Toto sú TOP poznávacie zájazdy v Európe. Spoznajte ich aj vy.

Zmocňuje sa vás cestovateľská horúčka? Čo poviete na poznávanie európskych krás vo veselom Taliansku, farebnom Portugalsku, vášnivom Španielsku, elegantnom Francúzsku či skvostnej Škandinávii? Všetky sú totiž predurčené na príťažlivú dovolenku so špecialistami- sprievodcami na vybranú destináciu.

Akousi čerešničkou na tejto „európskej torte“ sú i Faerské ostrovy a Island, síce netypické, ale svojou divokosťou jednoducho neodolateľné.

Európa je ako farebná paleta, ktorej príroda namiešala milióny skvostov, čo lákajú všetkých „lovcov pokladov“. Dovolenka v európskom rytme zaručuje, že aktívne spoznáte jej pôsobivý šarm, legendy i realitu také ľudské svojim tvarom a také nadľudské vo svojich rozmeroch, že každá krajina vás nadchne inak. Zoznámte sa s miestami, kde more, hory a história majú k sebe veľmi blízko.

Taliansko

Večne inšpiratívne Taliansko dráždi ľudskú fantáziu už od čias, keď azda vznikol Rím. Je celkom jasné, že sa tu nevyšantila len príroda, ale svoje učinila aj veľká Rímska ríša. Uprostred úrodných polí, vína, olív, hôr a mora povstali tie najkrajšie mestá. Veľký Rím, dokonalá Florencia, pôvabné Benátky, nespútaný Neapol či módne Miláno na jeden krát určite nestačia.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Satur

Sardínia, Sicília, Ischia alebo Capri sú obľúbené nielen na leňošenie, ale i poznávanie. Dlhú históriu ukrývajú v sebe všetky talianske prístavy, od ktorých sa odrazili lode za tým najväčším dobrodružstvom, aby tak podčiarkli slávu veľkej ríše. Taliansko bez vína a vynikajúceho jedla by nebolo Talianskom, preto ochutnajte všetko čo vám pristane na tanieri. Na záver určite „zhrešte“ sladkým pokušením v podobe zmrzliny či croissantom plneným pistáciovou plnkou.

Spoznaj naše Talianske zájazdy

Portugalsko

Portugalsko je na poznávanie dokonale stvorené. Nesie sa nielen v duchu námorníkov a ich výprav, ktoré doviedli ľudstvo k novému poznaniu, ale sľubuje aj skvelé víno a gastronómiu. Na mape Portugalska sa pri Atlantiku hrdo vyníma Lisabon. V pestrej mozaike ulíc spoznáte jeho vôňu, pouličný ruch, ktorý sa však nesie celkom pohodovo a stavby, čo vynikajú námornou architektúrou.

Nezabudnite na čarovné Porto, ktorému kraľuje to slávne Portské víno, rieka Douro a uličky, po ktorých kráčal „najväčší moreplavec“ – Henrich, ktorý sa síce nikam neplavil, ale on spustil námorný ošiaľ za poznaním. Portugalské ostrovy Madeira a Azory sú stelesnením zelene, kvetov, večnej jari, kde vládne magický pokoj, ktorý sem-tam naruší šumiaci Atlantický oceán.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Satur

Spoznaj naše Portugalské zájazdy

Francúzsko

Ak hľadáte všetky lákadlá sveta, stačí zájsť do Francúzska, lebo tejto krajiny sa snáď ani nedá nabažiť. Donekonečna vás bude fascinovať jeho hlavné mesto Paríž, ktoré je metropolou čo svojou rozmanitosťou vo vás vyvolá romantiku, ako i štipku nostalgie za „érou z čias krásnej Angeliky“. No nadchne vás pre monumentálnosť, pričom budete mať pocit, že je stále pupkom sveta, ktorému vládne nejaký ten „slávny kráľ Ľudovít“. Zaručene na vás zapôsobí Azúrové pobrežie, Provensálsko, Alpy, mestá plné čarovných uličiek, zámky, kláštory, omamná fialová vôňa od jari až do leta či olivové háje a polia.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Satur

Spoznaj naše Francúzske zájazdy

Španielsko

Španielsko je krajina, ktorá očarí rozmanitosťou a atmosférou pre zážitok z poznávania pravého španielskeho života. Dajú sa tu nájsť dlhé slnečné pláže, horské masívy a údolia, tiché mokrade, pustatiny kde rastú len opuncie ako i dokonalé saharské scenérie s naviatym bielym pieskom. Krajina ležiaca medzi Stredozemným morom a Atlantikom má všetko, čo si človek, ktorý chce poznávať, môže priať.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Satur

Svoje divy sveta hrdo ukazuje Barcelona, Malaga, Valencia, Sevilla alebo hlavné mesto Madrid ležiaci v srdci Pyrenejského polostrova. Každý kúsok zeme je nabitý historickými udalosťami. Pomaranče, flamenco, Picasso, víno, Gaudí, FC Barcelona, či poznávanie ostrova Tenerife s oddychom na pláži je v tomto prípade ako tým najlepším „tapas“, kde máte naservírované všetky chute Španielska.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Satur

Poznávacie zájazdy do Španielska

Škandinávia

Objavte Škandináviu, ktorá je stále tak trochu zahalená v rúšku tajomna. Je plná nádherných lesov, čistých jazier i riek, mohutných zaľadnených pohorí, dlhých hlbokých fjordov a v rámci celej Európy má najlepšie zachovaný pôvodný ráz. Aj keď sa možno na prvý pohľad zdá, že Škandinávci pôsobia trochu chladno, v skutočnosti sú priateľskí a ústretoví. Uistí vás o tom napríklad Štokholm, ktorý sa považuje za najkrajšie európske severské mesto. A veru je tu čo obdivovať. Je plný zelene, parkov, múzeí a pritom nemáte pocit, že ste v meste.

Vraj najkrajšou krajinou Európy je zas Nórsko. S istotou je však krajinou s najvyššou životnou úrovňou a to nielen v rámci Európy. Ak zavítate do Nórska, nestačí vidieť iba jeho hlavné mesto Oslo, ktoré je obklopené početnými ostrovmi a lesnatými kopcami, pretože tým pravým Nórskom je ešte nedotknutá, príroda - fjordy, vodopády, ľadovce a pobrežie s neopakovateľnými drevenými domčekmi.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Satur

Najšťastnejší ľudia na svete, Malá morská panna, Hans Christian Andersen z ostrova Fyn a nekonečný liberálny spôsob života sú presne to, čo vystihuje Dánsko. Atraktívny Jutský polostrov, na ktorom sa rozprestiera dve tretiny dánskej rozlohy a hlavné mesto Kodaň je stelesnením všetkého dánskeho, ktoré môžete spoznávať cez históriu, Legoland, zámky a prístavy.

Potomkovia hrdých Vikingov obývajú malú republiku uprostred Atlantiku, ktorá svojou drsnou krásnou nemá obdoby. Island vytvorený obrovským množstvom lávy je krajinou Elfov, búchajúcich vulkánov, čo nesú krkolomné názvy, ľadovcov, gejzírov, pri ktorých zažijete nádherné a veľkolepé predstavenie. Zážitkové kúpanie v termálnych prameňoch je sladkým ničnerobením, ktoré dodá vašej dovolenke na Islande fantastický severský punc.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Satur

Ak túžite spoznať miesto, kde počuť iba ticho, vyberte sa na Faerské ostrovy. Napriek odľahlej polohe a členitému terénu je cestovanie po súostroví vďaka novej infraštruktúre už dnes jednoduché. Kdekoľvek sa ocitnete, čakajú vás úžasné výhľady na dramatické pobrežie Atlantiku, úchvatné skalné útvary ako Drangarnir, domy s trávnikovou strechou, kopce také zelené ako pistáciová zmrzlina, útulné hlavné mesto Tórshavn a samozrejme všade samé ovce.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Satur

Poznávacie zájazdy Škandinávia

Ak vás európske poznávanie zaujalo, vydajte sa do sveta s CK SATUR, ktorá vám zabezpečí celý balík služieb a užívať si tak môžete nekonečné poznávanie, lebo na starostlivosť od CK SATUR nemá nikto! Ktorúkoľvek krajinu si vyberiete, sprevádzať vás bude náš skúsený sprievodca špecializovaný na danú krajinu.

- reklamná správa -