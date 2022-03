Solo dating - rande sama so sebou. Už ste ho vyskúšali?

Dámy robíte si deň pre seba? Ak nie, povieme vám, prečo by ste to mali hneď zmeniť. Inšpirujte sa tipmi, ako by ste ho mohli naplno využiť.

Čas venovaný samej sebe je nesmierne dôležitý pre psychické zdravie každej ženy. Nezávisle od toho, či ste zadaná alebo slobodná, by ste chvíle pre seba mali zapojiť do svojho režimu. Ako sa vraví, až keď sa človek naučí byť sám so sebou, dokáže fungovať vo vzťahu. A verte, nie je to samozrejmosť. Sú ľudia, ktorí s tým majú vážny problém. Vrhajú sa zo vzťahu do vzťahu, neustále potrebujú spoločnosť ľudí, a keď sú odrazu sami, dostávajú sa do stavov úzkosti. Dobrou správou je, že sa s tým dá pracovať. Postupne krôčik po krôčiku. Byť uväznený vo vlastnom strachu zo samoty nechce byť snáď nikto.

Ak pridáte solo dating do vášho života, prospeje to vášmu sebavedomiu, sebadôvere, ale aj duševnej pohode a vnútornej vyrovnanosti. Rande sama so sebou váš život obohatí a môžete chodiť na rôzne miesta a robiť veci akékoľvek budete chcieť. Doslova ako na skutočnom rande s človekom. Samozrejme, aj v tomto prípade je dôležitá rovnováha, pretože všetkého veľa škodí. Pozrime sa na to, ako by ste tieto chvíle mohli tráviť.

Gurmánsky zážitok

Ísť na rande do kvalitnej reštaurácie s chutným jedlom je taká klasika. Klasika, ktorú keď ste slobodná často nezažívate alebo tam chodíte s priateľmi. Oblečte si krásne šaty, vyčešte vlasy, dajte si večerný makeup a vyrazte do ulíc. Rezervácia v najlepšej reštaurácii v meste už na vás čaká! Prečo by ste nemohli hýčkať samú seba a dopriať si. Ak vás táto predstava neláka, navarte si doma. Inšpiráciu môžete brať od svetoznámych kuchárov či blogerov a skúsiť ich recepty. Prestrite si slávnostný stôl, zapáľte sviečky a vychutnávajte jedlo, ktoré ste sami dokázali pripraviť.

Pozývam sa do kina

Pravdou je, že nie vždy sa s partnerom zhodnete na rovnakom filme, ktorý práve premietajú v kinách. Toto je správny spôsob, ako si užiť romantické komédie s pukancami v ruke, pokiaľ je váš partner na ne alergický. Netreba zabúdať ani na kompromisy, ale za každú cenu niekoho nútiť tiež nie je cesta. Najlepšou výhodou toho je, že popcorn ostane celý len pre vás. Kým budete v kine váš partner si môže dať partičku počítačových hier, a keď prídete domov, budete sa obaja spokojní venovať jeden druhému.

Kútik pre seba

Domáca pohoda je základ každého domova. V rámci chvíľ pre seba by ste si mali vytvoriť vo vašom interiéri kútik, ktorý bude slúžiť len vám. Vašim myšlienkam, obľúbeným knihám, hudbe či časopisom. Jednoducho miesto, kde sa usadíte a budete sa cítiť ako kráľovná. Základom je výber pohodlného kresla. Ostatné doplnky ako lampa, príručný stolík a ďalšie dekorácie sú na výber podľa vašich preferencií a na čo všetko vám bude priestor zlúžiť.

Nové zručnosti

Rande má niekoľko podôb a je len na vás, akým si ho spravíte. Môžete robiť niečo na čo počas každodenných povinností nemáte často priestor. Či už si pôjdete zabehať, prejsť sa okolo jazera a načerpať energiu z prírody alebo vytvárať niečo vlastnými rukami. Diy postupy sú obľúbené po celom svete. Človek pri tom úplne vypne a môže tak oživiť napríklad svoj šatník alebo domácnosť.

