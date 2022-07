Viete aké triky používajú podvodníci v lete? Prinášame veľký prehľad!

Pán Juraj s priateľkou Vilmou sa rozhodli ísť po 2 rokoch na dovolenku v Taliansku. Keďže sú mladí a rečovo zdatní, zakúpili si letenky, cez rezervačný portál rezervovali hotel pri pláži s výhľadom na more a na letisku si prenajali auto. Všetko zaplatili platobnou kartou. Na rezerváciu auta použili kreditnú kartu a priplatili si aj poistenie tzv. full insurance. Ako to však v takýchto prípadoch môže dopadnúť, hotel bol v tmavej uličke a izba absolútne nezodpovedala popisu na internete. Izbu si nafotili a z hotela odišli. Následne žiadali o vrátenie peňazí, ale hotel to odmietol. Odvolával sa na podmienky rezervácie, kde bolo uvedené, že ide o nestornovateľnú rezerváciu. Juraj sa však obrátil na svoju banku, ktorá mu kartu vydala, s prosbou o pomoc pri riešení reklamácie. Banka vyriešila reklamáciu v Jurajov prospech, keďže predložil dôkaz, že služby neboli skutočne dodané v kvalite a rozsahu v akom obchodník deklaroval. “Takýchto príbehov sa cez leto udeje dosť, nie každý má však šťastný koniec ako ten Jurajov. Na vlastnej koži sa presvedčil o výhodách platby kreditnou kartou. Ide nielen o rýchly, pohodlný a bezpečný spôsob platby, ale klienti získajú práve výhodu v podobe možnosti reklamácie,” hovorí Miroslava Vráblová, vedúca Tímu podpory kartových transakcií vo VÚB banke.

Tipy ako nenaletieť

1. Pracujte s limitmi na karte

Či kartu používate na nákupy pravidelne alebo len občas, odporúčame nastaviť si internetový limit na nízku alebo nulovú hodnotu. Zvýšte si ho tesne pred platbou. Pred odchodom na dovolenku si nastavte limit pre platby kartou alebo výber z bankomatu.

2. Fyzickú kartu nahraďte kartou v mobile

Ak sa vám nechce nosiť peňaženku na pláž, môžete si kartu nahrať do mobilu alebo hodiniek. Takéto transakcie sú bezpečné, údaje o karte sú šifrované rovnako ako sú chránené aj vaše osobné údaje.

3. Nepožičiavajte kartu deťom

Za podvodmi na internete nemusia byť len hackeri. Často rodičia požičajú deťom kartu, aby si nakúpili hry alebo aplikácie. Ak si deti dôkladne neprečítajú obchodné podmienky alebo jednoducho súhlasia s opakovanými platbami, následne môžete byť nemilo prekvapení pri kontrole svojho účtu.

4. Kreditka ako vhodný partner na dovolenku

Plánujete si na dovolenke požičať auto? Budete potrebovať kreditku. Mnohé car rental spoločnosti akceptujú len kreditné karty, ak ju nepredložíte, auto vám spoločnosť nemusí prenajať. Kreditka vám taktiež prináša výhodné cestovné poistenie pre držiteľa a spolucestujúcich.

5. Bezpečne a výhodne nakupovať v zahraničí

Za tovar a služby je dobré platiť kartou. Nemusíte hľadať zmenárne, platiť poplatky za výber hotovosti. Odporúčame pri platbe kartou zvoliť možnosť zaplatiť v domácej mene. Tento spôsob je výhodnejší, ako si nechať prepočítať transakciu obchodníkom na eurá.

Pri platbe za ubytovanie alebo letenky použite kartu. Zrušila vám letecká spoločnosť let alebo poskytovateľ služieb vás neubytoval? V prípade, ak ste zaplatili kartou a neuspejete u obchodníka, banka vám pomôže s vybavením reklamácie.

6. Pozor na skimming

Pri platbe kartou - najmä mimo Európy - nezabúdajte byť opatrní. Skimming je praktika, ktorá kopíruje dáta z karty. Platobnú kartu preto nikdy nedávajte z ruky a pri zadávaní PIN-u si zakrývajte klávesnicu druhou rukou.

7. Pozor na poplatky

Prevádzkovateľ bankomatu v zahraničí si účtuje poplatky, ktoré vaša banka nevie ovplyvniť. Ešte pred potvrdením výberu vás bankomat upozorní na výšku poplatku. Odporúčame využívať bankomaty tých inštitúcií, ktoré si poplatok neúčtujú.

8. Vezmite si na dovolenku viac kariet

Do zahraničia odporúčame vziať si so sebou viacero kariet pre prípad, že by ste jednu stratili, zabudli PIN kód či vyčerpali limit.

9. Zablokujte si kartu

Ak neviete nájsť svoju kartu, môžete si ju jednoducho deaktivovať priamo v aplikácii VÚB mobil banking. Ak ju nájdete, jednoducho si ju znova aktivujete. Pri akomkoľvek podozrení zo zneužitia platobnej karty okamžite kontaktujte svoju banku a tá kartu zablokujte.

Platiť kartou je bezpečné, len treba vedieť, na čo si dať pozor a ako správne realizovať transakcie. Viac o bezpečných platbách a nákupoch nájdete na www.bezpecnenakupy.sk.

