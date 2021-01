VIDEO: Slovenská banka verzus zástancovia plochej Zeme

Zdroj: Shutterstock

Existencia tejto komunity je už v dnešnej dobe všeobecne známa, no to, že má tak hojné zastúpenie na Slovensku nečakal pravdepodobne nikto. Vo svojej nedávnej kampani si ju doberala naša najväčšia banka – Slovenská sporiteľňa, ktorá poslala do stratosféry poslednú vkladnú knižku. Sú Slováci naozaj tak náchylní veriť konšpiračným teóriám?