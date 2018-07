Nesrovnal: Pre oligarchov a lobistov som chyba v systéme

"Mnohým to kole oči," priznal v relácii Hlavné mesto spravodajskej televízie Tablet.TV. "Pred mojím nástupom si to tu niektoré firmy rozdrobovali. My sme tú chobotnicu poosekávali, a to mnohým prekáža," uviedol. "Pre nich som 'chyba v systéme', lebo nehrám tú hru, som nezávislý, nikomu nepatrím, nikto ma nekontroluje," dodal Nesrovnal s vedomím, že tento postoj môže byť príčinou snáh o škandalizovanie jeho osoby. Ako dodal, nebojí sa toho, je totiž presvedčený, že verejnosť vníma pozitívnu zmenu.

Podobne ako pri ohlásení kandidatúry, aj v televíznej relácii zdôraznil, že ak má nastavený trend zveľaďovania Bratislavy pokračovať, musí mať kontinuitu i vytrvalá, systematická a koncepčná práca. "Bratislava nepotrebuje experimenty, ani rojkov a dobrodruhov, ktorí včera prišli na to, čo je komunálna politika," podotkol. Nechce sa však nechať vtiahnuť do nevyberavej predvolebnej kampane založenej na osobných útokoch medzi kandidátmi. "Toto nie je moja nátura, nebudem špiniť, škandalizovať druhých. A ani sa nebudem zaoberať antikampaňou, ktorú som už na svoju adresu zaregistroval. Ja sa zameriam na výsledky, ktoré chcem dosiahnuť, na to, čo Bratislava skutočne potrebuje," zdôraznil.

Za hlavnú motiváciu pokračovať vo svojom mandáte označil Nesrovnal túžbu dokončiť zámery, ktorých realizácia presahuje jedno volebné obdobie. "Hoci sa Bratislava v predchádzajúcich rokoch zmenila k lepšiemu vo všetkých kľúčových oblastiach, vrátane dopravy, revitalizácie verejných priestorov, zavádzania smart riešení, ale i obnovy historických pamiatok a to všetko v najlepšej finančnej kondícii v histórii, je pred nami ešte veľa práce," pripustil.

Poukázal pritom na plány predĺžiť električkové trate až do Podunajských Biskupíc, Vajnôr či až po Devínsku Novú Ves, zrealizovať v súčinnosti so samosprávnym krajom záchytné parkoviská v okolí hlavného mesta a priamo v ňom zaviesť konečne celomestské pravidlá parkovania. Medzi dlhodobé plány patrí aj oprava všetkých hlavných cestných radiál a ich spojníc, efektívna ochrana celého lesného územia v okolí Bratislavy, no napríklad i vznik stáleho mestského divadelného súboru.

"Toto sú všetko veci, ktoré presahujú jedno volebné obdobie, ktoré treba dokončiť, a ja viem, ako na to. A s touto víziou predstúpim pred Bratislavčanov," povedal primátor deklarujúc zároveň i prístup, ktorému sa naučil v osobnom i profesionálnom živote advokáta – neutekať od začatej práce a dotiahnuť veci až do konca.