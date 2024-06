Slovak Telekom postupoval neexistujúce pohľadávky voči svojim klientom!!!

(Zdroj: Slovak Telekom )

Krajský súd v Bratislave dňa 18. 4. 2024 potvrdil, že Slovak Telekom, a.s. postupoval spoločnosti Platiť sa oplatí s.r.o. pohľadávky, ktoré nikdy neexistovali a zaviazal Slovak Telekom, a.s. na to, aby spoločnosti Platiť sa oplatí s.r.o. do troch dní od právoplatnosti súdneho rozhodnutia vrátil prijatú odplatu spolu s úrokom z omeškania z titulu bezdôvodného obohatenia.