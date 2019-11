Prelietavý český herec: Nevera za neverou, 4 svadby... a teraz priateľka mladšia o 23 rokov!

PRAHA - Nevydržal so žiadnou! Herec Ladislav Frej (78), známy najmä z Nemocnice na kraji mesta, bol už štyrikrát ženatý. Jeho manželstvá však poznačili neustále nevery. Po smrti svojej poslednej ženy si našiel priateľku o 23 rokov mladšiu, po ktorej pokukoval ešte za života Věry Galatíkovej (†69).

Ladislav Frej sa narodil 26. novembra 1941. Už za mlada mal skúsenosti s ochotníckym divadlom, neskôr vyštudoval JAMU. Pôsobil vo viacerých divadlách, v roku 1970 prešiel do Prahy.

V 70. rokoch začal účinkovať aj v televíznych filmoch a seriáloch. Popularitu mu priniesla Nemocnica na kraji mesta, kde stvárnil lekára Karla Sovu mladšieho – hral syna Ladislavovi Chudíkovi.

Zdroj: CT

Ďalším známym seriálom bol Malý pitaval z velkého města a účinkoval aj v pokračovaniach Nemocnice. Filmov má na svojom konte asi 80.

Pestrý je však aj pohľad do jeho súkromia. Má za sebou totiž až 4 manželstvá. Hovorí sa, že prvé tri neboli príliš šťastné, to štvrté bolo krásne... ale ani počas neho sa herec nevyhol záletom.

Prvou manželkou sa mu stala jeho študentská láska Dáša a z tohto vzťahu vzišiel syn. Manželstvo však stroskotalo a Dáša emigrovala aj so synom do Švajčiarska.

Druhú manželku, herečku Gabrielu Wilhelmovú spoznal na JAMU, chodila o dva ročníky nižšie. „Povedali sme si, že to spolu skúsime. Čo vôbec nevyšlo. Bola to divočina,” vyjadril sa po rokoch Frej pre novinky.cz.

Tretie manželstvo s Evelynou Steimarovou ukončila vzájomná nevera. Kým on pôsobil v Ostrave, ona odišla do Prahy, kde sa dala dokopy s textárom Zdeňkom Rytířom. Keď sa rozvádzali, ona bola už tehotná s novým mužom a on očakával dieťa s Věrou Galatíkovou.

Věra Galatíková a Ladislav Frej sa stretávali aj pred kamerami.

Práve Věra sa stala manželkou číslo 4. Narodili sa im dve deti. A hoci práve toto bol pre oboch osudový vzťah, tiež nebol bez problémov. Ladislav mal napríklad románik s kolegyňou Janou Šulcovou. „Spolu sme tvorili krásny pár a celkovo sa mi páčila,” uviedol Frej na margo aférky s herečkou, s ktorou si vo filme zahrali manželov a stretávali sa aj v divadle.

Hoci s Galatíkovou strávili v manželstve 36 rokov, vernosť proste nebola jeho silnou stránkou. Aj svoju aktuálnu priateľku, o 23 rokov mladšiu Gabrielu, si vyhliadol ešte za manželkinho života. „So ženou Věrou sme chodili do reštaurácie, kde obsluhovala Gábinka, moja súčasná priateľka. Pozeral som sa po nej,” uviedol dávnejšie s tým, že do piatej svadby sa určite hrnúť nebude. Ako dnes hovorí, klape im to aj preto, že žijú oddelene.