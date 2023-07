Leto ani zďaleka nekončí! Prehľad najlepších podujatí v auguste

(Zdroj: Pexels)

Za chvíľu sa nám letné prázdniny prehupnú do druhej polovice a tá je rovnako nabitá atraktívnymi podujatiami pre všetkých. Čakajú nás koncerty, festivaly, divadlo, športové akcie a samozrejme aj niečo pre našich najmenších. Pozrite si to najlepšie z ponuky letných podujatí z portfólia Predpredaj.sk.

Žákovic Open 2023

Rodinný festival v Trenčianskych Bohuslaviciach na začiatku Bošáckej doliny je tu opäť a bude sa konať posledný júlový víkend. Organizátori sa už teraz na vás veľmi tešia. Tak ako každý rok si aj tento pre vás prichystali zaujímavý program, ktorého hlavným ťahákom bude vystúpenie skupín HORKÝŽE SLÍŽE, HEX a PARA. Vstupenky za zvýhodnenú cenu zakúpite tu.

Zobraziť galériu (8) (Zdroj: Žákovic Open)

70 rokov Plochej dráhy v Žarnovici

(Zdroj: Martin Mesiarik)

Príďte zažiť plochodrážny víkend do Žarnovice. V sobotu 29. júla je na programe semifinálový boj Majstrovstiev Európy do 19. rokov a v nedeľu 30. júla preteky k 70 výročiu plochej dráhy v Žarnovici, na ktorých bude štartovať aj náš najlepší Martin Vaculík. Vstupenky si pohodlne kúpite aj z domu na Predpredaj.sk.

Jánošíkove dni 2023

Celý prvý augustový týždeň bude v znamení Jánošíkových dní v obci Terchová. 61. ročník tohto populárneho medzinárodného folklórneho festivalu sa bude konať 2. – 6. augusta 2023 a už vyše dvesto rokov tvorí jednu z najcharakteristickejších živých súčastí našej širokospektrálnej kultúry a umenia, v historicky krajne zložitých existenčných časoch dokázala burcovať národné povedomie do boja za ľudskú spravodlivosť a proti poníženiu, zrade a útlaku.Program bude plný speváckych, tanečných a divadelných vystúpení v podaní Terchovskej Muziky, kapely Arzén, Cigánskych Diablov a mnohých ďalších. Vstupenky sú dostupné na Predpredaj.sk



Goran Karan & Vagabundo Acoustic Band

(Zdroj: CULTUS Ružinov)

Slávny tenor z Jadranu, Goran Karan, bude opäť spievať známe chorvátske melódie v Ružinovskom amfiteátri. Jedna z najväčších hudobných hviezd Chorvátska, so svojím zamatovým hlasom a akustickou kapelou Vagabundo, zaspieva naživo už 3. augusta 2023 v bratislavskom Ružinove. Koncert sa koná exkluzívne pod holým nebom v Amfiteátri pri Štrkoveckom jazere o 19:00 hod. Vstupenky sú dostupné v sieti Predpredaj.sk.

David Garrett – Iconic tour 2023

Po úspešnom turné „Alive-my Soundtrack“ v roku 2022 s 32 koncertami v 11 krajinách otvára huslový virtuóz David Garrett novú kapitolu s názvom ICONIC. Tá je inšpirovaná legendárnymi huslistami, ktorých skvosty a melódie nadchli Davida Garretta už ako dieťa. V spracovaní pre husle, gitaru a orchester (Francka van der Heijdena a Davida Garretta) môžeme počuť hudbu Bacha, Dvořáka, Glucka, Kreislera, Mendelssohna, Schumanna a ďalších. David Garrett zahrá tento koncert prvýkrát v triu spolu s gitarou, basgitarou a 21 členným orchestrom už 11.8. na zámku v Slavkove u Brna. Vstupenky nájdete tu.

Grape Festival 2023

(Zdroj: Grape Festival)

12. ročník multižánrového festivalu sa uskutoční opäť na letisku v Trenčíne. 6 pódií, vyše 80 účinkujúcich, indie pop, elektro, DnB, hip hop, techno, house, minimal. Grape je iba raz v roku, tak ak nechcete počúvať od kamarátov ako bolo, dobehnite 11.-12.8. do Trenčína.Hlavnými hviezdami aktuálneho ročníka budú Foals, Yungblud a Moderat. Keďže festival býva pravidelne vypredaný, neváhajte a zabezpečte si svoj lístok včas na Predpredaj.sk.

Power Folk Metal Night

Priaznivci power-folk metalu sa môžu tešiť na skutočnú lahôdku. Už 16. augusta sa na svojej veľkej gumenej kačičke do bratislavského MMC doplavia ALESTORM. A bude to poriadna P.A.R.T.Y. Pri slovenskom vylodení im budú sekundovať ELVENKING spolu s domácim zastúpením v podobe ACHSAR. Vstupenky sa rýchlo míňaju, preto neváhajte a zabezpečte si tú svoju čo najskôr tu.

Konkoly Open Air 2023

Kto má chuť sa poriadne vytancovať, nemal by chýbať na Konkoly Open Air 2023. Tanečné topánky majte pripravené 18.8., vydržať vám musia do 20.8. a do GPS si zadajte Strelnicu pri jazere Konkoly v Hurbanove. Do tanca vám zahrá viac ako 60 drum’n'bassových DJov z celého sveta. Vstupenky za zvýhodnenú cenu nájdete iba v sieti Predpredaj.sk.

Dračie dni 2023

(Zdroj: Dračie dni)

Rozprávkové podujatie pre celú rodinu Dračie dni úspešne odštartovalo letnú sezónu na konci júna na hrade Červený Kameň a pokračovalo na Budatínskom hrade. V auguste máte možnosť zažiť túto výnimočnú rozprávku ešte 5.-6.8. na Smolenickom zámku a potom 19.-20.8. premiérovo na Bratislavskom hrade. Návštevníci sa môžu tešiť na dobrodružstvá Dráčika Arnošta a jeho kráľovských priateľov. Vstupenky sú ešte dostupné aj v Predpredaji a kúpou vstupenky online si zabezpečíte pohodlný vstup do rozprávkového sveta bez čakania.

Family Festival 2

Zažite výnimočný rodinný festival s vašimi najdrahšími v šamorínskom lesoparku Pomlé už 12.8.2023. Na Family festivale bude mnoho atrakcií ako balónové kreácie, maľovanie na tvár, 15 roztomilých maskotov, fotozóna a destká diskotéka. Okrem toho sa môžete tešiť na vystúpenia populárnych skupín ako Tárajko a Popletajka, Brandnyúl, Apacuka zenekar a afterparty s Reném Rendym a jeho Cicobandom. Vstupenky za zvýhodnenú cenu kúpite len v sieti Predpredaj.sk.

Lodenica 2023

(Zdroj: Lodenica)

S letom sa rozlúčime tradičným folk-country festivalom Lodenica na Zelenej vode pri Novom meste nad Váhom, tentokrát so skutočne hviezdnym obsadením. Posledný augustový víkend bude patriť hudbe Jaromíra Nohavicu, Čechomoru, Věri Martinovej a mnohých ďalších. Vstupenky sú dostupné v sieti Predpredaj.sk.

Štúdio L+S

Štúdio L+S je divadlo s tridsaťročnou tradíciou, ktorú výrazne ovplyvnilo pravidelné hosťovanie toho najlepšieho z českých divadelných scén a avantgardných súborov, ako aj hudobné programy. A keďže v Štúdiu L+S nepoznajú divadelné prázdniny, tak ak by ste sa chceli schladiť v príjemnom klimatizovanom prostredí a dobre sa zabaviť na niektom z predstaví, stačí si vybrať z ich aktuálnej ponuky na stránke Predpredaj.sk.

Zobraziť galériu (8) (Zdroj: Predpredaj.sk)

- reklamná správa -