Schudnúť do plaviek? Otázka, ktorú teraz rieši takmer každý

Plavková sezóna je plnom prúde. A s ňou aj otázka ako rýchlo schudnúť do plaviek bez drastických diét a počítania kalórií. Cesta za štíhlejšou líniou je vždy náročná. Ale existuje pomoc. Unikátna zmes šiestich probiotík, ktorá pod názvom Silwer GLP-1 Probio Aktiv, môže byť vašou podporou na ceste za štíhlejšou postavou. Spotrebiteľmi oficiálne otestovaný produkt patrí medzi absolútne bestsellery značky Silwer na slovenskom trhu.
Veľký spotrebiteľský test ukázal zaujímavé čísla
Koncom minulého roka prebehol veľký spotrebiteľský test výživového doplnku Silwer GLP-1 Probio Aktiv. Výsledky zaujali najmä preto, že test bol realizovaný počas jesene a zimy, teda v čase, keď ľudia v našich podmienkach zvyčajne skôr priberajú než chudnú.
100 ľudí 10 týždňov užívalo Silwer GLP-1 a 80 % z nich schudlo. U tých, ktorí schudli, bol priemerný úbytok hmotnosti 2,5 kg. Ešte zaujímavejšie boli výsledky týkajúce sa chuti do jedla. Približne 80 % účastníkov deklarovalo menšiu chuť jesť, menšiu chuť na sladké a menej večerného či emočného prejedania.
Ak test priniesol zaujímavé výsledky počas zimy, leto môže byť pre mnohých ešte lepšou príležitosťou. Dni sú dlhšie. Viac sa hýbeme. Jeme ľahšie jedlá. Pijeme viac vody. Trávime viac času vonku. Je preto pravdepodobné, že ak by rovnaký test prebiehal v lete, úbytok hmotnosti by bol viac ako 2,5 kg.
Zaujímavé sú aj verejne dostupné zákaznícke hodnotenia. Väčšina je päťhviezdičková. Zákazníci v recenziách najčastejšie opisujú lepší pocit trávenia, väčší pocit sýtosti, menšiu potrebu siahať po drobnostiach medzi jedlami a postupné zmeny na váhe či postave. Viac o spotrebiteľskom teste Výsledky spotrebiteľského testu GLP-1 Probio Aktiv.
Silwer GLP-1 Probio Aktiv si Slováci obľúbili a vykúpili ho
Silwer GLP-1 nie je hormonálny prípravok ani liek na chudnutie. Je to probiotický výživový doplnok, ktorý obsahuje kombináciu šiestich probiotických kultúr, prebiotiká, rastlinné extrakty a vitamín C. Jeho cieľom je podporiť črevnú rovnováhu, tráviaci komfort a prirodzené procesy, ktoré súvisia s pocitom sýtosti a chuťou do jedla.
V čase, keď sa o GLP-1 hovorí najmä v súvislosti s injekčnými liekmi na chudnutie, prináša Silwer inú cestu. Bez injekcií. Bez hormonálneho zásahu. Ako výživový doplnok, ktorý môže byť súčasťou rozumnej zmeny životného štýlu.
Slovenská značka Silwer ponúka aktuálne približne 80 výživových doplnkov pre aktívnych ľudí po 50-tke. A práve GLP-1 Probio Aktiv sa stal predajným bestsellerom značky Silwer a dokonca bol dlhšiu dobu vypredaný.
Berberín ako novinka v kombinácii so Silwer GLP-1 Probio Aktiv
Predajný úspech GLP-1 Probio Aktiv je dôvodom, prečo značka Silwer zaradila do svojho portfólia ďalší produkt - Silwer Berberín - ktorý súvisí s kontrolou hmotnosti a podporou trávenia. Berberín je látka, ktorá sa prirodzene nachádza vo viacerých rastlinách. Množstvo klinických štúdií hovorí o jeho pozitívnom vplyve na metabolizmus cukrov a tukov, na zvýšenie tráviaceho komfortu a lepšiu kontrolu hmotnosti. Súvisí aj s témami, ktoré pri chudnutí rieši takmer každý: cukor, tuky, cholesterol, trávenie a kontrola hmotnosti.
Pri chudnutí totiž nejde iba o to, či má človek pevnú vôľu. Dôležité je aj to, ako telo pracuje s energiou z jedla. Ako zvláda cukry. Ako spracúva tuky. Ako funguje trávenie. A či sa človek po jedle cíti sýty a spokojný, alebo má o hodinu chuť znova niečo hľadať v kuchyni. Viac o berberíne Cukor, tuky, cholesterol. Prečo sa berberín dostal do centra pozornosti
Prečo je kombinácia produktov Silwer GLP-1 Probio Aktiv + Silwer Berberín zaujímavá pre kontrolu hmotnosti?
Silwer Berberín dáva zmysel nielen samostatne, ale aj ako druhý diel skladačky ku produktu GLP-1 Probio Aktiv. Ten cieli najmä na črevnú mikroflóru, pocit sýtosti, chuť do jedla a tráviaci komfort. Berberín dopĺňa metabolickú rovinu, teda cukry, tuky, cholesterol a kontrolu hmotnosti. Spája dve rôzne cesty, ktoré pri chudnutí spolu súvisia.
„Pri chudnutí nestačí pozerať sa iba na váhu. Dôležité je pracovať s chuťou do jedla, črevnou rovnováhou aj metabolizmom cukrov a tukov. GLP-1 Probio Aktiv a Berberín sa preto výborne dopĺňajú. Každý pôsobí z inej strany, ale cieľ je rovnaký - podporiť zdravšiu kontrolu hmotnosti v bežnom živote. Sám môžem potvrdiť dlhodobý účinok užívania oboch produktov. Dá sa povedať, že výrazne zmenili môj vzťah k jedlu. V dobrom samozrejme. Celkovo klesla moja chuť do jedla a na sladké dokonca výrazne. A to všetko vo veku 58 rokov.“ vysvetľuje Martin Marko, spoluzakladateľ spoločnosti Silwer.
Na jednej strane je Silwer GLP-1 Probio Aktiv. Teda 6 probiotických kultúr, ktoré pracujú s črevom, trávením a pocitom sýtosti. Na druhej strane je Silwer Berberín, ktorý sa spája s metabolizmom cukrov a tukov. Inak povedané: jeden produkt pomáha riešiť chuť jesť, druhý pomáha telu lepšie zvládať to, čo z jedla prijíma.
Samozrejme, žiadna kapsula nevyrieši chudnutie za nás. Stále platí to známe, trochu otravné, ale pravdivé: treba sa hýbať, jesť rozumnejšie, spať, piť vodu a nečakať zázrak po troch dňoch. Lenže ak existuje niečo, čo pomôže zvládnuť chuť na jedlo, sladké a večerné maškrtenie, celé chudnutie môže byť jednoduchšie.
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