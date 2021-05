Idol († 53) slovenských žien umieral v ukrutných bolestiach: Zabil ho chľast... Pil potajomky!

Vladmír Durdík ml. sa narodil 23. mája 1949 v Smižanoch. K herectvu mal blízko vďaka svojmu otcovi, po ktorom zdedil nielen meno, ale i talent. Hoci zvažoval, že bude novinárom, napokon študoval herectvo na VŠMU. Začínal v divadle v Košiciach, potom hosťoval na Novej scéne až napokon dostal angažmán v Slovenskom národnom divadle.

Atraktívny zovňajšok a podmanivý hlas ho predurčovali na stvárnenie fešákov a prevažne kladných hrdinov. Obsadzovali ho aj v susedných Čechách. Spomenúť možno počiny Ďaleko je do neba, Rosnička, Cena odvahy, Nemožná, Právo na minulosť, Jako jed, či Už se nebojím. Účinkoval v mnohých inscenáciách a vystupoval aj v rozhlase.

Vladimír Durdík ml. bol veľký fešák. Zdroj: RTVS

Anna Javorková a Vladimír Durdík ml. v počine Nemožná. Zdroj: RTVS

Vladimír Durdík ml. bol známy aj ako kuchár amatér. Na obrazovkách Slovenskej televízie mal reláciu Varím, varíš, varíme.

VIDEO: Vladimír Durdík ml. si za hostí do relácie Varím, varíš, varíme pozýval svojich kolegov a kamarátov.

O šarmantnom hercovi sa dnes vie, že bol svojej manželke Jane neverný. O mileneckých aferách otvorene hovoril vo svojej knihe Keď sa obzriem, ktorú vytvoril spolu so spisovateľkou Marikou Studeničovou. Po jeho smrti sa verejnosť dozvedela, že mal nemanželského syna.

Durdík otvorene priznával i to, že má problém s alkoholom. A práve ten mu bol osudným. Keď mu lekári diagnostikovali cirhózu pečene, piť neprestal. Jeho manželka po jeho smrti prezradila, že si našiel spôsob, aby mu na to nik neprišiel. „Pil tajne. A o to to bolo doma horšie. Zrazu sme všetci ostatní boli ako stopovacie psy. Potom bol už taký rafinovaný, že pil iba vodku, lebo tú bolo najmenej cítiť. Vzal si fľasu od minerálky a do nej si nalieval alkohol,” uviedla.

Vdova po charizmatickom hercovi médiám tiež povedala, že ak by jej manžel dodržiaval nariadenia lekárov, mohol ešte spokojne ďalších pätnásť rokov žiť... Zomrel 9. marca 2003 vo večerných hodinách. Posledné roky svojho života vraj strávil na nemocničnom lôžku a trpel silnými bolesťami.