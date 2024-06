Kristína Svarinská sa stáva oficiálnou ambasádorkou Notina pre Slovensko

(Zdroj: Notino)

Spoločne s najväčším európskym e-commerce predajcom kozmetiky spájajú svoje sily a pre zákazníkov pripravujú atraktívne zážitky nielen z nakupovania. Kristína bude súčasťou kampane Feel Good, ktorej dlhodobým cieľom je spríjemniť zákazníkom online nakupovanie a uľahčiť im výber produktov pomocou najnovších technológií, aby sa cítili a vyzerali skvele v každej všednej situácii.

Notino je najľahšia cesta ku kráse a zdraviu, a zákazníci si tak môžu byť istí, že si nakupovanie, skúšanie a vyberanie nových produktov s modernými technológiami nielen užijú, ale aj budú skvele vyzerať a cítiť sa vždy sebavedome. „Feel Good pre mňa znamená, keď si dovolím cítiť sa slobodná a autentická v prežívaní. Keď sa smejem, sama alebo s priateľmi. Keď sa ponorím do mora, keď na mňa pečie slnko, keď docvičím, keď si dám ráno svoju ovsenú kašu, keď si dám dobrú kávu alebo čaj, keď ma objíme milovaná osoba, keď cítim ľahkosť žitia, keď sa spoja maličkosti všedných dní a môžem ich zdieľať s blízkymi,“ opisuje Kristína Svarinská.

Krása aj najnovšie technológie

Nakupovanie na Notine znamená nielen cítiť sa dobre a vyzerať dobre, ale aj používať najnovšie technológie. „Notino je beauty a wellbeing destinácia, kde sa z obyčajného nakupovania stáva zážitok. V našej aplikácii je množstvo nástrojov, vďaka ktorým si môžete napríklad zanalyzovať pleť alebo vybrať odtieň make-upu online. A ešte je to zábava. My tomu interne hovoríme „magic of tech“, ktoré prináša do vyberania a nakupovania hravosť a „feel good“ pocit,“ hovorí Head of Brand Management Notina Martina Juráňová.

V aplikácii Notino zákazníci nájdu aj virtuálne zrkadlo, v ktorom môžu skúšať najrôznejšie odtiene rúžov, líceniek alebo očných tieňov. „Nerada robím unáhlené nákupy, a preto nakupujem väčšinou to, čo presne potrebujem doplniť do zásob. Je to napríklad korektor YSL Touche Éclat Radiant Touch alebo Brazílsky Bum Bum Cream od Sol de Janeiro, či šampóny od Kérastase. Pokiaľ chcem ale skúsiť niečo nové, napríklad v líčení, pomôže mi s výberom skvele virtuálne zrkadlo v aplikácii. Počas chvíľky vyberiem odtieň, ktorý mi dokonale sedí, a nestane sa tak, že by som šliapla vedľa,“ dopĺňa Kristína Svarinská. Okrem moderných technológií, ktoré uľahčujú zákazníkom nákup z pohodlia domova, ponúka Notino široký výber produktov od svetových aj lokálnych značiek, kde každý nájde presne to, čo potrebuje.

Kristína Svarinská sa v priebehu kampane Feel Good objaví v televíznych spotoch, online na YouTube, TikToku a Facebooku a na billboardoch po celej republike. Okrem toho ju môžu jej fanúšikovia stretnúť v júli na festivale Pohoda, ktorého sa zúčastní spoločne s Notinom. „Keď sme hľadali ambasádorku, bola Kristína jasná voľba, pretože aj ona sama ten „feel good“ pocit prináša,“ hovorí Head of Brand Management Notina Martina Juráňová.

Základné informácie

Notino je najväčší európsky internetový obchod so širokou ponukou parfémov, kozmetiky a produktov pre zdravie. Spoločnosť bola založená v Českej republike v roku 2004 a postupom času sa stala jedným z najsilnejších hráčov v oblasti kozmetiky a elektronického obchodu. Notino v súčasnosti pôsobí na 27 európskych trhoch a ponúka svoje služby online a v 26 kamenných obchodoch. Je autorizovaným partnerom najväčších svetových kozmetických značiek, ako sú DIOR, Prada, Hermès, Versace, Lancôme, Gucci, Yves Saint Laurent, Estée Lauder a mnoho ďalších.

Portfólio Notino sa môže pochváliť neuveriteľnou ponukou viac ako 100 000 produktov od viac ako 2 500 značiek. Český kozmetický gigant ročne vybaví 19 miliónov objednávok a predá pritom viac ako 100 miliónov výrobkov. Počas vianočnej sezóny spoločnosť odosiela až 205 000 zásielok denne.

Cieľom Notina je sprístupniť svet krásy každému. Svoju víziu dosahuje vďaka bezkonkurenčne širokej ponuke výrobkov, atraktívnym cenám a výnimočným službám. Spoločnosť vyniká vynikajúcim zákazníckym servisom, rýchlym a spoľahlivým doručovaním objednávok, bezpečnými a modernými platobnými metódami a prehľadnými, zákaznícky orientovanými webovými stránkami. Jej služby oceňuje viac ako 24 miliónov zákazníkov v celej Európe.

