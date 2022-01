5 rád, ako sa zbaviť stresu

Zistite, čo stres spôsobuje

Ešte predtým, ako sa pustíte do boja proti stresu, je nutné zistiť, čo ho spôsobuje. Len tak problém nezametiete pod koberec, ale navždy, prípadne na dlhšiu dobu, ho vyriešite. Pre niektorých je spúšťačom práca a množstvo úloh, ktoré sa s ňou spájajú. Pre iných je to zas osobný život a náročné rozhodnutia spojené s ním.

Na chvíľu si sadnite do ticha a premýšľajte z čoho stres ústi. Je to skutočne to, čo si myslíte? V niektorých prípadoch môže byť dôvodom napätia a tlaku niečo, čo sme v sebe dávno pochovali, no nevyrovnali sa s tým. Na diagnostikovanie spúšťača si dajte dostatok času. Ide o kľúčový krok. Len vtedy, keď viete, čo je príčinou, dokážete proti nej efektívne bojovať.

Prečo je stres tak nebezpečný?

Stres je záťaž, napätie a nerovnováha v našom tele. Spočiatku ho cítime pomerne jasne. Neskôr, po krátkom čase, si naň dokážeme zvyknúť. Bohužiaľ, ani po tom, ako si naň zvykneme, nie je pre organizmus prirodzený a spôsobuje komplikácie. Tie sa spravidla neukážu hneď, ale až po niekoľkých dlhých rokoch.

Dôvod, prečo je stres tak nebezpečný, je hlavne jeho pôsobenie na telo. Keď je ho priveľa, zvyšuje krvný tlak, čo v budúcnosti spôsobuje rôzne srdcové ochorenia. Inokedy udrie vo forme migrén, ktoré sa s človekom ťahajú dlhé roky. Prípadne neumožňuje mozgu dostať sa do hlbokého spánku, kedy sa očisťuje, čo sa zas prejavuje v podobe únavy, malátnosti či mozgových problémov.

Namiesto toho, aby ste sa obávali, čo sa môže v budúcnosti stať, je nutné začať konať. Toto je 5 tipov, ako udržať stres pod kontrolou aj v tej najvypätejšej situácii.

Žite v prítomnosti

Premýšľanie nad budúcnosťou a nad tým, čo nemôžeme nijakým spôsobom kontrolovať, sa často spája s veľkým stresom. Kde budete o päť alebo desať rokov? Ako vyriešite rôzne problémy, ktoré vás môžu v budúcnosti stretnúť? Čo všetko nasledujúce obdobie prinesie?

Zabudnite na všetky podobné otázky a zamerajte sa na prítomnosť. Síce sa to nezdá, no práve to, čo teraz robíte, ovplyvňuje to, kde sa budete nachádzať o niekoľko rokov.

Rovnaké pravidlo platí aj pre minulosť. Obzeráte sa stále na obdobie spred niekoľkých rokov a rozmýšľate, čo ste mohli urobiť lepšie? Prestaňte s tým. Okrem toho, že sa budete cítiť zle a bezmocne, zvýšite tým aj stresové hormóny v tele. To, čo sa stalo, nechajte za sebou. Nič s tým už neurobíte. Snažte sa, aby ste to už nikdy nezopakovali a poučte sa zo svojich chýb.

Nestresujte sa maličkosťami

Ani vy netušíte, ako stihnete nakúpiť všetko, čo potrebujete na dovolenku, výlet alebo len na bežné fungovanie? Prechádzanie kamennými obchodmi a státie v rade pri pokladniach vás oberá o drahocenný čas a nepôsobí dobre na vaše zdravie.

Naplánujte si všetky povinnosti

Udržať si všetky povinnosti v hlave je náročné a stresujúce. Čím viac sa snažíte niečo nezabudnúť, tým viac ste pod tlakom. Nehovoriac o tom, že ak na to nakoniec zabudnete, môžete spraviť viac škody ako úžitku. Riešením tohto problému je plánovanie povinností.

Nie ste príliš fanúšikom plánovania? Nevadí! Stačí, aby ste si zaobstarali menší kalendár, kde si všetko spíšete. Prípadne využite praktické aplikácie, ktoré sa vám budú synchronizovať vo všetkých zariadeniach. Vypíšte si termíny na odovzdanie práce, jednotlivé úlohy a spravte si aj to do list. Zistíte pomocou neho vaše priority na deň a to, čo určite musíte stihnúť.

Upokojte sa cvičením a meditáciou

Plánovanie či žitie v prítomnosti niekedy nepomáha. Množstvo úloh a málo času spôsobia, že vás stres úplne pohltí. Čo robiť v takomto prípade? Riešením je cvičenie. Zvoliť môžete rýchlu chôdzu, prechádzku, beh alebo posilňovanie. Všetko má rovnaký účinok – vyplavovanie endorfínov, hormónov šťastia. Fyzická aktivita taktiež pomáha vyčistiť si hlavu a pozrieť sa na jednotlivé náročné situácie z iného pohľadu. A presne to potrebujete.

Druhou možnosťou je meditácia. Zapnite si pokojnú hudbu, sadnite si do tichej miestnosti a zatvorte oči. Zamerajte sa na svoje dýchanie a vypustite z hlavy všetko, čo vás ťaží. Myslite na pekné a pozitívne momenty vo vašom živote a uvidíte, že stres poxmaly opadne.

Vyskúšajte upokojujúcich pomocníkov

Na stres skvelo vplývajú určité typy byliniek, ako napríklad medovka, valeriána lekárska alebo levanduľa. Spravte si horúci čaj a uvelebte sa do svojho obľúbeného kresla. Prípadne stavte na niektoré potraviny ako horká čokoláda. Dbajte však na to, aby ste sa neprejedli. Cítili by ste sa horšie.

Výborným pomocníkom je tiež hrnček teplého mlieka s medom, kakao alebo horúca čokoláda. Prípadne si dajte pohár obľúbeného vína. Tu však platí to isté, čo pri jedle. Zbytočne to s ním nepreháňajte.

Zbavte sa stresu rýchlo a jednoducho

Stres je problémom, proti ktorému v dnešnej dobe bojuje takmer každý. Zbaviť sa ho je náročné, no ak viete, ako na to, celý proces je oveľa jednoduchší. Naplánujte si všetku prácu, stavte na cvičenie a nezabúdajte ani na maličkosti, ktoré často stres podporujú. Uvidíte, zmeny si všimnete takmer okamžite.

