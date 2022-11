Vlastný biznis lacno a rýchlo? Naštartovať ho môžete už dnes

Naštartovať vlastné podnikanie je pre mnohých cieľom, vďaka ktorému sa budú môcť konečne venovať tomu, čo ich napĺňa, a byť sami sebe pánom. Založiť si biznis pritom vôbec nemusí byť také náročné a drahé, ako by sa mohlo zdať.

Ťažšie časy sú zároveň príležitosťou

Žijeme v turbulentnej dobe, ktorá so sebou prináša negatíva, ale aj podnikateľské príležitosti – napríklad v podobe menšej konkurencie ako v stabilnejšom období. Jednou z najpopulárnejších sfér podnikania sa v poslednom čase stala oblasť e-commerce, ktorá zažila rozmach počas pandémie. Počas nej boli ľudia na online nákupy doslova odkázaní, a ak chceli kúpiť niečo iné, ako napríklad potraviny či lieky, nemali veľmi na výber. Podľa Eurostatu takto minulý rok nakupovalo až 75 percent Slovákov od 16 do 74 rokov.

Na nákupy cez internet si ľudia zvykli a ostali im do veľkej miery verní aj dnes. A hoci na trhu existujú dominantné online obchody, momentálne sa paradoxne podľa dát Shoptetu viac darí menším e-shopom s dobrým prístupom k zákazníkovi a často aj s originálnou ponukou. Práve tento typ online obchodov získava čoraz väčší podiel na celkovom obrate slovenskej e-commerce.

Začať sa dá aj popri práci

Hlavnou výhodou podnikania v e-commerce je, že sa mu môže venovať vlastne každý. „Otvorenie obchodu je z technickej stránky otázkou niekoľkých dní a netreba naň už ani veľa peňazí. U nás v Shoptete sa mesačné paušály začínajú už na 13 eurách,“ hovorí Ivo Mrena, Country Lead Shoptet pre Slovensko. Netreba pritom nič kódovať ani zamestnávať programátora, všetko zvládne aj bežný človek, ktorý sa pohybuje v online prostredí. Toto je obrovský posun oproti desiatim rokom do minulosti, keď otvorenie e-shopu vyžadovalo podstatne viac prostriedkov aj času.

„Mnoho e-shoperov začína podnikať popri práci. Zistia, čo všetko vlastný biznis zahŕňa, či ich táto práca baví a napĺňa a takisto či je o ich ponuku záujem. Pritom majú stále istotu pravidelného príjmu,“ vysvetľuje Ivo Mrena. Samozrejme, asi každý ocení aj zárobok k platu navyše. A zatiaľ čo pre niektorých ľudí ostane e-shop skôr ako hobby a možnosť privyrobiť si, tí ambicióznejší a úspešnejší sa časom stanú podnikateľmi na plný úväzok, neraz začnú sami zamestnávať ďalších ľudí a neskôr dokonca expandujú za hranice Slovenska.

Mať vlastný e-shop je krásna práca, ktorá je veľmi komplexná, a ak chcete byť úspešní, musíte sa stále vzdelávať, skúšať nové veci, nebáť sa experimentovať. „E-shoperom sa snažíme pomáhať aj v tejto oblasti. Chceme, aby boli úspešní, preto im v rámci Shoptet Univerzity zadarmo prinášame rady od top odborníkov z rôznych oblastí e-commerce – či už ide o cenotvorbu, SEO alebo napríklad marketing,“ hovorí Ivo Mrena. Odmenou za snahu e-shop posúvať ďalej je finančná nezávislosť, možnosť rozhodovať sa samostatne bez dozoru šéfa či flexibilnosť a možnosť pracovať, kedy a neraz aj odkiaľ človek chce.

Vyberte si to, čo máte radi

„Drvivá väčšina našich e-shoperov má k oblasti svojho podnikania vzťah. Psičkár si otvorí obchod s granulami, športovci so športovým oblečením, sklár so svojimi sklárskymi výrobkami. Tento spôsob je ideálny, pretože ide o niečo, čo ich zrejme bude baviť a napĺňať dlhý čas. Časom sa prehlbujú aj ich vedomosti o danej problematike a vedia kupujúcim naozaj dobre poradiť. To nemusí byť bežné v obrovskom e-shope, kde kúpite pomaly všetko od vitamínov po kosačku,“ vysvetľuje Ivo Mrena.

Ak človek nemá celkom predstavu, môže racionálne hľadať dieru na trhu, popýtať sa napríklad známych na produkty, ktoré mali problém online zohnať. Viac o aktuálnych trendoch na Slovensku, ale aj vo svete prezradí napríklad Google Trends.

Niektorí e-shoperi sa takisto snažia odhadnúť budúci dopyt ľudí po tovare. Príkladom môžu byť rúška či antibakteriálne prípravky v čase, keď sa pandémia ešte len začínala, alebo elektrické výhrevné telesá na jar, keď sa začalo hovoriť o ruskom útoku na Ukrajinu. Pri výbere všetkých druhov tovaru však platí, že treba vedieť, kde a ako ho budete skladovať a ako expedovať.

Vlastný e-shop za pár dní

Ak uvažujete o vlastnom e-shope, teraz je ten správny čas premeniť sny na realitu. Vďaka Shoptetu môžete mať vlastný obchod otvorený za pár dní, a to bez veľkých investícií. Zvládnete to úplne sami, aj keď nemáte skúsenosti s e-shopmi. Ak by ste si s niečím nevedeli poradiť, k dispozícii je rýchla a efektívna zákaznícka podpora Shoptetu. Množstvo skúseností a cenných rád od tisícok podnikateľov môžete nájsť aj vo facebookovej skupine Shoptet Poradna.

S nadštandardným grafickým či technickým riešením pre váš e-shop pomôžu odborníci na danú problematiku spomedzi Shoptet partnerov. Okrem toho sa vďaka Shoptet Univerzite môžete o e-commerce neustále vzdelávať a starať sa o to, aby váš biznis fungoval čoraz lepšie a lepšie.

