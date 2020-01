Táto herečka randila s fešákom Orlandom Bloomom: Chystali zásnuby a zrazu... BUM! Takto to skončilo!

LOS ANGELES - Všetci si boli istí, že herečka Kate Bosworth skončí ako manželka Orlanda Blooma. Spoznali sa v čase, keď ešte sympatický herec nebol taký známy, no zrazu sa situácia otočila. Blondínka si nedávno zaspomínala, ako im partnerova sláva zrazu zmenila životy.

Kate Bosworth sa narodila 2. januára 1983 v Los Angeles, vyrastala ale v San Franciscu a ďalších mestách, keďže kvôli otcovej práci sa častejšie sťahovali. Narodila sa s drobnou poruchou – jedno oko má orieškovo hnedé a druhé modré.

K prvej úlohe sa dostala cez kasting v New Yorku, na ktorom producenti hľadali herečku, ktorá dokáže jazdiť na koni. Zahrala si tak menšiu úlohu v snímke Zaklínač koní, kde hlavnú postavu stvárnil Robert Redford. V roku 2001 sa presťahovala do Los Angeles s nádejou, že prerazí v Hollywoode.

Kate Bosworth v roku 2003 po boku Vala Kilmera vo filme Masaker Wonderland Zdroj: Lions Gate Films

O pár rokov neskôr dostala úlohu Lois Lane vo filme Superman sa vracia. Celkovo má na svojom konte asi tridsiatku filmov a pár seriálov, veľká hviezda sa z nej však nestala.

Zdroj: Warner Bros.

Pamätníci si však možno spomínajú, že kedysi bola priateľkou Orlanda Blooma. V roku 2005 vychádzali články, že párik sa pravdepodobne ide zasnúbiť. Kate a Orlando totiž boli videní, ako obchádzali zlatníctva a dokonca vybrali aj prsteň za poriadne mastnú sumičku.

K svadbe však nakoniec nedošlo, v roku 2006 sa dvojica rozišla. Na toto obdobie si nedávno herečka zaspomínala v šou Andyho Cohena. Jeden z volajúcich divákov sa opýtal, akú najväčšiu lekciu sa vo vzťahu s Bloomom naučila. „No, vzala som si režiséra,” odpovedala, čím naznačila, že s hercami už viac randiť nechcela.

Zdroj: Profimedia

Kate ale všetkých ubezpečila, že s Orlandom sú naďalej v kamarátskom vzťahu a považuje ho za veľmi milého človeka. Len ich zrejme prevalcovala sláva, ktorá udrela presne v čase, keď boli spolu. „Myslím, že keď s niekým prechádzate niečím takýmto, je to naozaj príťaž v mnohých smeroch, je to proste bláznivé,” povedala.

Potom spresnila, ako Bloomova popularita zasahovala do ich života. „Pristáli sme na letisku a boli tam tie dievčatá, čo si dvíhali tričká hore... Bolo to divoké,” prezradila Kate, ktorá to dovtedy vnímala tak, že sú len dvaja obyčajní ľudia, ktorí spolu chodia. Pán Prsteňov a Piráti z Karibiku však všetko zmenili.

Kate sa nakoniec v roku 2013 vydala za režiséra Michaela Polisha.