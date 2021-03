Carrie zo Sexu v meste: 7 rokov randila so sexsymbolom... Vydala sa za iného kolegu!

Sarah Jessica Parker sa narodila 25. marca 1965 v Nelsonville v americkom štáte Ohio ako dcéra obchodníka. Dnes populárna herečka však nemala úspech a slávu jednoznačne predurčené. Vyrastala v chudobnejších pomeroch v kruhu siedmich súrodencov.

Odmalička milovala balet a vďaka talentu sa čoskoro pretancovala až na dosky slávneho Broadwayu, kde debutovala už ako jedenásťročná. Televízne začiatky nevšedne krásnej herečky sú spojené so seriálom z prostredia strednej školy Square Pegs (1982 – 1983). Od počiatku 90. rokov 20. storočia sa Sarah Jessica Parker prevteľovala väčšinou do komediálnych úloh žien, ktoré majú problémy s láskou, so vzťahmi a s mužmi. V tejto polohe sa predstavila napríklad v snímkach L.A. Story (Príbeh z Los Angeles, 1991), Honeymoon in Vegas (Medové týždne vo Vegas, 1992) alebo v Miami Rhapsody (Rapsódia v Miami, 1995).

Zdroj: TriStar Pictures

Naopak dramaticky vypätú kreáciu oceňovanú filmovými kritikmi predviedla v úlohe promiskuitnej a depresiami sužovanej matky v televíznej dráme natočenej podľa skutočnej udalosti In the Best Interest of the Children (V najlepšom záujme detí, 1992).

Celosvetovú slávu, milióny obdivovateliek i prestížne ocenenia vyniesla Sarah rola vtipnej, štýlovej a topánky nadovšetko milujúcej Carrie Bradshaw v legendárnom seriáli Sex and the City (Sex v meste, 1998-2004). Komediálno-romantický seriál, v ktorom štyri Newyorčanky otvorene riešia svoje ľúbostné zážitky, ich priateľstvo či iné formy ľudských vzťahov, si získal ženy naprieč všetkými kontinentmi. Tajomstvo dodnes kopírovaného štýlu fejtonistky so zasneným pohľadom spočívalo v miešaní "vintage" kúskov s dizajnérskymi šatmi, a vďaka tejto kombinácii sa štýl Carrie Bradshaw stal nesmrteľným.

Zdroj: HBO

Zdroj: Warner Bros.

Milovníčku krásnych ihličiek v podaní Sarah J. Parker mohli fanúšikovia vidieť aj v dvoch filmových spracovaniach pod názvami Sex and the City (Sex v meste: Film, 2008) a Sex and the City 2 (Sex v meste 2, 2010). Usmiata herečka si zahrala aj v snímkach The First Wives Club (Klub odložených žien, 1996), Failure to Launch (Lemra lemravá, 2006), Did You Hear About the Morgans? (Morganovci, 2009), alebo I Don't Know How She Does It (Nechápem, ako to dokáže, 2011).

V roku 2004 sa Sarah Jessica Parker stala laureátkou titulu módna ikona ocenenia CFDA (Rady amerických módnych dizajnérov). Móda však nie je jej jedinou vášňou, herečka je Národnou vyslankyňou dobrých správ UNICEF v USA a čestnou členkou Hollywoodskeho politického ženského výboru. Jej manželom je od roku 1997 herec Matthew Broderick, s ktorým vychováva syna a 2 dcérky, ktoré páru vynosila náhradná matka.

Zdroj: SITA

Kedysi však randila s iným kolegom - s Robertom Downeym sa stretli pri nakrúcaní filmu Prvorodený (1984). A zaiskrilo to medzi nimi tak, že sa dali dokopy. Ich vzťah trval viac ako 7 rokov. Bohužiaľ, práve vtedy herec zažíval svoje problémy so závislosťou od drog a alkoholu. Sarah s ním zostala tak dlho, ako to dokázala zniesť, pretože „nechcela som, aby zomrel.”

Ako neskôr prezradila magazínu Vanity Fair, práve tento vzťah ju pripravil na rodičovstvo. „Pretože tie veci, o ktoré som sa musela starať a ten spôsob, ako som sa starala o Downeyho, to boli veci, ktoré sa hodili viac pre rodiča,” uviedla herečka.