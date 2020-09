Najväčšie tajomstvo Freddieho Mercuryho: Priznal to a... zomrel!

Spevák, skladateľ a hudobník Freddie Mercury, vlastným menom Frederick Bulsara sa narodil 5. septembra 1946 na ostrove Zanzibar. Napriek perzskému priezvisku a miestu narodenia boli obaja Freddieho rodičia občianstvom Briti, otec bol navyše aj britským diplomatom. Do trinástich rokov navštevoval internátnu školu v indickom meste Bombaj. V roku 1959 sa rodina presťahovala do Anglicka.

Po ukončení strednej školy začal študovať umenie na Univerzite v Ealingu. V tom čase tam študoval aj Pete Townshend, známy zo skupiny Who či Ron Wood, ktorý hrá v Rolling Stones. Freddie absolvoval fakultu umenia a dizajnu. Začal skladať prvé piesne, účinkoval ako spevák v amatérskej skupine Sour Milk Sea a neskôr v skupine Wreckage. Meno Mercury si dal podľa mytologického posla bohov.

Aj názov skupiny Queen vymyslel Freddie Mercury. Prvé vystúpenia absolvovali vo vysokoškolských kluboch. Oficiálne ako Queen vystúpili prvýkrát 19. februára 1971 v londýnskej hale Hornsey Town. V júli 1973 vydali prvý album s názvom Queen a získali zaň prvú zlatú platňu. Mesiac nato vyrážajú na prvé britské turné ako predkapela vtedy populárnych Mott The Hoople. Publikum ich prijalo výborne a v marci 1974 začínajú prvé vlastné britské turné. Mesiac nato už koncertovali v Spojených štátoch, Brian May však dostal žltačku a tak sa predčasne vrátili domov.



Prelomovým pre skupinu bol štvrtý album A Night At The Opera, ktorý vychádza 21. novembra 1975. Nahrávali ho tri mesiace striedavo v šiestich štúdiách, 12 skladieb na ňom je dielom všetkých členov skupiny. Na singli vychádza skladba Bohemian Rhapsody, singel aj album viedli hitparády a za obe získali Queen platinové platne. V londýnskom Hyde Parku odohrali 18. septembra 1976 koncert s voľným vstupom, prišlo 150-tisíc fanúšikov a Queen prekonali rekord, ktorý do tej doby držala skupina Rolling Stones.

V marci 1981 cestujú Queen na prvé turné do Južnej Ameriky a Mexika. Tak nadšené publikum ešte do tej doby nezažili a na ďalších koncertoch roztopili aj chladných Japoncov. Na margo spolupráce členov skupiny Freddie Mercury vyhlásil: „Kedysi som si myslel, že vydržíme najviac päť rokov, ale došlo to až tak ďaleko, že sme pristarí na rozchod. Viete si predstaviť v štyridsiatke novú kapelu?“



V júni 1986 vydávajú úspešný album Kind Of Magic. Nasleduje európska koncertná šnúra, v rámci ktorej vystúpili 27. júla 1986 na Népstadione v Budapešti. Záznam koncertu dokumentuje film Queen In Budapest. Na koncerte zahrali aj maďarskú ľudovú pieseň Tavaszi szél, vizet árasszt a 80-tisíc domácich fanúšikov na štadióne burácalo od nadšenia.

Po týchto koncertoch sa Freddie venoval aj sólovým projektom, v máji 1987 sa do hitparády dostala jeho verzia skladby Great Pretender, ktorú prevzal od americkej vokálnej skupiny Platters. V roku 1981 si Freddie Mercury kúpil v Londýne, v štvrti Kensington 28-izbové sídlo za 500-tisíc libier. „Každý, kto zarába veľa peňazí, má svoj sen. A mojím snom bol tento dom, podľa vzoru hollywoodskych filmov.“ V tomto dome aj 24. novembra 1991 vo veku 45 rokov zomrel na následky zápalu pľúc.

Osudným sa mu evidentne stal vírus HIV, ktorý znižuje imunitu a komplikuje pridružené choroby. Svoje súkromie si spevák vždy strážil, a tak sa spočiatku o jeho chorobe iba špekulovalo. Potom sa však Freddie rozhodol prehovoriť. 23. novembra 1991 poskytol vyhlásenie o tom, že bojuje s AIDS. O deň neskôr zomrel...

Vyhlásenie Freddieho Mercuryho:

Po neustálych špekuláciách tlače v priebehu posledných dvoch týždňov potvrdzujem, že som mal pozitívny test na vírus HIV a trpím chorobou AIDS. Až doteraz som považoval za správne túto informáciu nezverejňovať, aby som chránil súkromie ľudí v mojom okolí. Teraz však nadišiel čas, aby sa moji priatelia a fanúšikovia dozvedeli pravdu. Dúfam, že sa teraz všetci pripoja ku mne, mojim lekárom a ľuďom, ktorí na celom svete bojujú proti tejto strašnej chorobe. Moje súkromie pre mňa vždy bolo veľmi dôležité a som známy tým, že som poskytoval veľmi málo rozhovorov. Prosím teda o pochopenie, že tento prístup sa nebude meniť.