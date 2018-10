Obľúbená starostka končí, nahradiť ju môže táto známa tvár!

Kandidátmi na starostu mestskej časti sú okrem Zoltána Péka tiež Zoran Kupkovič, Roman Lamoš, Ján Kšiňan, Ján Španko, Milan Černý, Ján Duranský, Kristián Kevický, Andrej Bojczún a Martin Halás. Súčasná starostka Podunajských Biskupíc Alžbeta Ožvaldová svoj post už v novembrových komunálnych voľbách obhájiť nechce, kandiduje len na mestskú poslankyňu.

„Priatelia, cez víkend sme spolu s vami prežili krásny deň plný slnka, zábavy a dobrej nálady. Priznám sa, nečakal som, že vás príde až toľko, ale mimoriadne ma to potešilo. Teší ma aj spätná väzba od mnohých z vás, ktorí ste prišli na akciu so svojimi detičkami. Nielen tie, ale my všetci – a to nás bolo viac ako 2000 - sme mali skvelý zážitok z ťahania pravej domácej biskupickej štrúdle, ktorá mala neuveriteľných 20 metrov! Kollárovci boli ako vždy skvelí, guláš voňavý a ľudia usmiati. A presne tak to má byť. Ďakujem a už teraz sa teším na podobnú akciu s vami.“

O Z. Pekovi:

Volám sa Zoltán Pék,

narodil som sa v Podunajských Biskupiciach a na túto mestskú časť nedám nikdy dopustiť. Som lokálpatriot, moji predkovia tu žili a dnes už odpočívajú na tomto mieste. Som jeden z vás, hrdý biskupičan, no s nohami na zemi. Celý život hľadám odpovede na konkrétne otázky, snažím sa priamo pýtať a riešiť problémy bez okolkov.

Aj preto som sa stal novinárom. Pracoval som v Československom rozhlase a televízii ako redaktor, vedúci redaktor a šéfredaktor. Ako reportér verejnoprávnej televízie som mal možnosť precestovať celé Slovensko, stretávať sa s ľuďmi, debatovať o tom, čo sa im páči a naopak, čo ich trápi. Oboznámil som sa tak aj s problematikou života v samospráve, miestnej komunálnej politiky a ľudí, ktorí sú odkázaní na svojich volených zástupcov. Viac ako 10 rokov som pôsobil na Mestskom úrade v Komárne, kde som postupne pracoval ako hovorca, vedúci tlačového oddelenia, a tiež ako konateľ spoločnosti, ktorá mala na starosti regionálne televízne vysielanie a miestne noviny. Aktuálne som členom Rady pre vysielanie a retransmisiu, kde hodnotím a posudzujem rozhlasové a televízne vysielanie z pohľadu poslucháča a diváka. Už druhý rok vyučujem študentov na dvoch vysokých školách. Pozorne načúvam nie len názorom mladých ľudí, ale aj občanov našej mestskej časti. Aj preto sa uchádzam o verejnú službu, aj preto sa uchádzam o váš hlas, ako nový starosta Podunajských Biskupíc. Ak mi prejavíte svoju dôveru, nesklamem vás.