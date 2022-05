Výživová poradkyňa radí, ako svoj zlepšiť životný štýl: Šesť krokov, ktoré by ste mali dodržať

1. Obed je najdôležitejší

Nepodceňujte najmä obed. Počas pracovného dňa má pre zamestnanca najväčší význam kvôli doplneniu energie, ktorú bude potrebovať ďalších niekoľko hodín. „Z pohľadu výživy je obed veľmi podstatný. Pracujúci človek vydáva predpoludním určité množstvo energie – či už robí niekde za pásom alebo v kancelárii – a tú treba doplniť,“ hovorí výživová poradkyňa Janka Trebulová.

2. Neobedujte tam, kde pracujete

Neuspokojte sa so „suchým“ obedom, ktorý vybavíte rýchlo za pracovným stolom. „Dať si na obed rožok s nejakou treskou, šalátom alebo so salámou a dať si teplé jedlo je veľký rozdiel,“ hovorí výživová poradkyňa. Okrem samotnej výživy ide aj o psychohygienu. „Obed v reštaurácii prináša aj sekundárne výhody. Na chvíľu môžete zabudnúť na prácu, vyvetrať si hlavu a s kolegami sa porozprávať aj o nepracovných veciach,“ vysvetľuje J. Trebulová.

3. Trochu pohybu navyše

Podľa výživovej poradkyne J. Trebulovej je plusom aj prechádzka spojená s presunom na miesto obeda a potom zasa späť. „Chôdza po jedle pomáha, aby ste sa nedostali do útlmu. Vaše telo sa dostane do určitého tempa a zvyšok dňa sa vám bude pracovať oveľa lepšie,“ hovorí.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Unsplash

4. Spoločenský rituál

„Mnohí z nás si to možno až tak neuvedomujú, ale spoločné stravovanie je v podstate aj o kultúre,“ upozorňuje ďalej Janka Trebulová. Socializácia, účasť na „spoločenskej udalosti“, akou je obed v spoločnosti iných ľudí, zároveň spojené s fyzickým pohybom má podľa nej plusy aj pre zamestnávateľa. „Pretože zamestnanec príde naspäť do práce spokojný a vie podať lepší výkon,“ zdôrazňuje výživová poradkyňa.

5. Pravidelnosť v stravovaní

Jednou zo zásad zdravej životosprávy je pravidelnosť v stravovaní. „To je v dnešnej uponáhľanej dobe dosť vážny problém hlavne pri sedavých zamestnaniach,“ hodnotí J. Trebulová. „Ľudia sa ráno najedia, potom sedia pri počítači a o štvrtej popoludní sa zbadajú – uvedomia si, že nič nejedli. Prípadne si zobnú nejaký keksík. O to väčší hlad príde potom a vieme čo pre životosprávu znamená večerné napchávanie sa,“ hovorí. Tomu sa môžete ľahko vyhnúť, keď si dáte pravidelne dobrý obed.

6. Obedy zdraželi, stravné zaostáva

Mnohí pociťujú, že im stravovanie v reštaurácii či kantíne ide čoraz viac do peňazí. Ceny obedových menu narástli. Do určitej miery tu pomáhajú príspevky pre zamestnancov napríklad v podobe stravných poukážok či gastrokariet, ktoré pozitívne hodnotí aj Janka Trebulová. „Príspevok na konkrétny účel stravovania je jednou z motivácií zamestnanca, aby si dal teplý obed,“ konštatuje. Dobrou správou pre zamestnancov je nedávne zvýšenie na (maximálne) 6 eur. Kvôli rapídnemu rastu cien potravín, energií a pohonných hmôt, aj kvôli stále sa zvyšujúcej inflácii je však otázne, do akej miery to zamestnancom pomôže. Treba dúfať, že ministerstvo práce, ktoré má „blaho pracujúcich“ v náplni práce, presadí ďalšie zvýšenie stravného, čo bude motivovať viac zamestnancov pravidelne si dopriať plnohodnotný kvalitný obed.