Opozícia sa spolieha na ľudí: Spoločného kandidáta na primátora Bratislavy rozhodne prieskum

Bratislavský hrad

Zdroj: SITA

BRATISLAVA - Kto bude jediným spoločným kandidátom opozície na primátora Bratislavy v novembrovým komunálnych voľbách by mal určiť až prieskum verejnej mienky. Rozhodnúť by sa malo v primárnych voľbách medzi súčasným starostom bratislavských Vajnôr Jánom Mrvom, ktorému už v júni vyjadrili podporu opozičné OĽaNO, SaS, Sme rodina a kandidátkou na primátorku za mimoparlamentné KDH Caroline Líškovú. Dohodli sa na tom OĽaNO i KDH, rešpektujú to SaS aj Sme rodina.