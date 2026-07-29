Streda29. júl 2026, meniny má Marta, zajtra Libuša

Schudnúť do plaviek? Otázka, ktorú teraz rieši takmer každý

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (21)
(Zdroj: Silwer )
© Zoznam/ © Zoznam/

Plavková sezóna je plnom prúde. A s ňou aj otázka ako rýchlo schudnúť do plaviek bez drastických diét a počítania kalórií. Cesta za štíhlejšou líniou je vždy náročná. Ale existuje pomoc. Unikátna zmes šiestich probiotík, ktorá pod názvom Silwer GLP-1 Probio Aktiv, môže byť vašou podporou na ceste za štíhlejšou postavou. Spotrebiteľmi oficiálne otestovaný produkt patrí medzi absolútne bestsellery značky Silwer na slovenskom trhu.

Schudnúť do plaviek? Otázka,
Zobraziť galériu (21)
 (Zdroj: Silwer )

Veľký spotrebiteľský test ukázal zaujímavé čísla

Koncom minulého roka prebehol veľký spotrebiteľský test výživového doplnku Silwer GLP-1 Probio Aktiv. Výsledky zaujali najmä preto, že test bol realizovaný počas jesene a zimy, teda v čase, keď ľudia v našich podmienkach zvyčajne skôr priberajú než chudnú.

100 ľudí 10 týždňov užívalo Silwer GLP-1 a 80 % z nich schudlo. U tých, ktorí schudli, bol priemerný úbytok hmotnosti 2,5 kg. Ešte zaujímavejšie boli výsledky týkajúce sa chuti do jedla. Približne 80 % účastníkov deklarovalo menšiu chuť jesť, menšiu chuť na sladké a menej večerného či emočného prejedania.

Schudnúť do plaviek? Otázka,
Zobraziť galériu (21)
 (Zdroj: Silwer )

Ak test priniesol zaujímavé výsledky počas zimy, leto môže byť pre mnohých ešte lepšou príležitosťou. Dni sú dlhšie. Viac sa hýbeme. Jeme ľahšie jedlá. Pijeme viac vody. Trávime viac času vonku. Je preto pravdepodobné, že ak by rovnaký test prebiehal v lete, úbytok hmotnosti by bol viac ako 2,5 kg.

Zaujímavé sú aj verejne dostupné zákaznícke hodnotenia. Väčšina je päťhviezdičková. Zákazníci v recenziách najčastejšie opisujú lepší pocit trávenia, väčší pocit sýtosti, menšiu potrebu siahať po drobnostiach medzi jedlami a postupné zmeny na váhe či postave. Viac o spotrebiteľskom teste Výsledky spotrebiteľského testu GLP-1 Probio Aktiv.

Schudnúť do plaviek? Otázka,
Zobraziť galériu (21)
 (Zdroj: Silwer )

Silwer GLP-1 Probio Aktiv si Slováci obľúbili a vykúpili ho

Silwer GLP-1 nie je hormonálny prípravok ani liek na chudnutie. Je to probiotický výživový doplnok, ktorý obsahuje kombináciu šiestich probiotických kultúr, prebiotiká, rastlinné extrakty a vitamín C. Jeho cieľom je podporiť črevnú rovnováhu, tráviaci komfort a prirodzené procesy, ktoré súvisia s pocitom sýtosti a chuťou do jedla.

V čase, keď sa o GLP-1 hovorí najmä v súvislosti s injekčnými liekmi na chudnutie, prináša Silwer inú cestu. Bez injekcií. Bez hormonálneho zásahu. Ako výživový doplnok, ktorý môže byť súčasťou rozumnej zmeny životného štýlu.

Slovenská značka Silwer  ponúka aktuálne približne 80 výživových doplnkov pre aktívnych ľudí po 50-tke. A práve GLP-1 Probio Aktiv sa stal predajným bestsellerom značky Silwer a dokonca bol dlhšiu dobu vypredaný.

Schudnúť do plaviek? Otázka,
Zobraziť galériu (21)
 (Zdroj: Silwer )

Berberín ako novinka v kombinácii so Silwer GLP-1 Probio Aktiv

Predajný úspech GLP-1 Probio Aktiv je dôvodom, prečo značka Silwer zaradila do svojho portfólia ďalší produkt - Silwer Berberín - ktorý súvisí s kontrolou hmotnosti a podporou trávenia. Berberín je látka, ktorá sa prirodzene nachádza vo viacerých rastlinách. Množstvo klinických štúdií hovorí o jeho pozitívnom vplyve na metabolizmus cukrov a tukov, na zvýšenie tráviaceho komfortu a lepšiu kontrolu hmotnosti.  Súvisí aj s témami, ktoré pri chudnutí rieši takmer každý: cukor, tuky, cholesterol, trávenie a kontrola hmotnosti.

Pri chudnutí totiž nejde iba o to, či má človek pevnú vôľu. Dôležité je aj to, ako telo pracuje s energiou z jedla. Ako zvláda cukry. Ako spracúva tuky. Ako funguje trávenie. A či sa človek po jedle cíti sýty a spokojný, alebo má o hodinu chuť znova niečo hľadať v kuchyni. Viac o berberíne Cukor, tuky, cholesterol. Prečo sa berberín dostal do centra pozornosti

Schudnúť do plaviek? Otázka,
Zobraziť galériu (21)
 (Zdroj: Silwer )

Prečo je kombinácia produktov Silwer GLP-1 Probio Aktiv + Silwer Berberín zaujímavá pre kontrolu hmotnosti?

Silwer Berberín dáva zmysel nielen samostatne, ale aj ako druhý diel skladačky ku produktu GLP-1 Probio Aktiv. Ten cieli najmä na črevnú mikroflóru, pocit sýtosti, chuť do jedla a tráviaci komfort. Berberín dopĺňa metabolickú rovinu, teda cukry, tuky, cholesterol a kontrolu hmotnosti. Spája dve rôzne cesty, ktoré pri chudnutí spolu súvisia.

„Pri chudnutí nestačí pozerať sa iba na váhu. Dôležité je pracovať s chuťou do jedla, črevnou rovnováhou aj metabolizmom cukrov a tukov. GLP-1 Probio Aktiv a Berberín sa preto výborne dopĺňajú. Každý pôsobí z inej strany, ale cieľ je rovnaký - podporiť zdravšiu kontrolu hmotnosti v bežnom živote. Sám môžem potvrdiť dlhodobý účinok užívania oboch produktov. Dá sa povedať, že výrazne zmenili môj vzťah k jedlu. V dobrom samozrejme. Celkovo klesla moja chuť do jedla a na sladké dokonca výrazne. A to všetko vo veku 58 rokov.“ vysvetľuje Martin Marko, spoluzakladateľ spoločnosti Silwer.

Schudnúť do plaviek? Otázka,
Zobraziť galériu (21)
 (Zdroj: Silwer )

Na jednej strane je Silwer GLP-1 Probio Aktiv. Teda 6 probiotických kultúr, ktoré pracujú s črevom, trávením a pocitom sýtosti. Na druhej strane je Silwer Berberín, ktorý sa spája s metabolizmom cukrov a tukov. Inak povedané: jeden produkt pomáha riešiť chuť jesť, druhý pomáha telu lepšie zvládať to, čo z jedla prijíma.

Samozrejme, žiadna kapsula nevyrieši chudnutie za nás. Stále platí to známe, trochu otravné, ale pravdivé: treba sa hýbať, jesť rozumnejšie, spať, piť vodu a nečakať zázrak po troch dňoch. Lenže ak existuje niečo, čo pomôže zvládnuť chuť na jedlo, sladké a večerné maškrtenie, celé chudnutie môže byť jednoduchšie.

Schudnúť do plaviek? Otázka,
Zobraziť galériu (21)
 (Zdroj: Silwer )

- reklamná správa - 

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Keď Eva Holubová vidí našich premiérov, spomenie si na prezidenta Havla: Toto mu kričí do neba!
Keď Eva Holubová vidí našich premiérov, spomenie si na prezidenta Havla: Toto mu kričí do neba!
Prominenti
Spustenie zrekonštruovanej Labutej fontány v Medickej záhrade v Bratislave
Spustenie zrekonštruovanej Labutej fontány v Medickej záhrade v Bratislave
Správy
Šaško o výstavbe novej nemocnice v Martine
Šaško o výstavbe novej nemocnice v Martine
Správy

Domáce správy

Slováci, pripravte sa na
Slováci, pripravte sa na ďalšiu vlnu pekla! Teplomery zaútočia na štyridsiatky, horúčavy potrvajú rekordný počet dní
Domáce
Aktualizujeme Vojenský obvod na Záhorí
Vojenský obvod na Záhorí zachvátili PLAMENE: Okolité obce v šoku, množstvo varovaní a valiaci sa dym!
Domáce
Ilustračné foto
Na moste Lanfranconi v Bratislave sa stala nehoda, vodiči sa zdržia
Domáce
Veľká rekonštrukcia materskej školy na Morovnianskej ceste v lete: Začína sa už koncom leta
Veľká rekonštrukcia materskej školy na Morovnianskej ceste v lete: Začína sa už koncom leta
Trenčín

Zahraničné

Delfín urobil niečo nečakané
Muž skočil v Chorvátsku do mora za delfínom: VIDEO To, čo nasledovalo po jeho záchrane, dojalo tisíce ľudí!
Zahraničné
Padla jedna z najväčších
Padla jedna z najväčších výhier histórie: Mega JACKPOT vo výške 800 miliónov má jediného víťaza!
Zahraničné
FOTO Internetom kolujú nechutné zábery
Internetom kolujú nechutné zábery z reštaurácie: VIDEO Z konania ženy sa ľuďom dvíha žalúdok!
Zahraničné
Na Dunaji uviazla loď.
Dráma na Dunaji: Loď narazila na plytčinu, pasažieri nemali dostatok vody a plavidlá sa k nim nemohli dostať
Zahraničné

Prominenti

Irina Shayk
Nový promi pár na scéne: Slávna kráska ulovila ex svojej kolegyne... O 11 rokov mladšieho!
Zahraniční prominenti
FOTO Kate nachádzala najväčšiu podporu
Kate a William ukázali kus súkromia: Rozprávkové leto s deťmi dojalo fanúšikov! Princezná opäť žiari!
Zahraniční prominenti
Premiéra filmu Bardotky, Eva
Keď Eva Holubová vidí našich premiérov, spomenie si na prezidenta Havla: Toto mu kričí do neba!
Domáci prominenti
Spevácka hviezda prvej série
Spevácka hviezda prvej série Superstar Petra Kepeňová: FOTO Pfúúú... TAKTO vyzerá dnes!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Zo žartu si objednala
Zo žartu si objednala kresbu svojej spriaznenej duše: O týždeň stretla muža z obrázku
Zaujímavosti
Stephen Hawking
Legendárny Stephen Hawking varoval pred koncom sveta: Vedci tvrdia, že jeho obavy sa začínajú napĺňať!
Zaujímavosti
FOTO Na povale historickej radnice
Na povale historickej radnice objavili unikátny NÁLEZ: Odborníci hovoria o významnej pamiatke
Zaujímavosti
Väčšina mužov po štyridsiatke
Väčšina mužov po štyridsiatke robí pri chudnutí týchto 8 chýb: Pre toto ručička na váhe stojí!
vysetrenie.sk

Dobré správy

Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Klimatizáciou je dnes vybavených
Horúčavy sú skúškou aj pre vlaky: Približne 90 percent vozidiel ZSSK už má klimatizáciu
Domáce

Ekonomika

oPeniazochindex: Zlepšovanie finančného zdravia Slovákov sa zastavilo. Reálny rast výdavkov dolieha na rodiny aj mladých
oPeniazochindex: Zlepšovanie finančného zdravia Slovákov sa zastavilo. Reálny rast výdavkov dolieha na rodiny aj mladých
Ako zarobiť na letných horúčavách? Odpoveď možno nájdete aj vo vlastnom nákupnom košíku
Ako zarobiť na letných horúčavách? Odpoveď možno nájdete aj vo vlastnom nákupnom košíku
Nový rodičovský dôchodok smeruje k seniorom: Kedy prídu peniaze a čo robiť pri zamietnutí?
Nový rodičovský dôchodok smeruje k seniorom: Kedy prídu peniaze a čo robiť pri zamietnutí?
Nový ZOO park pri Nitre dostal zelenú: Bývalý poľnohospodársky areál sa zmení na atrakciu (FOTO)
Nový ZOO park pri Nitre dostal zelenú: Bývalý poľnohospodársky areál sa zmení na atrakciu (FOTO)

Šport

Vraj už podpísal dvojročnú zmluvu: Český futbal vytasil nečakané meno na post kouča repre
Vraj už podpísal dvojročnú zmluvu: Český futbal vytasil nečakané meno na post kouča repre
Reprezentácia
Smutná správa z Trnavy: Slovenský futbalový svet zasiahla smrť bývalého útočníka Spartaka
Smutná správa z Trnavy: Slovenský futbalový svet zasiahla smrť bývalého útočníka Spartaka
Slovensko
Ťažko, ale predsa: Sklamaný tréner Trnavy našiel po európskom nezdare jedno veľké pozitívum
Ťažko, ale predsa: Sklamaný tréner Trnavy našiel po európskom nezdare jedno veľké pozitívum
Konferenčná liga
Dotkne sa to našej reprezentácie? FIFA chystá obrovské zmeny, UEFA zúri: Futbal nie je na predaj
Dotkne sa to našej reprezentácie? FIFA chystá obrovské zmeny, UEFA zúri: Futbal nie je na predaj
Ostatné

Auto-moto

Na Záhorí sa začala výstavba pokračovania cyklotrasy za 3,8 mil. eur-2
Na Záhorí sa začala výstavba pokračovania cyklotrasy za 3,8 mil. eur-2
Doprava
TEST: KGM Torres HEV - velikán konečne bez velikánskej spotreby
TEST: KGM Torres HEV - velikán konečne bez velikánskej spotreby
Klasické testy
Baterkáčov je na Slovensku čoraz viac. Viac než kúpa nových, Slovákov baví dovoz jazdených
Baterkáčov je na Slovensku čoraz viac. Viac než kúpa nových, Slovákov baví dovoz jazdených
Ekonomika
SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
Doprava

Kariéra a motivácia

Čo vás najviac brzdí v kariére podľa znamenia? Túto chybu možno robíte dokola
Čo vás najviac brzdí v kariére podľa znamenia? Túto chybu možno robíte dokola
Mám prácu
Prepúšťanie zasiahlo viaceré firmy: O prácu prídu stovky ľudí nielen na Slovensku
Prepúšťanie zasiahlo viaceré firmy: O prácu prídu stovky ľudí nielen na Slovensku
Aktuality
Gen Z má novú konkurenciu. O junior pozície sa čoraz viac zaujímajú aj TÍTO pracovníci!
Gen Z má novú konkurenciu. O junior pozície sa čoraz viac zaujímajú aj TÍTO pracovníci!
Hľadám prácu
Budúcnosť benefitov: Čo skutočne chcú zamestnanci a prečo im stará klasika nestačí?
Budúcnosť benefitov: Čo skutočne chcú zamestnanci a prečo im stará klasika nestačí?
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Cviklové halušky: Rýchly obed, ktorý zvládne aj začiatočník
Cviklové halušky: Rýchly obed, ktorý zvládne aj začiatočník
Rady a tipy
Cheesecake, ktorý chutí ako broskyňový cobbler
Cheesecake, ktorý chutí ako broskyňový cobbler
Ovocné dezerty

Technológie

Prečo ľudia prestali jesť vlastný druh? Vedci vysvetlili, prečo sa kanibalizmus dlhodobo nevypláca
Prečo ľudia prestali jesť vlastný druh? Vedci vysvetlili, prečo sa kanibalizmus dlhodobo nevypláca
História
Masívne zbrojenie NATO môže zabrzdiť jediná súčiastka. Bez nej nevzlietne raketa ani dron
Masívne zbrojenie NATO môže zabrzdiť jediná súčiastka. Bez nej nevzlietne raketa ani dron
Správy
Známe sladidlo z potravín bez cukru narušilo bunky mozgových ciev. Vedci ukázali, ako môže zvyšovať riziko mŕtvice
Známe sladidlo z potravín bez cukru narušilo bunky mozgových ciev. Vedci ukázali, ako môže zvyšovať riziko mŕtvice
Veda a výskum
Prečo niektorí fajčiari rakovinu nikdy nedostanú a iní áno? Vedci našli možné vysvetlenie
Prečo niektorí fajčiari rakovinu nikdy nedostanú a iní áno? Vedci našli možné vysvetlenie
Veda a výskum

TN LIVE

FOTO: Prázdne misky, zápach čpavku a 18 trpiacich zvierat. Z ich „domova“ sa stalo miesto utrpenia
FOTO: Prázdne misky, zápach čpavku a 18 trpiacich zvierat. Z ich „domova“ sa stalo miesto utrpenia
Domáce
Nechcela ich vyhodiť. Slovenka nechala na schodoch kvety zadarmo, dojala stovky ľudí
Nechcela ich vyhodiť. Slovenka nechala na schodoch kvety zadarmo, dojala stovky ľudí
Domáce
Ranná nehoda v Bratislave komplikuje dopravu. Vodiči, rátajte so zdržaním
Ranná nehoda v Bratislave komplikuje dopravu. Vodiči, rátajte so zdržaním
Domáce
Mali sme kopať penaltu, ale rozhodca nepískol. Domov ide lepší tím, znie z Trnavy po konci v Európe
Mali sme kopať penaltu, ale rozhodca nepískol. Domov ide lepší tím, znie z Trnavy po konci v Európe
Šport

Bývanie

Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Architektka si byt po starkých prerobila po svojom. Spomienky zachovala, no kúpeľňa nemá žiadne dvere!
Test
Test
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou
Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!
Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!

Pre kutilov

Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Nemusí to byť len levanduľa! 7 fialových krások, ktoré rozžiaria vašu záhradu
Okrasná záhrada
Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Recepty
Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Dvor a záhrada
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vizážisti sa zhodujú: Táto farba rúžu pristane takmer každej žene a na leto je dokonalou voľbou
Krása
Vizážisti sa zhodujú: Táto farba rúžu pristane takmer každej žene a na leto je dokonalou voľbou
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Slováci, pripravte sa na
Domáce
Slováci, pripravte sa na ďalšiu vlnu pekla! Teplomery zaútočia na štyridsiatky, horúčavy potrvajú rekordný počet dní
Vojenský obvod na Záhorí
Domáce
Vojenský obvod na Záhorí zachvátili PLAMENE: Okolité obce v šoku, množstvo varovaní a valiaci sa dym!
Delfín urobil niečo nečakané
Zahraničné
Muž skočil v Chorvátsku do mora za delfínom: VIDEO To, čo nasledovalo po jeho záchrane, dojalo tisíce ľudí!
Padla jedna z najväčších
Zahraničné
Padla jedna z najväčších výhier histórie: Mega JACKPOT vo výške 800 miliónov má jediného víťaza!

Ďalšie zo Zoznamu