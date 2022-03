Volkswagen T-Roc prichádza s novým interiérom a lákavým bonusom

Volkswagen T-Roc patrí medzi superhviezdy modelovej ponuky Volkswagenu. Je to druhý najpredávanejší model značky v Európe. Zákazníkov chytá najmä na svoj rebelský dizajn a skvelú variabilitu.

Vnímaná kvalita

Novinári a niektorí zákazníci mu však vyčítali jednoduchší interiér, ktorý T-Roc preberal z modelu Polo napriek tomu, že stojí na podstatne sofistikovanejšej platforme MQB a má teda bližšie k modelu Golf. Volkswagen sa ku kritike postavil konštruktívne a všetkých prekvapil, keď modelu T-Roc doprial kompletne nový interiér. Neadresoval teda iba farby a materiály. Zmenila sa celá koncepcia. T-Roc má svoju vlastnú palubnú dosku, ktorá má displej informačno-zábavného systému uložený na vrchnej časti. Tú okrem neho zdobí aj kvalitne pôsobiaci mäkčený plast a prešívanie.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Volkswagen

Štedré čalúnenie nájdeme aj na lakťových opierkach dverí. Klimatizácia sa ovláda novým dotykovým panelom, ktorý poznáme z modelov Passat či Tiguan. Celkovo je prvý dojem z modelu T-Roc oveľa lepší. Auto pritom nestratilo nič zo svojej praktickej stránky. Jeho batožinový priestor má stále objem príjemných 445 litrov (1 290 l po sklopení operadiel zadných sedadiel), vnútri je dosť miesta pre štyroch dospelých a poteší aj široká ponuka motorov.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Volkswagen

Podľa želania

Volkswagen T-Roc prichádza na náš trh s naozaj širokou ponukou motorizácií. Veď uznajte, aké iné SUV podobnej veľkosti vám dá na výber z benzínových aj naftových motorov, ponúkne manuálnu či automatickú prevodovku, pohon predných kolies alebo 4 × 4? A v neposlednom rade – kto z konkurentov má v ponuke aj skutočne ostrú verziu, akou je Volkswagen T-Roc R? Upravený podvozok, veľké brzdy a dvojlitrový benzínový turbo štvorvalec 2.0 TSI s výkonom až 221 kW (300 k) sa dokáže postarať o riadne zrýchlenie na úrovni skutočných športiakov. A v spojení s príplatkovým titánovým výfukom od renomovanej značky Akrapovič sa pri dosahovaní svojich výkonov postará aj o parádne akustické divadlo!

Galéria fotiek (7) Zdroj: Volkswagen

Ušetrite až 1 500 €!

Ak máte zálusk na nový T-Roc, poponáhľajte sa. Do konca apríla 2022 naňho totiž dostanete bonus vo výške až 1 500 €! Platí nielen pre skladové autá, ale aj tie zadané do výroby. Alternatívou je financovanie NEXT aj s poistením už od 228 € mesačne. Základná výbava modelu T-Roc je pritom veľmi bohatá a obsahuje kompletné LED osvetlenie vozidla, digitálny prístrojový panel, užitočné asistenčné systémy Lane assist a Front assist, adaptívny tempomat, parkovacie senzory s aktívnym parkovacím asistentom, disky z ľahkých zliatin a samozrejme aj konektivitu so smartfónmi cez Apple CarPlay a Android Auto. Do pozornosti dávame nový prvok výbavy, ktorým sú inteligentné adaptívne svetlomety IQ.Light s Matrix LED technológiou. Tie úplne transformujú váš zážitok z jazdy v noci!

Galéria fotiek (7) Zdroj: Volkswagen

Ak sa vám T-Roc páči, neváhajte a kontaktujte svojho predajcu.

Pre viac informácií zo sveta značky Volkswagen navštívte www.volkswagenblog.sk.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Volkswagen

- reklamná správa -