prejavilo záujem menej kandidátov, ako je potrebný počet. V tých obciach, kde sa voľby nekonali vôbec, alebo nevolili starostu, či nevyberali potrebný počet obecných poslancov sa do 30 dní od vykonania volieb vyhlásia nové voľby. Počet obcí, kde sa voľby zopakujú, sa „môže zvýšiť, ak sa stane, že nebude zvolený starosta z dôvodu rovnakého počtu získaných hlasov, kandidát sa vzdá kandidatúry, politická strana ho odvolá alebo kandidát zomrie,“ doplnila Chmelová.

V piatich obciach nevolia vôbec

Voľby do obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce sa nevykonajú vôbec v týchto piatich obciach: Dubno (okres Rimavská Sobota), Girovce (okres Vranov nad Topľou), Jurkova Voľa (okres Svidník), Michalková (okres Zvolen) a Ondavka (okres Bardejov). Vo všetkých spomínaných obciach nikto neprejavil záujem o kreslo starostu ani nechcel kandidovať za obecného poslanca. Pritom v Dubne mali popri starostovi zvoliť obyvatelia obce aj päť obecných poslancov a v ostatných spomínaných obciach mali okrem starostu vyberať po troch poslancoch obecného zastupiteľstva.

Nižší počet poslancov

Okrem toho sa nové voľby vyhlásia aj v ďalších šiestich obciach, kde nikto nepodal kandidačné listiny na funkciu starostu. Konkrétne ide o tieto obce: Omastiná (okr. Bánovce nad Bebravou), Horná Lehota (okr. Dolný Kubín), Jalovec (okr. Liptovský Mikuláš), dve obce v okrese Turčianske Teplice, a to o obec Moškovec a obec Slovenské Pravno a napokon o obec Majere v okrese Kežmarok.

Nižší počet poslancov obecného zastupiteľstva, ako bol určený, sa má podľa údajov ministerstva vnútra voliť v 24 obciach. Aj tam sa z tohto dôvodu budú konať nové obecné voľby. Podľa krajov ide o tieto obce a mestá - Trstenná na Ostrove a Pastuchov v Trnavskom kraji; Cimenná, Polianka a Ilava v Trenčianskom kraji; Hosťovce a Horné Obdokovce v Nitrianskom kraji; Bobrovček, Žiar, Brieštie, Diaková, Malý Čepčín a Potok v Žilinskom kraji; Tajov, Čierny Balog, Nová Baňa a Slaská v Banskobystrickom kraji; Majere a Piskorovce v Prešovskom kraji, ako aj Perín-Chym, Slanská Huta, Hrhov, Stratená a Vojkovce v Košickom kraji.

Výsledky spracuje 60 odborných komisií

Štatistický úrad SR bude priebežné výsledky hlasovania prinášať na svojej webstránke www.volbysr.sk, a to od skončenia hlasovania v sobotu po 22:00. Na spracovanie výsledkov hlasovania zriadil štatistický úrad 60 odborných sumarizačných útvarov, v ktorých bude pracovať 1 062 pracovníkov, ktorí použijú 560 počítačov a 240 tlačiarní. Definitívne výsledky volieb budú zverejnené bezprostredne po schválení Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán, predpokladá sa, že najskôr v nedeľu popoludní. Rýchlosť spracovania volebných výsledkov závisí od viacerých faktorov.

V porovnaní s predošlými obecnými voľbami v roku 2014 sa posunul čas ukončenia hlasovania z 20:00 na 22:00, teda volebné miestnosti budú otvorené o dve hodiny dlhšie. Pred štyrmi rokmi bola posledná zápisnica miestnej volebnej komisie prijatá v nedeľu ráno o 07:48 za mesto Hurbanovo a posledný volebný obvod potvrdil výsledky o 08:08 a išlo o volebný obvod Komárno. Prvé voľby do orgánov samosprávy obcí sa konali 23. a 24. novembra 1990. Ďalšie sa uskutočnili 18. a 19. novembra 1994, 18. a 19. decembra 1998, 6. a 7. decembra 2002, 2. decembra 2006 a 27. novembra 2010. Posledné riadne obecné voľby sa konali 15. novembra 2014 a riadili sa ešte starou legislatívou, a to samostatným zákonom o voľbách do orgánov samosprávy obcí.