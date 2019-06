Hlavne na seba neupozorniť! Angelina Jolie si odskočila na nákupy... Maskovanie jej moc nevyšlo!

LOS ANGELES - Herečka Angelina Jolie (44) si cez víkend odskočila so svojou početnou rodinkou na nákupy do ulíc Los Angeles. Pozornosti na červenom koberci má zrejme dosť, vo voľnom čase preto zvolila nenápadný outfit v odtieňoch čiernej. A aby si zaručila anonymitu, na oči nasadila veľké slnečné okuliare. Maskovanie jej však nevyšlo... Pozrite, aj tak vyzerala ako hollywoodska hviezda.

Angelina Jolie v poslednom období viac ako svojimi filmovými úlohami pútala pozornosť rozvodom s Bradom Pittom či extrémne vychudnutou postavou. Stále však natáča jeden film za druhým... No a keď má chvíľu voľného času, snaží sa ho stráviť so svojimi deťmi.

Práve s nimi si včera vyšla do ulíc Los Angeles na nákupy. A hoci sa tmavovláska snažila outfitom nijak nepútať pozornosť, nevšimnúť si ju bolo doslova nemožné.

Herecká hviezda sa od hlavy po päty zahalila do čiernej a na oči nasadila veľké slnečné okuliare, zrejme aby zbytočne nepriťahovala pohľady fanúšikov. Jej maskovanie jej však moc nevyšlo. Aj napriek nevýraznému oblečeniu, totiž pôsobila ako pravá hollywoodska hviezda. Veď pozrite sami!

Angelina Jolie dnes oslavuje svoje 44. narodeniny. S herectvom začala už ako dieťa. Dcéra herca Jona Voighta po prvý raz zaujala vo videoklipe k singlu Anybody Seen My Baby? skupiny The Rolling Stones z roku 1997 a v tom istom roku aj v televíznej dráme George Wallace, po ktorej nasledovali filmy ako Podoby lásky, Gia či Zberateľ kostí.

V roku 2000 získala Oscara v kategórii Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe za stvárnenie pacientky na psychiatrii v životopisnej dráme Narušenie. Známa je aj z filmov 60 sekúnd, Lara Croft - Tomb Raider, Siedmy hriech, Lara Croft - Tomb Raider: Kolíska života, Hranice zlomu, Svet zajtrajška, Zlodej životov, Alexander Veľký, Pán a pani Smithovci, Beowulf, Wanted, Turista, Salt, Vládkyňa zla alebo mysterióznej drámy Výmena, ktorá jej v roku 2009 vyniesla nomináciu na Oscara za hlavnú rolu.

Ako režisérka sa podpísala pod dokument A Place in Time či snímky V krajine krvi a medu, Nezlomný, Pri mori, v ktorom si tiež zahrala, a First They Killed My Father. Okrem toho prepožičala hlas Tigrici v animovaných snímkach Kung Fu Panda, Kung Fu Panda 2 a Kung Fu Panda 3. V novembri 2013 si od americkej Akadémie filmových umení a vied prevzala humanitárnu cenu Jeana Hersholta.