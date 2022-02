Lord of the Dance presúvajú svoju show v Bratislave na 27.novembra!

Fanúšikovia kultovej írskej tanečnej skupiny LORD OF THE DANCE sa dočkali! Po intenzívnych rokovaniach s manažmentom skupiny sa podarilo nájsť nový termín vystúpenia ešte tento rok konkrétne 27.novembra 2022, miesto konania a vstupenky samozrejme zostávajú v platnosti.

Samotný Michael Flatley k tomu dodáva: „Nemôžem sa dočkať, kedy sa už Lord of the Dance vrátia na európske pódiá. Mám pocit, že to bude najdôležitejšie turné v 25-ročnej histórii! Umenie je nenahraditeľné. Dúfam, že ľudom zlepšíme náladu a vrátime úsmev do tváre.“

Galéria fotiek (4) Zdroj: PR Lord of the Dance

K 25.výročiu pripravil neúnavný a nestárnúci Flatley jubilejné európske turné a zároveň inovovanú verziu svojej slávnej show. Okrem nových kostýmov, skvelých špeciálnych efektov a rockenrolového svetelného designu, ktorý dopĺňa samotné predstavenie sľubuje nadšený autor aj nové tanečné čísla a hudbu a to všetko pod názvom Lord of the Dance: 25 Years of Standing Ovation, teda 25 rokov ovácií po stojačky.

Lord of the Dance sa stali za svoju históriu svetovým fenoménom a najnavštevovanejším tanečným predstavením všetkých čias. Doteraz ich v 60 krajinách a na 5-tich kontinentech videlo neuveriteľných 60 miliónov divákov! Michael Flatley po celé roky, aj keď už sám aktívne nevystupoval – dohliadal veľmi prísne na kvalitu pódiového spracovania, choreografie aj výber samotných tanečníkov.

Flatley ďalej nasleduje svoj sen a opäť to bude dozaista nezabudnuteľný zážitok, aj v novom termíne 27. novembra 2022 v bratislavskej Incheba Expo Aréne. Ak ešte nemáte vstupenky na túto poodmanivú show, kúpite ich na Predpredaj.sk.

- reklamná správa -