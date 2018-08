O post prešovského primátora sa uchádza Stanislav Grega

Podľa jeho slov môže v úlohe hlavy mesta ponúknuť možnosti, ako zefektívniť metropolu Šariša. "Moje tri základné piliere sú spravodlivosť, hospodárnosť a protikorupčnosť. A od tých troch pilierov, ak budem zvolený, neuhnem. V rámci spravodlivosti chcem robiť všetko v intenciách zákonov, poprípade etiky, nebyť osobný, pomstychtivý, úzkoprsý a riešiť veci podľa svojvôle," zdôraznil Grega.

V rámci hospodárenia spomenul Technické služby mesta Prešov, kde kedysi pôsobil ako člen predstavenstva. "Všetko by som robil preto, aby všetky činnosti v takej podobe, aké boli, sa dostali opäť do technických služieb, a to bude moja priorita," spomenul v tejto súvislosti aj možný vznik manufaktúry, v rámci ktorej by sa napr. vyrábala zámková dlažba na realizáciu chodníkov. Zriadil by tiež protikorupčné linky na mestskom úrade a vo firmách, ktorých 100-% vlastníkom je mesto.

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

Medzi svoje priority zaradil aj starostlivosť o mesto, ktoré by bolo v réžií spomínaných technických služieb, tiež výstavbu bazéna na Delni či železničných zastávok na lokálnych tratiach. Sezónne, od novembra do marca, by chcel zaviesť cestovanie v mestskej hromadnej doprave počas víkendov a sviatkov bez spoplatnenia. Podľa neho by sa tak mohlo do centra pritiahnuť viac ľudí zo sídlisk a šetrilo by sa tak aj životné prostredie.

Jeho cieľom je tiež zaviesť pravidlo vybavenia žiadosti občana do 30 dní. Za nedodržanie tohto termínu by vyvodzoval sankcie voči zamestnancom. Jednou z jeho priorít je i transparentný systém prideľovania mestských nájomných bytov, a to zverejnením poradovníka žiadateľov na stránke mesta.

V Prešove doteraz oficiálne ohlásili kandidatúru na post primátora súčasná hlava mesta Andrea Turčanová (KDH), mestský poslanec Richard Drutarovský (nezávislý s podporou koalície SPOLU - občianska demokracia, Progresívne Slovensko a Občianska konzervatívna strana) i mestský a krajský poslanec Miroslav Benko (Smer-SD).