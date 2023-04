Krásna slovenská speváčka: nešťastie v láske... Nádejný ženích pred svadbou zdupkal!

BRATISLAVA - V 60. a 70. rokoch bola ikonou slovenskej populárnej hudby. No jej kariéra netrvala príliš dlho. Ani v láske nemala šťastie na prvý raz. A smrť si po ňu prišla príliš skoro. Speváčka Tatiana Hubinská zomrela 6. apríla 1999 vo veku 54 rokov.

Tatiana Hubinská sa narodila 18. septembra 1944 v Paríži, kde jej rodičia vycestovali za prácou. Ako dvojročná sa vrátila spolu s rodičmi do Československa. Od roku 1949 bývala v Komárne a tam neskôr absolvovala aj ľudovú školu umenia v hre na klavír.

Na toto obdobie si v jednom z rozhovorov zaspomínala: "Prijali ma aj na bratislavské konzervatórium a zdalo sa, že už nič nemôže brániť tomu, aby som sa stala profesionálnou klaviristkou. Na jednom večierku som pre svojich priateľov zaspievala niekoľko populárnych pesničiek a náhodou si to moja priateľka, ktorá pracovala v koncertnej agentúre, nahrala na magnetofón. Keď si záznam prehrávala na pracovisku, do miestnosti vstúpil populárny Gustáv Offermann, ktorý vtedy viedol špičkovú slovenskú skupinu a práve potreboval speváčku. No a potom už išlo všetko veľmi rýchlo."

Práve s orchestrom Gustáva Offermanna začala Tatiana Hubinská vystupovať od roku 1963. Táto spolupráca trvala do roku 1967, kedy sa stala členkou bratislavského comba, v ktorom spolu s ňou pôsobili aj manželia Zuzana Lonská a Zdeněk Kratochvíl. Po roku prešla do orchestra Juraja Velčovského.

Tatiana Hubinská bola najmä v 60. a 70. rokoch jednou z najznámejších slovenských speváčok. V roku 1965 jej vyšla prvá malá platňa so skladbou Vieš, čo je žiaľ. Viackrát vyhrala televíznu súťaž Vyberte si pesničku. Výraznú popularitu v jej podaní získali piesne Úsmev, Domov je nežná kolíska, Našla som madonu, Casanova, Haló baby, haló boy!, Butterfly, Letný čas a mnoho ďalších.

Toto obdobie patrilo cover verziám, ktorým sa nevyhla ani Tatiana Hubinská. Napríklad jej pesnička Ako malý psík vznikla len štyridsaťosem hodín od zverejnenia pôvodnej piesne Puppet on a string v podaní Sandie Shaw, s ktorou vyhrala táto britská speváčka vystupujúca s bosými nohami v roku 1967 Veľkú cenu Eurovízie.

Tatiana Hubinská sa zúčastnila tri razy na Bratislavskej lýre - najznámejšom a najobľúbenejšom festivale populárnych piesní v bývalom Československu. Prvýkrát v roku 1967 súťažila spolu s Marcelou Laiferovou s duetom Čítam si horoskop, o rok neskôr so skladbou Ty musíš prísť a v roku 1971 zaspievala pesničku Úsmev. Zatiaľ čo ocenenia na Bratislavskej lýre ju míňali, v rakúskom Innsbrucku získala v roku 1969 v súťaži Cup a Europe tretie miesto.

V roku 1968 sa na dva roky upísala orchestru Gustáva Broma, s ním v roku 1969 spievala aj na Jazzovom festivale v Prahe. V roku 1970 nahrala s orchestrom Gustáva Broma aj LP platňu s názvom Tatiana Hubinská. Bola jedinou v jej speváckej dráhe.

Začiatkom 70. rokov účinkovala vo vlastnom – veľmi úspešnom - zájazdovom programe Sedem strieborných, s ktorým precestovala celý svet. "Zakúsila som trpkosť prehry, ale spoznala som aj závratný pocit víťazstva. Že moje snaženie neostáva bez ohlasu som si uvedomila vtedy, keď som v roku 1967 preberala cenu Supraphonu za najviac predaných platní na Slovensku,“ vyznala sa speváčka.

V rokoch 1973 a 1974 účinkovala s country skupinou Jazdci. V závere 70. rokov sa vytratila z hudobnej scény. Dôvod nebol známy, špekulovalo sa o zákaze aj o zdravotných problémoch.

V archíve Slovenského rozhlasu v Bratislave je 125 skladieb nahratých Tatianou Hubinskou - prvou bola nahrávka Brada a bozk (1963) a poslednou Zvádzaj ma nehou krovatín (1978).

Speváčka Tatiana Hubinská, ktorá zanechala výraznú pečať na československej a slovenskej hudobnej scéne, zomrela v Bratislave 6. apríla 1999 vo veku 54 rokov.

Speváčka bola dvakrát vydatá. Prvý raz sa vydala za textára Vladimíra Hlaváčka, nešlo však o šťastné amnželstvo. Ako píšu Dobré noviny, pôvodne sa mala umelkyňa vydávať za istého Nemca, ktorého stretla počas turné, no ten pred svadbou zdupkal.

Druhým manželom Hubinskej bol architekt Milan Šavlík, ktorého si vzala vo svojom rodnom Paríži.