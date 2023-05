Znížte si mesačnú splátku na hypotéke. Poznáme viaceré dostupné možnosti.

Predĺženie doby splatnosti aktuálnej hypotéky. Najjednoduchším spôsobom, ako si znížiť mesačnú splátku je predĺženie doby splatnosti. Hornou hranicou, na ktorú si berú bankoví klienti úver na bývanie je spravidla obdobie 30 rokov. Pri modelovom príklade hypotéky vo výške 100 tis. eur, ktorú si človek vzal pred troma rokmi s mesačnou splátkou 326 eur by podľa aktuálnych úrokových sadzieb platil mesačne 463 eur. Predĺžením doby splácania o rovnaké obdobie, t. j. o tri roky by ušetril na splátke 26 eur, čo je pri trojročnej dobe fixácie úspora až vo výške 936 eur. Týmto krokom sa však klientovi zvýši celková suma preplatenia hypotéky.

Mimoriadna splátka hypotéky. V prípade, že má klient dispozícii nejaké úspory, je možné ich využiť práve za účelom zníženia istiny úveru na bývanie, čo sa pozitívne premietne aj do nižšej mesačnej splátky. Pokiaľ by klient disponoval úsporami vo výške napríklad 10 tis. eur, ktoré použije ako mimoriadnu splátku, v modelovom prípade 100 tisícovej hypotéky, ktorú spláca tri roky by to predstavovalo zníženie mesačnej splátky o 51 eur a celkovú úsporu počas 3-ročného obdobia fixácie úsporu na úrovni 1836 eur.

Online žiadosť o hypotéku. Znížiť si úrok, a tým aj mesačnú splátku na novom úvere na bývanie možno aj prostredníctvom vyplnenia žiadosti o hypotéku online prostredníctvom bankovej aplikácie.

Energeticky úsporné bývanie. Získať nižšiu úrokovú sadzbu na hypotéke je možné aj v prípade, že nehnuteľnosť patrí medzi energeticky úsporné budovy. Stačí k žiadosti doložiť energetický certifikát.

Hypotéka s protivkladom. Ďalším riešením môže byť hypotéka s protivkladom v podobe termínovaného vkladu resp. vkladov od viacerých rôznych majiteľov, ktorí prenesú do banky svoje aktuálne úspory. Vďaka tomu získa žiadateľ o hypotéku zľavu z úrokovej sadzby.

Výška zľavy je závislá od výšky úspor, pričom platí, že čím vyššie úspory klient do banky prinesie, tým vyššiu zľavu, a to až do výšky 2 %, môže získať. Takéto riešenie pripadá do úvahy nielen pri čerpaní nového úveru na bývanie, ale aj refinancovaní už existujúceho.

