Už stačilo! Telefonovanie, alkohol... Kedy sa slovenskí vodiči poučia? Volkswagen sa TAKTO pokúsi pomôcť

Niet dňa, kedy by na Slovensku nedošlo k úplne zbytočnej dopravnej nehode. Je čas, aby sa slovenskí vodiči and sebou zamysleli. Volkswagen Slovensko chce prispieť bezpečnosti na našich cestách cez projekt Slováci za vwolantom.

Akí sme za volantom? Ale úprimne! Bez prikrášľovania. Chceme poznať, aká je realita. Iba tak sa totiž môžeme pohnúť ďalej. Volkswagen spúšťa projekt, na ktorého začiatku stojí jedinečná reportáž o alkohole za volantom. Vznikla v spolupráci s redakciou magazínu Auto motor a šport a traja dobrovoľníci v nej jazdili pod vplyvom alkoholu. Samozrejme, v kontrolovaných podmienkach, pod dohľadom polície, dopravného psychológa a profesionálneho inštruktora.

Video z reportáže nájdete na stránke http://www.slovacizavwolantom.sk/, kde je aj jednoduchý dotazník pre motoristov. Skúma ich zvyky, zlozvyky a štýl jazdy. Vyplňte ho a pošlite svojim známym. Na základe jeho výsledkov sa totiž určí smer, ktorým bude projekt Slováci za vwolantom napredovať. Alkohol totiž nie je jediný problém na slovenských cestách. Problémov je oveľa viac – esemeskovanie, hlasovky, sledovanie storiek a celková nepozornosť za volantom. Pritom stačí sekunda a môže sa stať tragédia.

Z každodenných správ a často aj z vlastných ciest vieme, že dopravné nehody sú na dennom poriadku. Niekedy ide o ťukance z nepozornosti, inokedy sú následky oveľa vážnejšie a okrem paralyzovanej dopravy trpia aj ľudia. Tí, čo nehodu spôsobili, ale aj ich nevinné a nič netušiace obete. A vyzerá to tak, že slovenskí motoristi sú nepoučiteľní, pretože často pri nehodách úraduje aj alkohol. Napriek tomu, že sa z alkoholu nedávno stala celospoločenská téma a naplno sa ukázalo, koľko nešťastia môže pár pohárikov spôsobiť, vyzerá to tak, že s naším svedomím to nepohlo. Kým totiž v správach vidíme každý deň jeden alebo dva prípady, v skutočnosti ich príslušníci polície riešia denne desiatky – nezávisle od miesta, dňa či hodiny.

Často sa do nebezpečných situácií dostávame aj nedbanlivosťou, prípadne tým, že necháme svoje emócie, aby ovládli náš štýl jazdy. Agresivita za volantom je magnetom na krízové situácie. Štatistiky nehôd sa nezlepšujú a kým nie je počet smrteľných nehôd na ceste rovný nule, vždy je za čo bojovať.

Akí teda sme za volantom? Skúsme si vstúpiť do svedomia. Dotazník, ktorý pripravil Volkswagen Slovensko, nám k tomu pomôže. Na konci výskumu dostanú všetci jeho výsledky. Cieľom je poukázať, koľko ľudí má rôzne zlozvyky za volantom a ako veľmi pravdepodobné je, že vodiči nachádzajúci sa okolo vás možno práve nedáva pozor, čo sa deje naokolo.

Ešte raz vás prosíme, zapojte sa na www.slovacizavwolantom.sk. A pre všetky novinky zo sveta Volkswagenu sledujte www.volkswagenblog.sk.

- reklamná správa -