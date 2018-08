Za primátora Košíc bude kandidovať aj viceprezident futbalového zväzu Richard Havrilla

KOŠICE - O post primátora Košíc sa bude v novembrových voľbách uchádzať aj podnikateľ a 1. viceprezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Richard Havrilla. Kandidovať bude ako nezávislý, k hlavným témam jeho kampane patrí doprava, parkovanie a cesty v meste, kde vidí mnohé problémy, ktoré je potrebné riešiť. Oznámil to vo štvrtok na tlačovej konferencii.

Havrilla podniká v stavebníctve a hotelierstve, vo futbale bol medzinárodný rozhodca, od roku 2010 pôsobí aj ako predseda Východoslovenského futbalového zväzu (VsFZ). Výšku nákladov svojej kampane cez transparentný účet, hradené z jeho vlastných prostriedkov, odhaduje na 70.000 eur. Ako svoju výhodu v kandidatúre označil nezávislosť a manažérsku skúsenosť. "Nebol som a nie som členom politickej strany, ale som pravicovo orientovaný človek. Základnými témami, ktorým sa chcem venovať, sú doprava, parkovanie a cesty, a keď to premením na iné, tak je to občan, podnikateľ a tretí sektor," povedal pre novinárov.

V rámci mesta je podľa neho potrebné koncepčne a systémovo riešiť dopravu občanov. "Mesto nemá systém riadenia dopravy, ktorý by optimalizoval priepustnosť križovatiek. Je potrebné zosúladiť mestskú a prímestskú dopravu do vzájomne kompatibilného funkčného celku," uviedol Havrilla. V oblasti parkovania chce presadzovať rozvod so súkromnou parkovacou firmou EEI vrátane konečného finančného vyrovnania s tým, aby sa neopakovala kauza Strelingstav alebo Outclaim.

Problémy vidí aj na magistráte, za potrebné považuje urýchliť povoľovacie procesy. Magistrát by chcel prebudovať na "slušnú modernú firmu, ktorá bude slúžiť všetkým občanom mesta, ako aj návštevníkom a tým, ktorí sem dochádzajú za prácou". Havrilla sa ďalej vyslovil za lacnejšie ceny tepla pre domácnosti zo strany mestskej spoločnosti Tepelné hospodárstvo Košice (TEHO), mrzí ho tiež nevyužívanie geotermálneho vrtu v Ďurkove pre mesto. Rozvíjať chce aj šport v meste, jeho zámerom je vznik mestskej spoločnosti, ktorá bude mať v správe športové objekty.

Kandidatúru na primátora Košíc ohlásili dosiaľ aj predseda mimoparlamentnej strany Šanca Viliam Novotný, nezávislý mestský a krajský poslanec Jaroslav Polaček, ktorý kandiduje s podporou strán SaS, OĽaNO, Sme rodina, KDH, NOVA a SMK, ďalej nezávislý mestský poslanec Miroslav Špak, starosta mestskej časti Košická Nová Ves Milan Lesňák (nezávislý) a súčasný viceprimátor Martin Petruško (Smer-SD).