RADÍME: Pri cestovaní lietadlom treba skontrolovať platnosť pasu aj veci v batožine

Na vstup do niektorých krajín nestačí mať len platný pas, ale dĺžka platnosti musí byť aj niekoľko mesiacov po prílete do krajiny. V rámci Európskej únie a vo vybraných krajinách môžu dospelí aj deti cestovať na občiansky preukaz, pri ceste mimo EÚ musí byť aj dieťa držiteľom platného cestovného pasu. Upozornila na to špecialistka pre vzťahy s verejnosťou bratislavského letiska Veronika Tóthová.