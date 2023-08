Fanúšikovia v sobotu upchali diaľnicu pred východnou: Slováci šalejú z tohto muža

(Zdroj: Archív Andrea Kozáková)

Duchoň má úspech aj 40. rokov po smrti

Dicadelné predstavenie Na srdci mi hraj! má za sebou už desiatky predstavení, ktoré u divákov zožali veľký úspech. A niet sa čomu čudovať! Herecké obsadenie je hviezdne, výkony dychberúce. Legendárne hity hudobnej legendy zaspieval operný spevák Martin Gyimesi, ktorý si pre svoju autentickosť získal srdcia divákov. Diváci sa organizátorov chodia pýtať, či spieva na playback. Spevák dokonca zneistil aj samotnú Duchoňovu dcéru: „Ja som na tom predstavení bola už viac ako päťkrát. Rada sa chodím pozerať hlavne na Martina. Tá charizma, ktorú on má, veď to je čistý môj otec. Hlavne ten úsmev! S mojou maminou počas predstavenia do seba štucháme, lebo nechápeme, ako môže byť niekto taký autentický. On má jeho pohyby tak naštudované, že sme z neho v nemom úžase,” hovorí Dada Duchoňová. Martina Gyimesiho môžete najbližšie vidieť na multižánrovom hudobnom festivale Symfónia umenia .

(Zdroj: Archív Dada Duchoňová)

Navštívte muzikál aj vy

Divadelné predstavenie Na srdci mi hraj! má za sebou vystúpenia na amfiteátroch v rôznych mestách. Predstavenie divákov tak uchvátilo, že rýchlo nabralo na popularite a tvorcovia sa rozhodli pridať predstavenia v Bratislave aj na jeseň 2023. To však nie je všetko! Predstavenie plné hitov Karola Duchoňa si budete môcť užiť v repríze aj počas roka 2024, kedy obehne amfiteátre po celom Slovensku ešte raz. Vstupenky na jesenné predstavenia môžete zakúpiť už dnes.

(Zdroj: Archív Andrea Kozáková)

O Karolovi Duchoňovi

Karol Duchoň bol významný slovenský spevák a hudobník. Narodil sa 21. apríla 1950 v Galante. Jeho hlas bol unikátny, silný a plný, azda aj preto si získal priazeň poslucháčov nielen doma, ale aj v zahraničí. Medzi jeho najznámejšie sklady patrí Šiel šiel alebo Mám ťa rád, ktoré majú dnes na YouTube milióny zhliadnutí. Karol Duchoň zomrel 5. novembra 1985. Jeho piesne však znova ožili v muzikáli Na srdci mi hraj!, ktorý má naozaj autentického protagonistu.

- reklamná správa -