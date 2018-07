Hlina: OĽaNO zakázalo v Bratislave koalície s KDH, lebo nominujeme C. Líškovú

"Pritom záujem vytvárať takéto koalície v mestských častiach je veľký. OĽaNO chcelo týmto na KDH zatlačiť, aby sme nepostavili kandidáta na primátora. Ponúkli sme teda, že Caroline Líšková je pripravená ísť do primárok s ich kandidátom Jánom Mrvom. Ponúkali sme aj to, že ten, kto by v primárkach neuspel, by sa zaradil do spoločného tímu a podporoval by víťaza primárok," ozrejmil Hlina, podľa ktorého by sa víťaz takýchto primárok stal automaticky hlavným vyzývateľom súčasného primátora Iva Nesrovnala a mal by veľkú šancu stať sa novým primátorom Bratislavy. "Túto našu férovú ponuku odmietli," tvrdí líder KDH.

To, že Obyčajní vydali spomínaný zákaz na koalície s KDH, má podľa Hlinu dokazovať mailová komunikácia, ktorú však bez súhlasu druhej strany zverejniť nechce. "Ak by aj Caroline Líšková odstúpila z volieb bez primárok, Ján Mrva by aj tak nevyhral," povedal Hlina. Je totiž presvedčený, že ten, kto chce v Bratislave vyhrať, musí mať silný príbeh a silnú emóciu. "A tá sa dá získať aj tak, že sa daný kandidát nebojí primárok," myslí si.

Hlina pripomenul, že SaS a OĽaNO mali už dávnejšie zmluvu o vzájomnej podpore kandidátov a KDH s takouto dohodou nemalo nič. "V OĽaNO nepripúšťali žiadnu diskusiu. My ale nie sme OKS či Sme rodina, že automaticky berieme, koho navrhnú. Preto sme avizovali ešte pred OĽaNO, kde sa dlho rozhodovali, že postavíme vlastného kandidáta na primátora. A už vtedy sme hovorili o primárkach," ozrejmil Hlina, ktorý zámerne zvolil taktiku "obnaženia problému".

Veronika Remišová (OĽaNO) v reakcii uviedla, že Obyčajní by privítali koalíciu v Bratislave aj spoločne s KDH: "Naším cieľom je sily spájať, nie trieštiť. Je však nelogické, že v rámci jednej koalície bude jeden partner podporovať iného kandidáta na primátora a budú na seba vzájomne útočiť tak, ako to v súčasnosti už KDH urobilo proti Jánovi Mrvovi. V takomto prípade koalícia nemá žiadny význam," myslí si Remišová.

Na margo mestských častí poznamenala, že OĽaNO sa snaží podporovať takých kandidátov na starostov, ktorí podržia Mrvu, keďže primátor v budúcnosti musí so starostami úzko spolupracovať. "Je nám ľúto, že KDH trvá na svojej kandidátke na primátora, ktorá podľa posledného prieskumu nemá žiadne šance, čo bude možno dôvodom, že opätovne v Bratislave zvíťazí súčasný primátor. Za primárky môžeme považovať aj prieskum agentúry Focus, ktorého čísla hovoria jasne v prospech Jána Mrvu (Mrva 23 percent, Líšková 4,8 percenta). Je len na KDH, ako sa na základe týchto čísel rozhodne. Naša ponuka pre KDH stále platí, boli by sme radi, keby sa k nám pridali a podporili Jána Mrvu. Lepšiu Bratislavu máme na dosah," dodala Remišová.