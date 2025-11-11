Ako nosiť široké nohavice?

Móda sa neustále točí v kruhu a široké nohavice sú dôkazom, že klasika nikdy úplne nezmizne. Po ére úzkych džínsov sa vracajú modely, ktoré nohám doprajú priestor, pôsobia ležérnejšie, no zároveň elegantne. Široké nohavice, či už v štýle baggy, wide-leg alebo palazzo, si získali obľubu pre svoje pohodlie a jednoduché kombinovanie.
Zatiaľ čo kedysi boli spájané najmä s deväťdesiatymi rokmi, dnes ich nosia módne influencerky aj minimalistky, ktoré milujú jednoduchosť a voľnosť. Kľúčom je naučiť sa ich nosiť tak, aby lichotili vašej postave a zároveň pôsobili prirodzene.
Typy širokých nohavic a komu pristanú
Široké nohavice dnes nájdete v toľkých variantoch, že sa v nich dá ľahko stratiť. Každý strih má však svoj charakter a dokáže úplne zmeniť siluetu. Stačí poznať pár zásad, ako si vybrať také, ktoré vám skutočne sadnú.
- Wide-leg nohavice sú klasika, ktorá nikdy nevyjde z módy. Majú rovné, voľné nohavice po celej dĺžke, a preto opticky predlžujú nohy aj celú postavu. Najlepšie vyniknú na vyšších ženách, ktoré ocenia ich plynulý tvar a elegantnú líniu. Ak ste nižšia, zvoľte model s vyšším pásom – ten dokáže zázraky, pretože opticky predĺži postavu a dodá jej ľahkosť.
- Baggy strih pôsobí ležérnejšie. Má voľnejšie boky aj stehná a hodí sa pre tých, ktorí uprednostňujú pohodlie a mladistvý vzhľad. Tento typ džínsov pristane predovšetkým štíhlejším postavám, ktorým dodá objem tam, kde je ho treba. Skombinujte ich s kratším topom alebo priliehavým tričkom, aby zostal zachovaný tvar tela.
- Palazzo nohavice sú ženské a elegantné, často s vysokým pásom a hladkou látkou, ktorá voľne splýva. Vďaka tomu sa hodia pre ženy s krivkami – zvýraznia pás a zároveň vyvážia boky aj stehná. Ak máte postavu typu hruška, palazzo strih je pre vás ideálnou voľbou. Pridajte zastrčenú košeľu alebo ľahký crop top a vznikne vyvážený, sofistikovaný outfit.
- Culottes sú vzdušné, pohodlné a siahajú približne do polovice lýtok. Pôsobia ležérne, no stále elegantne – obzvlášť v kombinácii s topánkami na opätku alebo so sandálmi. Drobnejším postavám pristanú najviac, ak zvolia vyšší pás a kratší top, čím opticky predĺžia nohy aj trup.
Tip na nákup: Chcete si vybrať ten pravý strih širokých džínsov, ktorý dokonale sadne vašej postave? Na e-shope www.10k.sk nájdete starostlivo vybrané modely značkových džínsov, topov a doplnkov, ktoré vám pomôžu vytvoriť štýlový a nadčasový outfit.
S čím kombinovať široké nohavice
Široké nohavice vyzerajú najlepšie, keď ich skombinujete s priliehavým alebo štruktúrovaným vrškom.
- Značkové crop topy alebo mikiny zvýraznia pás. Biele tričko, oversized mikina a tenisky tvoria ideálnu kombináciu pre pohodlný, no štýlový outfit.
- Sako s opaskom a zastrčená košeľa podčiarknu ženské krivky a vytvoria elegantnú siluetu. Široké nohavice s elegantnou košeľou a sako v neutrálnom tóne vytvárajú dokonalý smart-casual look. Doplňte minimalistické šperky a uzavreté topánky.
- Kožená bunda dodá celku šmrnc a vyváži objem nohavíc. Skúste tmavé wide-leg nohavice, saténový top, koženku a sandále na opätku. Celý look doplňte listovou kabelkou a výrazným šperkom.
Tip: Ak zvolíte oversized vršok, vždy dbajte na proporcie – napríklad krátka bunda alebo top po pás pomáha udržať vyvážený vzhľad.
Inšpirácia zo street style a ikon
Na uliciach módnych metropol vidíme, že široké nohavice sa stali základom moderného šatníka. Hailey Bieber ich kombinuje s oversize mikinou a opätkami, zatiaľ čo Zendaya volí elegantné sako a jednoduchý top. Ulice Kodane či Paríža ukazujú, že kľúčom je rovnováha. Kombinujte kontrasty, ale držte sa jednoduchosti.
- reklamná správa -