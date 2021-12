Jej sociálny podnik dáva prácu čerstvým vdovám a vdovcom: Tento rok chcú predať 30 000 ozdôb z dreva a podporuje ich aj vdova po Demitrovi

Pýtate sa, prečo žiadajú v kampani ľudí a firmy o pomoc? Viac ako 17 500 nezaopatrených detí stratilo minimálne jedného z rodičov. Na Slovensku žije viac ako 338 tisíc vdov alebo vdovcov. Prečítajte si príbeh jednej z nich a zistíte sami...

Píše zakladateľka sociálneho podniku Drevenô koliesko Beata Bobulová.

Tak ako nikto, kto o partnera prišiel, som si ani ja vo sne nepripúšťala. Na takú situáciu sa pripraviť nedá. Aj my sme boli šťastnou rodinou a zo dňa na deň som sa stala nečakane vdovou.

Strata blízkej osoby sa dá prirovnať amputácii nohy, kde sa váš život zásadne zmení a už nikdy to nebude ako predtým.

Keď som v roku 2016 náhle ovdovela, netušila som ako budem ďalej fungovať. Moja rodinná idylka sa zo sekundy na sekundu vytratila. Priateľ dostal infarkt a ja som ostala sama s 2 malými deťmi. Zrútil sa mi svet, žila som v tej dobe v zahraničí, musela som sa vrátiť.

Každý deň som bojovala so sebou a snažila sa nájsť nejakú kotvu. Vedela som, že chcem ísť ďalej, že sa musím postarať o deti, len som nevedela ako. Ako mám zabudnúť na tú strašnú bolesť, ktorá mi drásala vnútro? Ten tlak a úzkosť, ktoré som pociťovala, bola nimi úplne presiaknutá, ma veľmi ničili, trhali na kúsočky moju predtým veselú a optimistickú povahu. Nevedela som si predstaviť, že sa to zmení a najmä čo mám urobiť, aby sa mi uľavilo.

Mala som to šťastie v nešťastí, ktoré mnohí iní nemajú, že som nemusela riešiť hneď to, z čoho budem žiť a z čoho uživím tento mesiac deti. Aj dnes s odstupom času si viem len ťažko predstaviť, ako by som to v tých prvých mesiacoch bola schopná zvládnuť.

Pomohlo mi aj stretávanie sa s ľuďmi s podobným osudom, u ktorých som našla “súznenie“. Začala som chodiť na stretnutia pre vdovcov a vdovy občianskeho združenia Kolobeh života, ktorého ambasádorkou je vdova po hokejistovi Pavlovi Demitrovi, Majka Demitrová. Zistila som, že nie som sama, že je nás viac. Niektoré dievčatá mali naozaj oveľa horšie osudy, nemali zázemie, nemali ani vlastné bývanie, riešili doslova každodenné existenčné problémy. Niektorým, keďže neboli vydaté, nevznikol ani nárok na vdovský dôchodok. Toto všetko môže veľmi zásadne ovplyvniť psychiku a niekedy je veľmi ťažké nájsť sám bez pomoci cestu von.

Rozmýšľala som, ako si zarobiť a zároveň ostať doma s deťmi. Nakoľko nie som veľmi zručná, potrebovala som nájsť niečo, čo je pekné, ľahké a má myšlienku. Začala som hľadať nápady na Pintereste, čo všetko sa dá vyrobiť z drevených koliesok, ktoré vznikajú odpílením konárov. Páčilo sa mi, že kolieska sú symbolické, pekné, každé jedno má svoju jedinečnú kresbu, je to ekologický materiál s veľkými kreatívnymi možnosťami. Začala som z nich vyrábať vianočné ozdoby, presne také, aké mali aj naše staré mamy. Kolieska som mala zhodou okolnosti doma a tak vznikol nápad. Poradila som sa s rôznymi výtvarníčkami, ktoré som poznala, a vymysleli sme z drevených koliesok nielen ozdoby, ale aj detské sety snehuliaka, ktorého si môžu vytvoriť deti samé, alebo magnetky, či vonné kolieska.

Zdroj: Drevenô koliesko

Tieto ozdoby, reklamné predmety a kreatívne sety som ďalej predávala, to bol spôsob ako si aspoň čiastočne doplniť chýbajúci príjem s ohľadom na ostatné povinnosti a obmedzenia. Stalo sa to cestou von nielen pre mňa, ale aj pre ďalších ľudí s podobným osudom. V prvom roku sa nám podarilo predať viac ako 13 000 ks drevených koliesok.

Počas rozhovorov s firmami som sa začala stretávať so slovným spojením „náhradné plnenie“. Firmy, ktoré majú viac ako 20 zamestnancov, musia zo zákona zamestnávať človeka so zdravotným alebo telesným postihnutím. Aby sa vyhli pokute od štátu, môžu nakúpiť tovar od integrovaných sociálnych podnikov, či chránených dielní vo forme náhradného plnenia. Obrátila som sa preto na ministerstvo práce, rodiny a sociálnych vecí a začala zisťovať, čo treba na založenie sociálneho podniku a v auguste 2020 založila Drevenô koliesko.

Podnik teraz pomáha nielen vdovám a vdovcom, ale aj dlhodobo nezamestnaným, onkologickým pacientom a všetkým zraniteľným a znevýhodneným osobám, ktoré to potrebujú. Základom je, aby mali títo ľudia možnosť pracovať z domu. Vychádzam z vlastnej skúsenosti, nevedela som si predstaviť, že by som išla ihneď do zamestnania, od detí v danom psychickom rozpoložení.

Našou ambíciou v tomto roku je predať viac ako 30 000 ks drevených koliesok, udržať všetky pracovné miesta a ak to bude len trochu možné, vytvoriť aj nové.



