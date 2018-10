Posledný PRIESKUM pred komunálnymi voľbami: Rozdiely medzi bratislavskými kandidátmi sú tesné!

Prieskum pre Bratislavské noviny realizovala agentúra Kantar Slovakia v dňoch 24. až 26. októbra 2018 telefonicky na vzorke 600 respondentov, reprezentatívnej z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania a miesta bydliska.

Z prieskumu vyplýva, že komunálne voľby by vyhral Matúš Vallo s 23 percentami. Súčasný primátor Ivo Nesrovnal by skončil na druhom mieste, a to s 19 percentami. Tretí je Václav Mika (17 percent).