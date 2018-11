Najbizarnejší súboj volieb je v Bernolákove! Obvinený v miliónovej kauze proti namočenej v podvode

Komunálne voľby sú za dverami a politici bojujú o lukratívne posty. V Bernolákove sa o post starostu uchádza celkovo päť kandidátov. Medzi nimi je i súčasný starosta Richard Červienka a exmanželka prezidenta SR Mária Kisková. Obaja zrejme majú čo vysvetľovať.

Červienka má na krku obvinenie

Súčasný starosta Richard Červienka má krku problém, ktorý súvisí s výstavbou bytovky v Bernolákove. Stavba je hotová už dva roky, no hneď od začiatku ju sprevádzali problémy. Úrad v Bernolákove totiž odmietol stavbu po dokončení kolaudovať. Firma Punta VII, ktorá stavbu vykonala, týmto nedodržala lehotu. Dlh v banke začal rásť a firma musela ísť do konkurzu. Počas vyšetrovania celej veci však vypovedal zamestnanec úradu ako svedok.

Zdroj: Facebook/Richard Červienka

Podľa neho sa mali lehoty umelo predlžovať, a to na nátlak starostu Richarda Červienku. Koncom septembra tohto roku bolo voči súčasnému starostovi Bernolákova vznesené obvinenie z prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa. Podľa obvinenia Červienka minimálne od apríla 2016 až do súčasnosti v pozícii starostu obce „úmyselne spôsobuje nečinnosť stavebného úradu v tomto konaní a iniciuje vydávanie zmätočných a nezákonných rozhodnutí, čím svojím úmyselným konaním, ktoré spočíva v umelom predlžovaní stavebného konania, spôsobuje škodu na majetku, právach a oprávnených záujmoch stavebníkovi – spoločnosti Punta VII“.

Likvidačná škoda pre Bernolákovo

Keďže stavba nebola dodnes skolaudovaná, firma v nej nemohla predávať byty. Zástupca firmy Greefin group, ktorá je jediným spoločníkom firmy Punta VII, Milan Halgaš, pre Topky potvrdil, že sa chystajú obec žalovať. „My v súčasnosti pripravujeme žalobu na obec Bernolákovo, lebo nám vznikla škoda takmer 2, 5 milióna eur, čo vieme transparentne preukázať a budeme obec žalovať,“ povedal.

„V prípade, že by sme boli v takejto žalobe úspešní, Bernolákovu hrozí nútená správa v tejto veci. Škodu, ktorá sa bude určite šplhať k sume 2,5 milióna eur, ak nie viac, nemá obec ako platiť. Bude musieť nastúpiť nútený správca a pohľadávku vysporiadať. Postupujeme veľmi cieľavedomo,“ dodal na adresu pripravovanej žaloby.

Starosta sa uzavrel do ulity

Halgaš vysvetlil, že stavba bola riadne povolená stavebným povolením obce Bernolákovo. „V zmysle kladného stanoviska zo strany obce sme aj stavali, aj keď bez stavebného povolenia. Do tej miery sme uskutočňovali čiernu stavbu, takže sme zaplatili pokuty príslušným orgánom v úhrnnej výške zhruba 15-tisíc eur. Urobili sme všetky úkony smerujúce k tomu, aby sa stavba legalizovala,“ vysvetlil. Následne zabezpečili všetky vyjadrenia dotknutých inštitúcií, výklad územného plánu, kde zdôvodnili, že stavba nie je v rozpore s verejným záujmom.

„Následne sme podali podnet na Okresný úrad Bratislava, odbor bytovej výstavby a bytovej politiky, kde dostali ako nadriadený orgán usmernenie,“ uviedol a dodal, že obec nekonala v zmysle tohto usmernenia. „Podali sme podnet na prešetrenie prokurátorovi, ktorý podal protest proti ich postupu. Obec nekonala žiadnym spôsobom. Starosta obce sa uzavrel do nejakej ulity a jednoducho nekomunikoval s vonkajším svetom. Dokonca ani negatívne, nekonal vôbec nijako, na čo dozorujúci prokurátor vyťažil tento prípad do trestnej roviny. To znamená, že začali trestné stíhanie na neznámeho páchateľa a šetrením zistili, že páchateľom je pán Richard Červienka ako starosta obce a obvinili ho,“ ozrejmil Halgaš.

Kisková stavala načierno

V Bernolákove kandiduje na post starostky aj Kiskova exmanželka Mária Kisková. Tá v minulosti čelila problémom pre čiernu stavbu. Koncom júna totiž začala stavať na svojom pozemku skôr, než starosta stihol podpísať stavebné povolenie. Informoval o tom Nový čas ešte začiatkom augusta, kedy nebolo známe, či bude kandidovať. Stavba mala byť neoznačená, nebola riadne zabezpečená a takmer mesiac na nej mali prebiehať stavebné práce.

Červienka vtedy uviedol, že povolenie na stavbu obec nedala. V polovici augusta mali vykonať stavebný dohľad. Kisková sa bránila tým, že povolenie jej nebolo vydané v riadnej lehote a nič okrem domčeka s terasou tam stavať neplánuje. „Prebehlo zisťovacie konanie bez námietok za účasti stavebného úradu Bernolákovo a stavebný úrad mal vydať povolenie do 30 dní,“ uviedla začiatkom augusta pre denník Kisková. Podľa nej prebehlo všetko, ako malo. Starosta to poprel. Podľa Červienku doložili posledný dokument do spisu v polovici júna a v polovici júla mal na stole stavebné povolenie na podpis. Medzitým však zistil, že Kisková začala stavať načierno a povolenie preto nepodpísal.