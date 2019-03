Vittek má kompletne vynovenú frajerku: 4 zákroky za jediný deň

Róbert Vittek sa narodil 1. apríla 1982. S futbalom začínal v Slovane Bratislava, neskôr sa presunul do zahraničia. Hrával za Norimberg, Lille, Trabzonspor či Istanbul.

Pre fanúšikov bolo vždy zaujímavé aj jeho súkromie – v roku 2005 si totiž vzal za manželku speváčku vystupujúcu pod menom Patricia Paris. Dvojica má spolu dve dcéry. V roku 2013 sa však začalo šepkať o jeho vzťahu s jojkárkou Alexandrou Orviskou a médiá zapĺňala prestrelka medzi dvomi sokyňami.

Odvtedy si Vittek a Vitteková žijú každý svoj život. Róbert aktuálne randí v bývalou misskou Martinou Grešovou. A hoci mala svoju krásu oficiálne potvrdenú titulom prvej vicemiss, rozhodla sa v týchto dňoch podstúpiť hneď niekoľko zákrokov na vylepšenie.

Martina absolvovala napríklad úpravu pier. „Tie pery boleli, ale stojí to za to,” informovala svojich fanúšikov s tým, že do tejto časti tváre ju pichli asi 30-krát. Okrem toho si nechala vyrovnať nos, na ktorom mala nerovnosti a tie sa odstránili kyselinou hyaluronovou.

Zdroj: Instagram MG

Ďalšie na rade bolo okolie očí. „Vypĺňali mi kruhy pod očami, mala som oči vpadnuté dovnútra,” vysvetľovala Grešová na Instagrame. A ešte si nechala zúžiť tvár, ktorá údajne pôsobila širšie kvôli vyvinutým žuvacím svalom – tie má mať na svedomí neustále žuvanie žuvačky. „Napichali mi botox a tým mi rozpustili žuvacie svaly a snáď teda budem mať už malú hlavičku,” okomentovala tento zákrok Martina.

Nuž, na jeden deň celkom zaberák. A Grešová netajila, že po zákrokoch cíti bolesti. Ale evidentne jej to za to stálo. „Keď to odpuchne, nalíčim sa a vyfintím sa, tak potom dúfam, že aj ja sama odpadnem,” vyjadrila svoju nádej. Nuž, snáď odpadne aj Robo, keď má teraz ešte krajšiu frajerku...

Zdroj: Instagram MG