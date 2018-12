Svetoznáma speváčka: Nešťastné vianočné dieťa... Smerovala som k samovražde!

Annie Lennox sa narodila 25. decembra 1954 v Škótsku. Ako tvrdí, život tam bol tvrdý a rodičia nemali dostatok peňazí. Ale snažili sa jej zabezpečiť adekvátne vzdelanie. Po štúdiu na dievčenskej škole sa dostala na londýnsku Royal Academy of Music.

Klasická hudba ju však čoskoro omrzela a zo školy odišla. Začala sa živiť ako čašníčka a pri tejto práci spoznala Davida Stewarta. Zamilovali sa do seba a založili si skupinu. Spočiatku sa im ale príliš nedarilo a dostali sa do dlhov. Dave bol navyše drogovo závislý.

Eurythmics: David Stewart a Annie Lennox Zdroj: TASR

U Annie tieto nepríjemné okolnosti spustili záchvaty paniky a depresie. Ako sa neskôr vyjadrila, bolo to totálne peklo a podobnú traumu by už zažiť nechcela. „Bola som tak deprimovaná, že som nemohla vstať z postele. Smerovala som k samovražde,” priznala speváčka.

Našťastie sa ale vzchopila a rozhodla sa seba aj svojho partnera dostať von z bezútešnej situácie. Založili novú kapelu - Eurythmics. Prvý album ešte neohúril, ale tým druhým si získali slávu. Na konte majú hity ako Love Is a Stranger, Sweet Dreams (Are Made of This), Who´s That Girl?, Here Comes the Rain Again, There Must Be an Angel (Playing with My Heart), When Tomorrow Comes, The Miracle of Love alebo Angel.

Zdroj: SITA

Po desiatich rokoch prišla na Dava kríza a Annie sa rozhodla skúsiť sólovú kariéru. V tej je nemenej úspešná. Stačí spomenúť len piesne Why a Walking on Broken Glass.

Život jej však v súkromnom živote uštedril ešte jednu hroznú ranu. S láskou očakávaný syn Daniel sa v decembri 1988 narodil mŕtvy. „Prísť o dieťa je jedna z najhorších bolestí na svete.”

Dnes je Annie matkou dvoch dcér a v roku 2012 sa tretí raz vydala.