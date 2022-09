Zamestnajte sa v odbore, ktorý prežije každú krízu

Prečo online marketing len tak ľahko nevymizne?

Pri hľadaní odpovede na túto otázku je dobré pripomenúť, čo vlastne považujeme za marketing. Na internete nájdete množstvo definícií slova „marketing,“ ktoré sa líšia v malých detailoch. Z veľkej časti sa však zhodujú v dvoch bodoch:

- Marketing slúži na identifikáciu, zabezpečenie a ovplyvnenie dopytu po tovare a službách.

- Jeho cieľom je získať a udržať si zákazníkov, aby predaje tovarov a služieb dosiahli svoje maximum.

Asi vás netreba veľmi presviedčať, že obchodná činnosť a s ňou spojený boj o zákazníka tu budú ešte dlho. Obchod bol na svete skôr ako samotné peniaze a nie je dôvod, aby zrazu prestal fungovať.

Pokiaľ ide o online marketing, stále hovoríme o podobných metódach a princípoch, avšak v digitálnom svete. Internetové prehliadače a sociálne siete do sveta marketingu priniesli takmer neobmedzené možnosti. Presun ľudí do online priestoru umožnil sledovanie správania spotrebiteľov, ktoré posunulo efektivitu marketingových stratégií na novú úroveň.

Keď sa pozriete na trendy svetových trhov a obchodovania, nenájdete ani náznak ústupu od digitalizácie – práve naopak. Umelá inteligencia, virtuálna realita, metaverzum či NFT. To je iba zlomok technológií, ktoré sa v poslednej dobe dostávajú do popredia a vplývajú aj na obchod a marketing.

Umenie prispôsobiť sa novým trendom

Digitálny marketing nie je určite na ústupe a podobná situácia by nemala v blízkej budúcnosti ani nastať. Pohľad na aktuálny stav pracovného trhu vás dokonca presvedčí o opaku. Keď si na portáloch, ako profesia.sk či pretlak.sk pozriete kategórie zamerané na online marketing, objavia sa stovky voľných pracovných miest.

Ani strach z neistoty v zamestnaní počas ekonomickej krízy nie je v prípade digitálneho marketingu veľmi opodstatnený. Pandémia COVID-19 nám odhalila zaujímavý trend, keď odrazu vzniklo množstvo ponúk práce v oblasti online marketingu.

Naša spoločnosť je už veľmi zvyknutá na internet a digitálne technológie. V prípade krízy s ich využitím nachádzame pohodlné, efektívne a bezpečné riešenia.

Posledné roky ukazujú, že kľúčom k úspechu je schopnosť prispôsobiť sa novým trendom. Práve na to by ste sa mali sústrediť aj vy. Stále sa zaujímajte o vývoj nových technológií vo vašej oblasti. Snažte sa pochopiť, ako fungujú a ako by ste ich vedeli využiť na efektívnejšie dosiahnutie svojich cieľov.

Vzdelávanie vám pomôže preraziť na trhu

Mnohí si myslia, že keď v mladosti prešli vysokou školou a získali titul, vzdelávanie sa pre nich skončilo a zvyšok života bude len o práci. Neurobte túto chybu aj vy. Ak sa budete snažiť budovať kariéru na vedomostiach spred 5, 10, 20 či viac rokov, prevalcuje vás konkurencia s modernými technológiami.

Nemusíte venovať niekoľko rokov opakovanému štúdiu vysokej školy. Digitálna Univerzita pre vás pripravila polročný kurz zameraný na online marketing. Ide o komplexný kurz, ktorý vám prostredníctvom teoretických prednášok v kombinácii s prácou na projektoch poskytne aktuálne informácie z oblastí, ako:

online reklamné kampane,

SEO,

vytváranie efektívnej marketingovej stratégie,

tvorba webu a eshopu,

budovanie brandu,

tvorba kvalitného obsahu,

copywriting,

e-mail marketing,

grafický dizajn,

využitie sociálnych sietí,

psychológia v marketingu,

softskills v marketingu.

Počas 16 celodenných prednášok vám bude prednášať 32 odborníkov na jednotlivé časti digitálneho marketingu. Následne budete s mentormi pracovať na reálnych projektoch. Nakoniec po záverečnej skúške vo forme online testu dostanete certifikát a môžete sa pustiť do práce s novými vedomosťami.

Tip

Prednášky si môžete vybrať v osobnou formou alebo ako live-stream so záznamom. Vďaka tomu sa dá štúdium pohodlne zvládať aj popri práci.

Chcete aj celosvetovo uznávaný MBA titul?

Digitálna Univerzita ponúka aj možnosť ročného štúdia , ktoré je ukončené obhajobou práce. Počas dvoch semestrov prehĺbite svoje znalosti z oblasti marketingu a podnikania. Úspešní absolventi získajú plnohodnotný diplom poskytovaný Varšavskou Univerzitou Manažmentu a s ním aj svetovo uznávaný titul MBA.

Na držanie kroku s dobou vám však plne postačí aj kratšie štúdium na Digitálnej Univerzite. Registrácia na 6. ročník polročného kurzu končí už čoskoro 30. septembra.

