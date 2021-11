Nehoda slovenského herca: 4 dni bojoval o život a potom... SMRŤ!

František Dibarbora

Zdroj: RTVS

BRATISLAVA - Ani vo vyššom veku ho neopustila vášeň pre autá a jazdenie. Bohužiaľ, práve to priviedlo Františka Dibarboru do hrobu. Po nehode na Prístavnom moste bojoval v nemocnici o život, no prehral... Dnes si pripomíname 105. výročie jeho narodenia.